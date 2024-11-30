Войска РФ атаковали три области Украины, есть погибшие

Россия 30 ноября ударила по Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областям. Погибли в общей сложности 10 человек, десятки ранены.

Российские войска вечером в субботу, 30 ноября, атаковали Днепровский район Днепропетровской области, сообщает глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. По последним данным, при ракетном ударе погибли четыре мирных жителя, еще 21 человек пострадал, в том числе 11-летний мальчик. Шесть раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам Лысака, вследствие атаки РФ также загорелись два жилых дома и магазин.

В Херсонской области погибли четыре человека

Ранее в тот же день Херсонская областная прокуратура сообщила, что Россия обстреляла остановку в поселке Антоновка. В результате погибли два человека, один мирный житель был госпитализирован с ранениями.

Утром 30 ноября войска РФ также ударили беспилотником по жилому району Херсона, в результате чего погибли два человека, еще три жителя пострадали, указали в областной администрации.

Под российский обстрел также попал город Мирноград в Донецкой области - погибли два человека, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. "Повреждены частный дом, предприятие, кафе и автомобиль", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "почти каждый день" защищается от массированных атак РФ. "Я благодарен всем, кто помогает нам пройти через это, защититься от террора и сохранить жизни людей", - сказал он в видеообращении 30 ноября.