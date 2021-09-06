Волков сообщил о начале блокировки сайта "Умного голосования" в России

Роскомнадзор начал блокировать сайт оппозиционного проекта "Умное голосование", заявил ближайший соратник российского политика Алексея Навального Леонид Волков. Блокировка осуществляется на так называемых "технических средствах противодействия угрозам" (ТСПУ), созданных в рамках закона о изоляции Рунета, сообщил он в соцсетях в понедельник, 6 сентября.

До сих пор портал "Умного голосования" оставался последним из незаблокированных в РФ сайтов команды Навального, написал далее Волков. Оппозиционер также указал, что начатая блокировка означает, что американская корпорация Google не удовлетворила требования российских властей удалить сайт "Умного голосования" с хостинга appspot.

"Скачивайте приложение "Навальный". Подписывайтесь на телеграм-бота Умного голосования. Ставьте VPN. Готовьтесь к настоящей битве за свободу получения и распространения информации. Они реально мечтают об одном - чтобы люди не услышали наших рекомендаций по консолидированному протестному голосованию", - написал Волков в Facebook.

Блокировка более 40 сайтов команды Навального

Блокировка самого сайта Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), началась Роскомнадзором в июле. 20 августа ведомство потребовало от компаний Apple и Google удалить приложение "Навальный" из магазинов App Store и Google Play. Требование было обосновано тем, что Генпрокуратура РФ требует "ограничить доступ к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией". В Роскомнадзоре заявили, что это приложение используется "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций".

3 сентября Арбитражный суд в Москве запретил компаниям Google и Yandex выдавать в результатах поисковых запросов сайт "Умное голосование". Решение принято по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд", занимающейся продажей овечьей шерсти и зарегистрировавшая летом товарный знак "Умное голосование".

Технология "Умное голосование" разработана в 2019 году сторонниками Алексея Навального и представлена в преддверии единого дня голосования в России, в том числе скандальных выборов в Московскую городскую думу. Целью проекта является разрушение монополии партии "Единая Россия" в законодательных органах власти на всех уровнях. Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника ЕР во всех избирательных округах. Приложение "Навальный" содержит сообщения с сайта Алексея Навального. Кроме того, в нем есть функция "Умного голосования".

Преследование Навального и его сторонников

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.

17-19 сентября в России состоятся выборы в Государственную думу. Кроме того, будут избраны депутаты законодательных собраний и главы ряда регионов.

Смотрите также: