 Леонида Волкова обязали выплатить 500 тысяч рублей ″повару Путина″ | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2021

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Россия

Леонида Волкова обязали выплатить 500 тысяч рублей "повару Путина"

Суд взыскал с Леонида Волкова полмиллиона рублей в пользу Евгения Пригожина за посты в соцсетях. В них оппозиционер назвал Пригожина "особо опасным преступником" и организатором убийства в ЦАР российских журналистов.

Леонид Волков

Леонид Волков

Оппозиционер Леонид Волков, экс-глава региональных штабов Алексея Навального, должен будет выплатить полмиллиона рублей бизнесмену Евгению Пригожину, которого в СМИ связывают с ЧВК Вагнера и называют "поваром Путина". Такое решение в пятницу, 13 августа, принял Пролетарский районный суд Твери.

Суд признал "недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию" Пригожина сведения, опубликованные в аккаунтах Волкова в соцсетях. Речь идет, в частности, о посте в Facebook от 1 сентября 2020 года, в котором оппозиционер назвал Пригожина "особо опасным преступником, осужденным за многочисленные преступления", убийцей, организовавшим убийство в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. "Он содержит фабрику троллей и частную военную компанию, ответственную за сотни человеческих жизней и неисчислимые страдания. А еще он жирный тролль, упивающийся пиаром, вниманием и упоминаниями в прессе", - говорится в публикации.

Пригожин неоднократно подавал иски к оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам за их высказывания в социальных сетях. Общая сумма требований бизнесмена превышает к настоящему моменту 70 млн рублей.

Новые обвинения Навальному и его сторонникам

Ранее на этой неделе Следственный комитет России предъявил Алексею Навальному обвинение "в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Речь идет об основанном оппозиционером Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), проводившем расследования и рассказывавшем о коррупционных правонарушениях в высших эшелонах власти.

Соратникам Навального Ивану Жданову и Леониду Волкову аналогичное обвинение было предъявлено заочно, так как они не находятся на территории России.

О том, что Следственный комитет (СК) в феврале возбудил в отношении Навального, Волкова и Жданова уголовное дело по статье 239 о создании НКО, посягающей на личность и права граждан, стало известно лишь в конце апреля. По этой статье фигурантам грозит лишение свободы до 3 лет, принудительные работы на тот же срок, либо штраф в размере до 200 тысяч рублей.

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    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

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    19 января 2021 года ФБК выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

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    В августе 2020 года Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением "Новичком" он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.

  • В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения Единой России Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея и на друга политика, советника зампреда Мосгордумы, - Петра Ивановского. Так, по данным фонда, семье Метельского принадлежат части в четырех гостиницах в Австрии, а также исторический дворец Strudlhof в Вене. На мать депутата в Москве оформлен участок площадью примерно 1,2 га. К 2021 году здесь планировалось построить гостиницу и комплекс жилых апартаментов. На счет компании Манор, зарегистрированной на мать депутата, в общей сложности поступило 1,4 млрд рублей, после чего 575 млн рублей были переведены в виде займов на личный счет Эльдибитты Метельской и ее сына, утверждает ФБК. Большая часть средств затем была выведена в офшоры. Кроме того, по версии фонда, депутат оказался крупнейшим московским застройщиком. В Лефортово фирма Метельских Интерфлора строит крупный транспортно-пересадочный узел и жилой комплекс Лефорт. Только недвижимости у лидера Единой России по Москве мы обнаружили на 5,7 миллиарда рублей, - резюмируют авторы расследования. Метельский с 2002 года является депутатом Мосгордумы. В 2014 он занял пост ее зампреда.

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Богатая мама московского лидера единороссов

    В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.

  • 21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи выяснили, что расположенным в Черкесске особняком площадью 2 тысячи квадратных метров, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. При этом строение зарегистрировано как помещение для отдыха/оздоровительный комплекс площадью 310 квадратных метров. На его брата, 19-летнего Аслана Каитова, оформлены земли вокруг дворца площадью 8,5 гектара. Отец обоих молодых людей Алий Каитов - зять бывшего президента Карачаево-Черкесской Республики Мустафы Батдыева - руководит компанией Комплексные коммунальные системы холдинг. Их дед, Заур, ранее возглавлял Агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесии. Брат Алия Каитова, Ахмат, возглавляет Карачаевочеркесавтодор. Его тесть Альберт Карабашев - замминистра внутренних дел КЧР, бывший начальник полиции. Среди других членов этого клана есть чиновники и силовики.

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Кто правит в Карачаево-Черкессии

    21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

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    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

    Автор: Марина Барановская


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Леонид Волков "вТРЕНДde": Об отравлении Навального, санкциях и схожести Путина с Лукашенко

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Леонид Волков рассказал в интервью DW о том, как дело о признании ФБК экстремистской организацией связано с подготовкой к выборам в Госдуму, и о плане Путина по разгрому политической структуры вокруг Алексея Навального.

BERLIN, GERMANY - AUGUST 21: Russian politician Leonid Volkov (R) speaks to the media over the case of Russian opposition figure Alexei Navalny on August 21, 2020 in Berlin, Germany. Bizilj had launched an initiative that sent a private plane staffed by German doctors to bring Navalny from Omsk, Russia, for treatment to Berlin. This morning Navalny supporters said they had the necessary papers to facilitate his release from the Omsk hospital, though Omsk doctors later retracted and now say Navalny is not fit to fly and are barring his transfer to Germany. Navalny is in a coma following a possible poisoning. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Леонида Волкова оштрафовали на 25 тысяч рублей за акцию с фонариками 06.07.2021

Заявление в полицию на соратника Навального написал глава связанного с Пригожиным РИА ФАН Евгений Зубарев. Оппозиционер Леонид Волков оштрафован за призывы принять в День святого Валентина участие в акции с фонариками.

Russian opposition figure Alexei Navalny's Chief of Staff, Leonid Volkov talks to journalists at the end of a press conference with members of German NGO, the Cinema For Peace foundation, on August 21, 2020 at the Amano Grand Central Hotel in Berlin after Navalny suffered a suspected poisoning and his doctors refused to allow a medical evacuation to Germany. - The German government said it was in touch with Moscow to find a solution to Alexei Navalny's humanitarian emergency. A medical plane chartered by Cinema For Peace is waiting in the Siberian city of Omsk to airlift Navalny to a Berlin hospital for treatment. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Из-за поста Волкова о Пригожине возбуждено уголовное дело о клевете 14.04.2021

Информация, опубликованная оппозиционером, признана ложной, а Пригожин - потерпевшим. В постах в соцсетях Леонид Волков назвал бизнесмена убийцей.

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