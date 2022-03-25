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Война в Украине: звезда реалити-шоу "МастерШеф" уехал из Киева во Львов и готовит еду для беженцев (25.03.2022)

Евгений Клопотенко - один из самых известный в Украине шеф-поваров, он - победитель реалити-шоу "МастерШеф". Из-за войны ему пришлось оставить свой ресторан в Киеве и уехать во Львов. Шеф-повар готовит блюда для беженцев. Бесплатно. Но если еда бесплатная, это не значит, что она не изысканная. В его меню для беженцев входит рыба с подливой, гречка, немного лука с лесными грибами и соус бешамель.