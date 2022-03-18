Война в Украине - 31.03.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Александр, 61 год, только что эвакуирован в Киев из разрушенного города Ирпень. Также в фотохронике войны в Украине от 31 марта - кадры из Кухарей, Мариуполя, Броваров, Ясногородки, Донецка, Чернигова, Краматорска, Ватикана и в самом конце - из Одессы, где дали имена двум маленьким дельфинам: Украина и Victory.
Кирпичная печь посреди развалин сгоревшего дома в селе Кухари Киевской области.
Автобусная остановка. В селе Кухари были разрушены многочисленные жилые дома, школа и мемориал погибшим во время Второй мировой войны.
Лариса Колесник, 82 года, в Киеве после эвакуации из Ирпеня.
На окраине города Бровары - примерно в 40 километрах от Киева.
Раненый украинский солдат после эвакуации из Киевской области в Киев.
Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Короленко.
Военные похороны в городе Стебник Львовской области. 59-летний Василь Веклюк погиб около города Попасная в Луганской области.
Медицинская сестра Светлана Савченко, 56 лет, около разрушенного жилого здания в Мариуполе.
Учительница русского языка Людмила, 71 год, и металлург Виктор, 63 года, готовят еду около входа в подвал жилого здания в Мариуполе.
Автобус с беженцами, прибывший в Запорожье. Сюда уже эвакуировали многих жителей и продолжают вывозить людей из осажденного Мариуполя и других соседних мест.
Похороны в Краматорске. Гроб с телом трехлетнего Николы Горяйнова, погибшего вместе с родителями Аней и Евгением во время попытки выбраться на машине из зоны боевых действий в Харьковской области.
Местная жительница Нина Бабина, 63 года, около разрушенных во время временной оккупации домов в городе Тростянец.
Обрушившаяся часть жилого дома в городе Донецк на контролируемой сепаратистами территории "ДНР".
Ветеран войны в Афганистане Сергей Малышенко держит в руках свои обгоревшие медали посреди руин дома в селе Ясногородка Киевской области.
Еще один снимок из Ясногородки - здешнего семейного экопарка. Он тоже находился в зоне обстрелов, некоторые животные погибли. Сейчас отсюда уже вывезли нескольких лам, альпак, пеликанов, верблюдов, буйволов и ишаков.
Противотанковые заграждения и дом с крышей в цветах национального флага Украины в Малой Александровке под Киевом.
Семья беженцев из Украины пересекает польскую границу на КПП Медыка.
Во время генеральной аудиенции в Ватикане. Папа римский Франциск встретился с беженцами. На встрече также присутствовал посол Украины Андрей Юраш.
Украина и Victory, то есть Победа - так назвали двух новых обитателей Одесского городского дельфинария, родившихся здесь во время войны. Вот один из них с мамой.
Александр, 61 год, только что эвакуирован в Киев из разрушенного города Ирпень. Также в фотохронике войны в Украине от 31 марта - кадры из Кухарей, Мариуполя, Броваров, Ясногородки, Донецка, Чернигова, Краматорска, Ватикана и в самом конце - из Одессы, где дали имена двум маленьким дельфинам: Украина и Victory.
Кирпичная печь посреди развалин сгоревшего дома в селе Кухари Киевской области.
Автобусная остановка. В селе Кухари были разрушены многочисленные жилые дома, школа и мемориал погибшим во время Второй мировой войны.
Лариса Колесник, 82 года, в Киеве после эвакуации из Ирпеня.
На окраине города Бровары - примерно в 40 километрах от Киева.
Раненый украинский солдат после эвакуации из Киевской области в Киев.
Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Короленко.
Военные похороны в городе Стебник Львовской области. 59-летний Василь Веклюк погиб около города Попасная в Луганской области.
Медицинская сестра Светлана Савченко, 56 лет, около разрушенного жилого здания в Мариуполе.
Учительница русского языка Людмила, 71 год, и металлург Виктор, 63 года, готовят еду около входа в подвал жилого здания в Мариуполе.
Автобус с беженцами, прибывший в Запорожье. Сюда уже эвакуировали многих жителей и продолжают вывозить людей из осажденного Мариуполя и других соседних мест.
Похороны в Краматорске. Гроб с телом трехлетнего Николы Горяйнова, погибшего вместе с родителями Аней и Евгением во время попытки выбраться на машине из зоны боевых действий в Харьковской области.
Местная жительница Нина Бабина, 63 года, около разрушенных во время временной оккупации домов в городе Тростянец.
Обрушившаяся часть жилого дома в городе Донецк на контролируемой сепаратистами территории "ДНР".
Ветеран войны в Афганистане Сергей Малышенко держит в руках свои обгоревшие медали посреди руин дома в селе Ясногородка Киевской области.
Еще один снимок из Ясногородки - здешнего семейного экопарка. Он тоже находился в зоне обстрелов, некоторые животные погибли. Сейчас отсюда уже вывезли нескольких лам, альпак, пеликанов, верблюдов, буйволов и ишаков.
Противотанковые заграждения и дом с крышей в цветах национального флага Украины в Малой Александровке под Киевом.
Семья беженцев из Украины пересекает польскую границу на КПП Медыка.
Во время генеральной аудиенции в Ватикане. Папа римский Франциск встретился с беженцами. На встрече также присутствовал посол Украины Андрей Юраш.
Украина и Victory, то есть Победа - так назвали двух новых обитателей Одесского городского дельфинария, родившихся здесь во время войны. Вот один из них с мамой.