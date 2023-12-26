Вокзал Херсона пострадал при обстреле города ВС РФ

При эвакуации людей с вокзала Херсона при обстреле погиб один сотрудник полиции, количество пострадавших утоячняется.

Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, при этом пострадал эвакуационный поезд. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам во вторник, 26 декабря.

"Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших сейчас устанавливается. На месте было много гражданских", - говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте президента Украины.

Между тем "Украинские железные дороги" пишут в своем Telegram-канале, что в результате обстрела ранения получили несколько сотрудников предприятия, был поврежден подвижной состав и здание вокзала. "Пассажиры в укрытии", - говорится далее в посте. Отмечается, что после атаки находившихся вокзале людей стали пересаживать на автобусы до Николаева. Кроме того, более ста пассажиров яяместо в вагонах.

"Ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение", - указывают в УЖД.

Со своей стороны глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что ранения получили два гражданских лица, им была оказана медицинская помощь. Между тем во время эвакуации мирных жителей получил смертельное ранение "лейтенант полиции с Кировоградщины", еще двое полицейских находятся в больнице с осколочными ранениями, пишет Клименко.

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