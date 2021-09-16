Вокруг света на хэндбайке: как путешествует белорус с инвалидностью

Инвалид-колясочник, блогер и активист Саша Авдевич из Лиды, что в Гродненской области, месяц назад отправился в кругосветное путешествие. На данный момент он уже проделал путь из Тбилиси до Стамбула на велосипеде с ручным управлением. Дальше маршрут лежит через Грецию, Италию и Испанию на остров Тенерифе, где Авдевич планирует открыть инклюзивное кафе и отель. Но Тенерифе будет точно не последним пунктом его кругосветки. О том, как задумывалось и как проходит его путешествие, Саша Авдевич рассказал в интервью DW.

DW: Саша, как и когда родилась идея путешествия вокруг света?

Саша Авдевич: Идея родилась года два назад. Я тогда работал в Программе развития ООН, у меня была должность представителя по вопросам интеграции людей с инвалидностью. И так как часто были командировки, я понимал, что все настолько точечно, неясно и нет какого-то общего формата в плане людей с инвалидностью...

Я понимал, что у меня нет общей картины. И очень долго можно тролить ту же Беларусь в плане доступности (безбарьерной среды. - Ред.), но ты приедешь в Грузию и поймешь, что Беларусь вообще идеальна. У меня до этого было уже путешествие из Минска до Португалии, и вот как-то у меня зародилась идея сделать такой world inclusive trip - вот такое название мне пришло в голову. Так я начал уже об этом думать, готовиться, откладывать деньги на всю эту историю.

Саша Авдевич в Грузии

У меня заканчивался контракт в марте 2020 года, и я уже думал в марте и стартовать. Но тут как раз пришло время ковидной истории, локдаунов, начали закрываться границы. И когда уже закрылась Европа, я думал: поеду через Украину. Если там откроется, поеду через Европу, если не откроется, то через Россию. Я уже слишком долго готовился, не видел никаких препятствий ни в чем.

И вдруг в последние дни закрывается сначала Украина, потом Россия, и я понимаю, что никуда не поеду. У меня начинается такой период, когда я не знаю, как же себя применить. И чтобы не потратить все, что собирал и откладывал на путешествие, я на эти деньги открываю в Минске первую инклюзивную кофейню "Инклюзивный бариста". За год у меня получилось неплохо развиться, мы открыли уже пять заведений.

- И когда ты вернулся к идее путешествия?

- За этот год я второй раз сломал спину, пролежал в больнице. И когда лежал, думал: какое путешествие, вряд ли уже что-то получится. Ну прямо ничего уже не двигалось. А потом как-то вышел из больницы, начал потихонечку реабилитироваться, работой заниматься, было очень много текучки с кофейнями. Я забивал на всякие таблетки-больницы, ходил на работу. А потом, когда первый раз пересел на велосипед - это было в начале июня этого года, - я понял, что, может, получится и с путешествием.

В Турции в палатке на берегу моря

И потом, когда уже пару раз у меня получилось пересесть, поставить коляску, приехать домой и на работу, я понял, что если я сейчас не стартану, то вообще никогда уже это не произойдет. Конечно, в этот момент начинаются какие-то проблемы с договорами, бухгалтер подает в суд на контору. А у меня еще директор - парень с синдромом Дауна, Вася Павликов. "На кого ты оставишь бизнес?", - говорят мне. Я отвечаю: "На Васю. Вася - директор". Все: "Как на Васю?" Все начинают больше переживать, чем я. В чем проблема? Все зарплату получают, если что-то и закроется, то значит, такая судьба.

- Откуда ты решил начать путешествие?

- Куда едет вся Беларусь? Только Грузия, по-другому никак нельзя было выехать. И я уже настолько авантюрно был настроен, что просто купил билет до Тбилиси и 23 дня назад стартанул оттуда. Очень боялся перевалов. На самом деле, оказалось, что в Грузии еще нормально, все приколы начались в Турции. Каждый день я веду свой видеоблог, пытаюсь делать из этого хороший фильм, соответственно посещаю и останавливаюсь в куче разных мест, которые на 98% абсолютно недоступны. Если это не отель уровня Hilton, Sheraton в Батуми, то даже не надейтесь. И если у тебя не построена коммуникация, то однозначно ты не попадешь ни в один отель. Пытаюсь об этом всем рассказывать, что-то улучшать.

