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Обломок дрона-камикадзе, запущенного войсками РФ по Купянску (фото из архива)Фото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Войска РФ атаковали Украину дронами в новогоднюю ночь

Анатолий Арни
15 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 января.

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На 312-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 1 января (время московское).

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Российские войска перед наступлением 2023 года запустили две группы дронов-камикадзе по территориям на юго-востоке Украины, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, под атакой оказались города Пологи, Днепр, Мелитополь и Николаев. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Хроника событий 31 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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