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Война в Украине: болен ли Путин и что на самом деле происходит в Мариуполе. DW Новости (18.03.2022)

Мариуполь на берегу Азовского моря в Донецкой области Украины практически уничтожен в результате российской агрессии. По утверждению властей, погибли тысячи мирных жителей. В городе идут уличные бои и люди боятся убирать трупы с улиц. Между тем, весь мир задается вопросом: насколько здоров Путин, отдавший приказ о вводе войск в Украине и не желающий прекращать так называемую спецоперацию.