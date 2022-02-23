Война в Украине: тысячи людей ищут спасения в Евросоюзе (26.02.2022)

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На границе Украины со странами ЕС выстроились огромные очереди. Люди пытаются уехать, спасаясь от войны.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 27 февраля.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Российские войска подошли вплотную к Киеву. DW следит за событиями субботы, 26 февраля.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 26 февраля.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Путин назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 25 февраля.
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