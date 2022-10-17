На 237-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 18 октября (время московское).

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Вполне вероятно, что ключевой целью нанесения Россией с 10 октября массированных дальних ударов по территории Украины с использованием крылатых ракет, ЗРК класса "земля-земля " и иранских дронов Shahed-136 является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети Украины, говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании по данным британской разведки. Поскольку с августа Россия терпит неудачи на поле боя, она, скорее всего, проявляет большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к военным объектам Украины, указывается в сообщении.

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Пресс-служба Энергоатома сообщила о похищении россиянами двух работников Запорожской АЭС. 17 октября они задержали и вывезли в неизвестном направлении двух должностных лиц станции - начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора ЗАЭС Олега Ошека, сообщила она в Telegram . Сейчас об их местонахождении и состоянии ничего не известно, указывается далее. Энергоатом обратился к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и мировому сообществу с призывом принять все возможные меры для освобождения работников ЗАЭС из плена и способствовать их возвращению к выполнению служебных обязанностей.

Войска РФ вновь подвергли обстрелам ряд областей Украины и Киев

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В Киеве совершен удар на один из объектов критической инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко. "Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация позже", - написал он в Telegram . Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко заявил о трех ударах по объекту энергообеспечения на Левом берегу Киева.

++09.15++

В Офисе президента Украины сообщили о новых обстрелах в ряде областей. Утром российские войска нанесли ракетный удар по Житомиру, написал в Telegram заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко. "Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС", - указал он. Тимошенко также сообщил о двух ударах по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре, в связи с чем может отсутствовать электро- и водоснабжение в ряде районов города. Кроме того, в результате обстрелов из зенитно-ракетного комплекса С-300 разрушен двухэтажный жилой дом в Центральном районе Николаева, также разрушен цветочный рынок и каштановый сквер, погиб один человек, написал он далее.

++08.50++

По всей Украине утром 18 октября вновь объявлена воздушная тревога. Последней ее объявила Закарпатская область, о чем свидетельствует карта воздушных тревог. В Киеве воздушная тревога продолжается с 06.26.

++08.35++

Минувшей ночью на Запорожье совершена атака с использованием беспилотников Shahed, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. В результате возник пожар на объекте инфраструктуры, одна ракета попала в складские помещения в Запорожье, написал он в Telegram. По данным Старуха, в обоих случаях пострадавших нет.

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В Харькове в течение пяти минут зафиксированы две серии взрывов, сообщил городской глава Игорь Терехов. "По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", - написал он в Telegram .

Генштаб ВСУ: за сутки сбиты 38 иранских дронов

++08.00++

Согласно информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинцы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области, а также Бахмутское, Иванград, Клещиевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области. За сутки противник нанес 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, при этом были обстреляны районы более 35 населенных пунктов - Киева и области, Одесской, Николаевской, Донецкой и Херсонской областей, указывается в размещенной в Facebook утренней оперативной сводке. "Для этого противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, задействованы 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства "Shahed -136", 38 из которых сбиты украинскими воинами", - сообщил украинский Генштаб.

Одновременно он указал, что российские силы возводят фортификационные сооружения за счет грабежа местного населения, нарушая все нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. "Так, в населенном пункте Благодатное Херсонской области из частных домохозяйств мирных граждан изымают строительные материалы и металлические конструкции усадеб для оборудования инженерных укреплений", - указывается далее.

++07.30++

Утром во вторник прогремели взрывы в Кривом Роге, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. "Кривой Рог. Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!" - написал он в Telegram . Он также предупредил о запуске крылатых ракет X-101 с ТУ-95 в районе Волгодонска. Ожидаемое время прилета - 7.50, указал Вилкул.

Exxon Mobil полностью покинула Россию

++06.43++

Эмблема Exxon Mobil в США (фото из архива) Фото: AP

Американская компания Exxon Mobil полностью покинула Россию после создания нового оператора проекта "Сахалин-1". Об этом передало агентство "Интерфакс". "Двумя постановлениями российское правительство в одностороннем порядке прекратило наши интересы в "Сахалине-1", и проект был передан российскому оператору", - пояснили в компании. Указ президента РФ Владимира Путина от 7 октября применил к реализуемому на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) проекту "Сахалин-1" уже ранее реализованную на проекте "Сахалин-2" схему перевода компании-оператора в российскую юрисдикцию. В РФ создается новый российский оператор, которому переходят все предусмотренные права и обязанности консорциума инвесторов, а также оператора - Exxon Neftegas Limited. Exxon Neftegaz - дочерняя компания американской ExxonMobil, - владела долей в 30 процентов. В проекте также участвовали "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%), индийская ONGC Videsh (20%).