- Есть ли какой-то маршрут путешествия?

- Путь я держу до Тенерифе. Почему Тенерифе? Когда еще я был в первом путешествии, люди говорили: ты должен обязательно приехать на Тенерифе и заехать на вулкан. Вот с того момента мне запомнилось, что все велосипедисты почему-то хотят заехать на этот вулкан. Это раз. А второе - у меня друг уехал тогда, когда начался весь этот кризис в Беларуси. И он там какие-то подработки ищет, строит такие купольные домики чуть ли не из пенопласта. Короче, хочет там свой город солнца сделать. У меня, естественно, есть идея продолжить историю с "Инклюзивным бариста".

Почему нет? Это большой европейский курорт, там постоянно есть люди. Тенерифе будет первой точкой в этом мировом путешествии, но не последней. Идея в том, чтобы собирать донаты, искать подработки, чтобы там открыть очередную точку "Инсклюзивный бариста" и, возможно, сделать какой-то хостел. Вообще глобальная идея - чтобы было так, что любой человек на коляске мог приехать поработать там и пожить. Необязательно инвалиды, более глобально. Просто чтобы это было большое инклюзивное место, где удобно и комфортно всем. И вот это, о чем я сейчас говорю, рождается в процессе моего движения, и в этом, наверное, красота всего происходящего.

- А как ты будешь искать людей с инвалидностью на Тенерифе?

- А мне необязательно искать людей с инвалидностью, я могу их туда пригласить, могу бросить клич в социальных сетях, на местных новостных порталах. Это такой маленький остров, типа как Минск вокруг растянуть - получится Тенерифе. Меня волновал, естественно, климат, потому что я сейчас добираюсь на коляске. Это раз, и второе - развитая инфраструктура. Там нет дождей, все реально в порядке, и это очень вселяет надежду, что качество жизни может быть намного более крутым.

- Как планируешь туда добираться?

- Паромом. У меня после Стамбула будет Греция, после Греции - маленький паромчик в Италию. Потом будет паром до Испании, и по Испании я доеду до крайней точки. Я думал через Африку ехать, через Марокко, но кто его знает, это же такой фристайл. Возможно, я на самолете полечу. А может, мы на подводной лодке поплывем.

Это и есть настоящее путешествие. Возможно, я заеду еще в три города, и мне там что-то понравится, и я останусь там пожить. Конечно, у меня есть конечная цель, мне очень хочется туда добраться, но если вдруг что-то появляется, что я сочту интересным в своем world inclusive trip, то почему бы не использовать момент.

- Какие сложности есть в таком путешествии?

- Вчера был очень тяжелый день, потому что я ехал через горные перевалы. Я проехал две большие горы, подъем и спуск на метров 800, наверное. Потом проехал через маленький городок и начал снова подыматься в горы. И вдруг дорога сузилась так, что проезжают рядом только две машины.

И вместо двух машин постоянно идет караван КамАЗов, МАЗов, везут песок, деревья. В какой-то момент эти все КамАЗы разгружаются, высыпают песок. Стоит полицейский, и он меня тормозит, говорит: "Остановись пока здесь". Когда до него доходит, что я вообще на коляске, он, наверное, подумал, что его снимает какая-то скрытая камера.

- Какая главная цель твоего путешествия?

- Главная цель - испытать себя, показать, что это возможно, показать, что человек с инвалидностью, казалось бы, в самом заброшенном месте - не что-то, для чего нужно готовить целый проект, 10 сопровождающих, 500 бухгалтеров и 100 миллионов долларов. Человек, в принципе, может делать это сам, и это нормально. Наверное, доказать и миру, и самому себе. Естественно, добраться до конечной точки и построить свое кафе, свой отель. Посыл такой: the future is inclusive (будущее инклюзивно. - Ред.). Я хочу, чтобы это было сегодня, а не когда-либо завтра.

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