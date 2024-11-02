Удар войск РФ по полиции Харькова: погиб один человек

В результате ракетного удара российских войск по месту дислокации полицейских в Харькове погиб один служащий полиции. Еще 40 человек, в том числе спасатель и несколько гражданских лиц, были ранены.

Российские войска вечером в пятницу, 1 ноября, обстреляли ракетами центр Харькова. Удар был нанесен двумя ракетами по месту дислокации полицейских, в результате погиб один правоохранитель - полковник полиции Андрей Матвиенко. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Пострадали 40 человек, в том числе 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских лиц, сообщили в Нацполиции. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что некоторые из раненых полицейских находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

По предварительным данным, удар по Харькову был нанесен ракетами С-300.

Российские провоенные блогеры заявили, что здание, в котором находились полицейские, - Академия национальной гвардии Украины. Официальных подтверждений этой информации не поступало.