++06.30++

Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили местные власти. "Они (российские военные. - Ред.) нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами", - заявил на фоне атак российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в частности, иранского производства, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. "Первая партия БПЛА была 300, вторая партия намного-намного больше. Всего 2400 штук", - уточнил он. По словам Арестовича, Россия 2-3 месяца может атаковать Украину нынешними темпами с применением беспилотников.

СМИ: Hyundai рассматривает возможность продажи завода в России

++05.25++

Hyundai Mirai (фото из архива) Фото: DW

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai рассматривает возможность продажи завода в России. Об этом передала южнокорейская газета Dong-a Ilbo со ссылкой на осведомленный источник. По данным издания, корпорация недавно представила руководству анализ текущей ситуации и перспектив развития в РФ. Отчет включал в себя и перечисление последствий от продажи российского завода в непростых для ведения финансовой деятельности условиях.В Hyundai публикацию пока не прокомментировали. Завод располагается близ Санкт-Петербурга, под Сестрорецком. Компания недавно отметила "десять лет успешной работы" в РФ. С конвейера выпускалось 200 тыс. автомобилей в год (около 4% от глобальных производственных мощностей компании).

++04.43++

Не менее четырех американских тяжелых транспортных самолетов прибыли за сутки в Польшу, передало агентство "Интерфакс". По его данным, на аэродроме в Жешуве, в 90 км от границы с Украиной, совершили посадку грузовые Boeing 747 американских транспортных компаний Atlas Air и Kalitta Air. Машины способны перевезти до 120 тонн груза. Зафиксировано также прибытие в Жешув двух транспортных самолетов С-17А Globemaster III - британских и австралийских ВВС, способных доставить до 77,5 тонн груза.

В России могут легализовать мобилизацию судимых за тяжкие преступления

++03.30++

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, разрешающие мобилизовать на войну граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления. Решение опубликовано 17 октября в системе обеспечения законодательной деятельности. Мобилизовать судимых за тяжкие преступления в России запрещено с 1997 года, когда был принят закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Данный запрет прописан в части 4 статьи 17 этого закона. Авторами новой инициативы стали председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель главы Минобороны Сергея Шойгу - Андрей Картаполов - и его первый зам Андрей Красов. Как ожидается, поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы 18 октября.

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Карин Жан-Пьер Фото: Andrew Harnik/AP/picture alliance

Россия должна быть привлечена к ответственности за "военные преступления". США "решительно осуждают сегодняшние ракетные удары РФ". Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, атаки "продолжают свидетельствовать о жестокости" президента РФ Владимира Путина. Комментарий последовал за ударами России по украинским городам с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Госдепе США отметили, что Иран нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, поставляя беспилотники России. Карин Жан-Пьер в свою очередь подтвердила, что существуют "всесторонние доказательства" применения Россией иранского оружия против военных и гражданских целей в Украине. США продолжат "энергично" имплементировать санкции против российско-иранской торговли вооружениями, указали в Белом доме.

В Киеве воздушная тревога объявлена в четвертый раз за день

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В Киеве вечером 17 октября воздушная тревога объявлена в четвертый раз. Системы противовоздушной обороны (ПВО) задействованы для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских вооруженных сил. В Броварах Киевской области сработала ПВО. По предварительным данным, сбит ударный БПЛА. Четыре человека погибли в результате атак беспилотников на Киев утром 17 октября. Вечером воздушная тревога была объявлена также в Одесской и Николаевской областях. Под Одессой был слышен взрыв.

++01.00++

За 12 часов, с 9 вечера 16 октября (совпадает с мск), удалось уничтожить 37 иранских "шахедов" (иранские беспилотные летательные аппараты Shahed. - Ред.) и несколько крылатых ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Но, "чтобы гарантированно защитить наше небо", необходимо значительно больше современных систем противовоздушной обороны и более полное обеспечение ракетами для таких систем, указал украинский лидер. При этом глава государства констатировал, что российский обстрел ракетами и дронами 17 октября привел к новым перебоям с электричеством, последствия устраняются.

Хроника событий 17 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 октября 00.00 - 13.59 >>>

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