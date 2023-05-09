Как россияне в Берлине отметили 9 мая

Празднование Дня Победы в Берлине, как и год назад, проходило без военной символики и флагов. Кто пришел 9 мая к советским мемориалам - в репортаже DW.

Утром 9 мая полиция с собаками заканчивает осмотр советского военного мемориала в Трептов-парке на востоке Берлина. Мимо мраморных барельефов с высеченными цитатами Сталина идут первые люди с цветами. У лестницы, ведущей к памятнику "Воину-освободителю", их встречают украинские флаги, баннеры, посвященные войне, "преступлениям российского режима" и политзаключенным в России.

"Хотела пораньше прийти, цветы положить, но чтобы не пересекаться ни с кем особо", - говорит девушка с гвоздиками в руках, показывая в сторону сотрудника российского посольства с георгиевской ленточкой на пиджаке. Традиционно выходцы из России в Германии отмечают 9 мая у советских мемориалов в Берлине День Победы. В европейских странах день окончания Второй мировой войны в Европе отмечают 8 мая, в Германии это День освобождения (Tag der Befreiung).

"В прошлый раз все это было занято людьми плотненько, что-то в этот раз слабо", - расстраивается мужчина с тульской гармонью наперевес. Впрочем, после 9 утра людей становится заметно больше - всего собралось порядка 200 человек. У мемориала выставляют венки, доставленные сотрудниками различных посольств, к памятнику подходит российская делегация во главе с послом РФ в Германии Сергеем Нечаевым. "Никаких провокаций не было, все спокойно", - отвечает он журналистам.

Посол России в Германии Сергей Нечаев в Трептов-парке Фото: Daniil Sotnikov/DW

После дипломатов к мемориалу подходят священнослужители. Над толпой, слушающей их молитву, возвышается мужчина в кепке ЧВК "Вагнер". Он крестится и замечает шефа бюро ВГТРК в Берлине Михаила Антонова, с которым сразу же просит сфотографироваться. "Для истории нужно с вами сфоткаться. Вы с "Вагнером", - объясняет он, смеясь.

Запрет флагов и военной символики

Как и в прошлом году власти Берлина запретили 9 мая демонстрировать у мемориалов советские и российские флаги, военную форму и георгиевские ленточки. "Да мы уже привыкли", - отвечает женщина на вопрос, что она думает о запрете. Мужчина рядом с улыбкой разворачивает красное полотно с цитатой Ленина: "А это не флаг, так что можно". Полиция с ним соглашается и не просит ничего убрать.

"Я всю ночь форму шил, это вот деда медаль. Полиция подошла, спросила, что за символы, сказали, что можно", - рассказывает молодой человек в советской военной форме. Его моментально окружают репортеры, словно ожидая, что сейчас случится конфликт. Но ничего не происходит, полиция действительно не имеет ничего против.

В первой половине дня собравшиеся в Трептов-парке практически не сталкивались с требованиями убирать российскую символику. После отъезда российской делегации собравшиеся начинают петь "Катюшу", некоторые собираются для фотографии под флагом в цветах георгиевской ленты, которая тоже запрещена. Полиция не вмешивается. Мужчина в кепке ЧВК "Вагнер" позирует с расставленными мизинцем и большим пальцем - фирменным жестом группировки.

Участники акции в Трептов-парке Фото: Daniil Sotnikov/DW

В течение дня люди продолжали нести цветы к мемориалу, а полиция начала чаще просить убрать неразрешенные флаги и символы, но до серьезных конфликтов дело не дошло. Один раз полицейским пришлось вмешаться в "словесную перепалку", когда собравшиеся начали кричать "Нацисты - вон!" трем активистам, которые назвали себя членами российской оппозиции и размахивали украинскими флагами.

"Бессмертный полк" в Берлине

Путаница с флагами продолжилась и перед началом шествия "Бессмертного полка", которое должно было стартовать в 11 часов утра от Бранденбургских ворот. Однозначно ответить, что запрещено, сначала не могла даже полиция - окончательно символику запретили лишь накануне.

Один из участников шествия разворачивает российский триколор. Собравшиеся сначала называют его провокатором, но узнав, что мужчина получил разрешение от полицейского, начинают недоуменно возмущаться: "Они сами не знают, что там пишут, мы тут до обеда что ли стоять будем". В итоге, проконсультировавшись по телефону, полицейские подтверждают организаторам: российские флаги и георгиевские ленты с военной формой запрещены, советский флаг допустим - один на 25 человек, но пройти с ним к мемориалу в Тиргартене будет нельзя.

