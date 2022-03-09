Война в Украине: слезы украинских детей и женщин, страх в Молдове и Литве, протесты в России. Европа в фокусе

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Бомбардировка роддома в Мариуполе, цветы около посольства Украины в Берлине, демонстрация школьников во Франкфурте-на-Майне…
Российские войска продолжили обстрел Харькова и попытались захватить аэропорт в Николаеве. В Беловежской пуще прошел третий раунд переговоров.
Переговоры глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова завершились безрезультатно. В осажденном Мариуполе идут уличные бои.
Российские войска продолжают наступление. В Мариуполе вновь сорвалась эвакуация мирных жителей. Представитель Минобороны РФ пригрозил другим странам вовлечением в конфликт.
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