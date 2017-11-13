 Война в Украине: кадры из обстрелянного Харькова, обстановка в стране ухудшается. DW Новости (01.03.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 01.03.2022

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Война в Украине: кадры из обстрелянного Харькова, обстановка в стране ухудшается. DW Новости (01.03.2022)

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться уже 2 марта. Боевые действия, тем временем, не прекращаются.

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