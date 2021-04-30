Леонида Волкова обязали выплатить 500 тысяч рублей "повару Путина"

Оппозиционер Леонид Волков, экс-глава региональных штабов Алексея Навального, должен будет выплатить полмиллиона рублей бизнесмену Евгению Пригожину, которого в СМИ связывают с ЧВК Вагнера и называют "поваром Путина". Такое решение в пятницу, 13 августа, принял Пролетарский районный суд Твери.

Суд признал "недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию" Пригожина сведения, опубликованные в аккаунтах Волкова в соцсетях. Речь идет, в частности, о посте в Facebook от 1 сентября 2020 года, в котором оппозиционер назвал Пригожина "особо опасным преступником, осужденным за многочисленные преступления", убийцей, организовавшим убийство в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. "Он содержит фабрику троллей и частную военную компанию, ответственную за сотни человеческих жизней и неисчислимые страдания. А еще он жирный тролль, упивающийся пиаром, вниманием и упоминаниями в прессе", - говорится в публикации.

Пригожин неоднократно подавал иски к оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам за их высказывания в социальных сетях. Общая сумма требований бизнесмена превышает к настоящему моменту 70 млн рублей.

Новые обвинения Навальному и его сторонникам

Ранее на этой неделе Следственный комитет России предъявил Алексею Навальному обвинение "в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Речь идет об основанном оппозиционером Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), проводившем расследования и рассказывавшем о коррупционных правонарушениях в высших эшелонах власти.

Соратникам Навального Ивану Жданову и Леониду Волкову аналогичное обвинение было предъявлено заочно, так как они не находятся на территории России.

О том, что Следственный комитет (СК) в феврале возбудил в отношении Навального, Волкова и Жданова уголовное дело по статье 239 о создании НКО, посягающей на личность и права граждан, стало известно лишь в конце апреля. По этой статье фигурантам грозит лишение свободы до 3 лет, принудительные работы на тот же срок, либо штраф в размере до 200 тысяч рублей.

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