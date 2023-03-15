Volkswagen уверен в скорой продаже завода в Калуге

На 385-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 15 марта (время московское).

++14.05++

Немецкий автоконцерн Volkswagen рассчитывает, что сделка по продаже его завода в российской Калуге будет закрыта в ближайшее время. "Процесс продажи еще не завершен. Однако известно, что мы прикладываем усилия, чтобы завершить продажу довольно скоро",- заявил член правления Volkswagen AG, управляющий брендом Volkswagen Томас Шефер (Thomas Schäfer) в ходе проводившейся в онлайн-формате пресс-конференции по подведению финансовых итогов 2022 года. Из-за войны в Украине немецкий автоконцерн около года назад прекратил бизнес в России и остановил производство на своих заводах в Калуге и Нижнем Новгороде.

По данным Шефера, из-за войны в Украине в 2022 году концерн понес убытки в размере 2 млрд евро. В этой сумме, кроме прочего, учтены выросшие цены на сырье, а также корректировка стоимости активов и резервы на покрытие рисков.

Хроника событий 14 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 марта 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: