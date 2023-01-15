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Херсонская областьФото: Igor Burdyga/DW
КонфликтыУкраина

Войска РФ обстреляли жилой квартал в Херсоне

18 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 января.

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На 326-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 15 января (время московское).

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ВС РФ нанесли удар по жилому кварталу Херсона, сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич. "По предварительной информации, два человека ранены", - написал он в Telegram.

Хроника событий 15 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 января 14.00 - 23.59 >>>

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