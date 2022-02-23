 Война в Украине: тысячи людей ищут спасения в Евросоюзе (26.02.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 26.02.2022

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Война в Украине: тысячи людей ищут спасения в Евросоюзе (26.02.2022)

На границе Украины со странами ЕС выстроились огромные очереди. Люди пытаются уехать, спасаясь от войны.

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