Война в Украине: кадры из обстрелянного Харькова, обстановка в стране ухудшается. DW Новости (01.03.2022)

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Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться уже 2 марта. Боевые действия, тем временем, не прекращаются.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 28 февраля.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 1 марта.
Путин начал войну против Украины "преднамеренно и безосновательно", заявил президент США Джо Байден в обращении к нации. В перспективе Путин "заплатит большую цену" за эту войну.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 26 февраля.
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