Российский флаг перед началом шествия "Бессмертного полка" в Берлине Фото: Daniil Sotnikov/DW

Тому же молодому человеку в советской военной форме, который приехал из Трептов-парка, на этот раз участвовать в шествии не разрешили. Он, не споря, отходит в сторону. Между тем, шествие задерживается уже на полчаса. "Поем песни, пока стоим. Желательно не агрессивные", - призывают собравшихся организаторы, раздавая пластыри, чтобы заклеить георгиевские ленты на портретах родственников.

"Мы пришли почтить память наших героев, наших дедов. Они пять лет шли к Рейхстагу, давайте мы подождем еще 15 минут", - обращается к собравшимся женщина. Через полчаса колонна из нескольких сотен человек выдвигается в сторону мемориала в Тиргартене, распевая "Катюшу" и "Нам нужна одна победа".

Крупных стычек удалось избежать

"Я хочу пройти с портретом своего отца, хочу возложить цветы, просто не хочется идти в этой колонне, ну вы понимаете", - объясняет идущая в отдалении от шествия пожилая женщина. У нее в руках - небольшая черно-белая фотография в рамке, взятая с домашней полки. Дойдя до полицейского кордона на полпути от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене, она обходит заграждения и продолжает идти к мемориальному комплексу.

Участники шествия "Бессмертного полка" в Берлине Фото: Daniil Sotnikov/DW

Основная колонна же вновь останавливается - полицейские в мегафон напоминают о запрете символики, собравшиеся шутят и улыбаются. "Ну запретили и запретили, я сама флаг", - смеется женщина, действительно одетая в цвета российского флага.

Ее подруга на вопрос, почему, на их взгляд, запрещена российская символика, машет рукой в сторону полиции: "Это вы у них спросите". Войну в Украине они обсуждать отказываются. "Путин у них злой, все один Путин виноват. Можно подумать, других виноватых нет", - возмущается немка, наблюдающая за шествием со стороны.

В ожидании, когда колонне разрешат продолжить путь, люди вместо военных песен начинают петь "Я русский" - трек российского провоенного певца "Шамана". Людей после проверки пускают в сторону мемориала небольшими группами. Ждущие своей очереди кричат "Спасибо деду за победу" и "Фашизм не пройдет". Подходящих к комплексу встречает женщина с фотографией "Красное знамя над рейхстагом", на которой советский герб заклеен пластырем.

"В Украине война - вот, что печально, а не флаги"

С другой стороны к монументу в сопровождении полиции подходят байкеры из "Ночных волков". Российские участники движения доехать до Германии не смогли из-за санкций и закрытых границ. Вместо них цветы несут несколько партнеров клуба из Словакии, Чехии и Черногории. Впрочем, и эти флаги по просьбе полиции они убирают перед входом на территорию мемориального комплекса.

Байкеры из "Ночных волков" с флагами Словакии и Чехии у мемориала в Тиргартене Фото: Daniil Sotnikov/DW

Как и год назад, вопреки опасениям берлинских властей крупных инцидентов и столкновений в Берлине удалось избежать. Ближе к вечеру полиция сообщила, что церемонии "прошли в основном без проблем". Все ограничилось отдельными перепалками с полицией, которая, например, сдержанно просила надеть что-то поверх майки с российским флагом. "Я сейчас надену, но туда приду и сразу сниму, ты меня понял", - возмущается в ответ женщина, натягивая кофту.

Мимо нее в этот момент проходит группа молодых людей - вместе с черно-белыми фотографиями советских солдат у них в руках портреты убитых лидеров сепаратистов так называемой "ДНР" Арсена Павлова, более известного по позывному "Моторола", и Михаила Толстых ("Гиви").

"Ну это все, конечно, печально, что происходит, так бы все нормально могло быть", - делится впечатлениями группа россиян, отходящих от мемориала. На вопрос, что именно они считают "печальным", одна из женщин отвечает: "Ну что флаги запретили, что еще?". Наблюдающий за разговором мужчина негромко отвечает: "В Украине война - вот, что печально". "Вот не надо тут политики", - бросает в ответ женщина и уходит.

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