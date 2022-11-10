Война в Украине усложнила уход за воинскими захоронениями

Некоторые проекты Германии и России по воинским захоронениям заморожены. В ФРГ отменены германо-российские памятные мероприятия во Всенародный день скорби. В Украине работать можно лишь в районах без боев.

Война России против Украины существенно усложнила деятельность по уходу за воинскими захоронениями. "Мы должны признать, что после почти 30 лет хорошего сотрудничества работа разрушена", - заявила пресс-секретарь гуманитарной организации "Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями" Диана Темпель-Борнетт (Diane Tempel-Bornett) агентству dpa в четверг, 10 ноября.

В частности, в России представители союза теперь занимаются "техническим уходом" за захоронениями. Останки погибших в мировых войнах по-прежнему будут эксгумировать и перезахоранивать. "Мы в долгу, в том числе перед родственниками (похороненных. - Ред.)", - объяснила Темпель-Борнетт. Однако церемониальные погребения с участием официальных делегаций и священнослужителей больше не проходят. Кроме того, заморожен ряд совместных германо-российских проектов, в том числе выяснение судеб солдат, а официальные контакты двух стран по этим вопросам приостановлены, добавила пресс-секретарь союза.

В нынешнем году на территории РФ были найдены лишь 4900 погибших в Первой и Второй мировых войнах. Без вызванных войной РФ против Украины осложнений их число могло достичь 10 000, отмечает dpa.

Захоронения советских военных в ФРГ

Захоронения советских военнослужащих есть и в Германии, где о них заботятся муниципалитеты. По данным союза, случаи вандализма на таких захоронениях из-за войны в Украине до сих пор были исключением. В то же время в Германии отменены традиционные германо-российские памятные мероприятия во Всенародный день скорби (отмечаемый в ФРГ день памяти жертв войн и государственного насилия. - Ред.).

В Украине работы организации будут проходить до конца ноября в районах, где нет боевых действий, указала Темпель-Борнетт. Союз не намерен подвергать своих сотрудников риску, объяснила его пресс-секретарь. Она особо выделила впечатливший команду организации эпизод, когда украинские военнослужащие при строительстве оборонительных систем наткнулись на останки немецких солдат времен Второй мировой войны, эксгумировали их и передали Германии.

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