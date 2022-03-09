 Война в Украине: слезы украинских детей и женщин, страх в Молдове и Литве, протесты в России. Европа в фокусе | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 10.03.2022

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Война в Украине: слезы украинских детей и женщин, страх в Молдове и Литве, протесты в России. Европа в фокусе

Также в программе: куда уезжают беженцы из Украины, как в России протестуют против войны Путина, как немцы помогают украинцам.

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