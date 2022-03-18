 Война в Украине - 31.03.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 31.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина и ЕС

Война в Украине - 31.03.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Киев, 30 марта

    Александр, 61 год, только что эвакуирован в Киев из разрушенного города Ирпень. Также в фотохронике войны в Украине от 31 марта - кадры из Кухарей, Мариуполя, Броваров, Ясногородки, Донецка, Чернигова, Краматорска, Ватикана и в самом конце - из Одессы, где дали имена двум маленьким дельфинам: Украина и Victory.

  • Кухари, 30 марта

    Кирпичная печь посреди развалин сгоревшего дома в селе Кухари Киевской области.

  • Кухари, 30 марта

    Автобусная остановка. В селе Кухари были разрушены многочисленные жилые дома, школа и мемориал погибшим во время Второй мировой войны.

  • Киев, 30 марта

    Лариса Колесник, 82 года, в Киеве после эвакуации из Ирпеня.

  • Бровары, 30 марта

    На окраине города Бровары - примерно в 40 километрах от Киева.

  • Киев, 30 марта

    Раненый украинский солдат после эвакуации из Киевской области в Киев.

  • Чернигов, 30 марта

    Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Короленко.

  • Стебник, 30 марта

    Военные похороны в городе Стебник Львовской области. 59-летний Василь Веклюк погиб около города Попасная в Луганской области.

  • Мариуполь, 30 марта

    Медицинская сестра Светлана Савченко, 56 лет, около разрушенного жилого здания в Мариуполе.

  • Мариуполь, 30 марта

    Учительница русского языка Людмила, 71 год, и металлург Виктор, 63 года, готовят еду около входа в подвал жилого здания в Мариуполе.

  • Запорожье, 30 марта

    Автобус с беженцами, прибывший в Запорожье. Сюда уже эвакуировали многих жителей и продолжают вывозить людей из осажденного Мариуполя и других соседних мест.

  • Краматорск, 30 марта

    Похороны в Краматорске. Гроб с телом трехлетнего Николы Горяйнова, погибшего вместе с родителями Аней и Евгением во время попытки выбраться на машине из зоны боевых действий в Харьковской области.

  • Тростянец, 30 марта

    Местная жительница Нина Бабина, 63 года, около разрушенных во время временной оккупации домов в городе Тростянец.

  • Донецк, 30 марта

    Обрушившаяся часть жилого дома в городе Донецк на контролируемой сепаратистами территории "ДНР".

  • Ясногородка, 30 марта

    Ветеран войны в Афганистане Сергей Малышенко держит в руках свои обгоревшие медали посреди руин дома в селе Ясногородка Киевской области.

  • Ясногородка, 30 марта

    Еще один снимок из Ясногородки - здешнего семейного экопарка. Он тоже находился в зоне обстрелов, некоторые животные погибли. Сейчас отсюда уже вывезли нескольких лам, альпак, пеликанов, верблюдов, буйволов и ишаков.

  • Малая Александровка, 30 марта

    Противотанковые заграждения и дом с крышей в цветах национального флага Украины в Малой Александровке под Киевом.

  • Медыка, 30 марта

    Семья беженцев из Украины пересекает польскую границу на КПП Медыка.

  • Ватикан, 30 марта

    Во время генеральной аудиенции в Ватикане. Папа римский Франциск встретился с беженцами. На встрече также присутствовал посол Украины Андрей Юраш.

  • Одесса, 30 марта

    Украина и Victory, то есть Победа - так назвали двух новых обитателей Одесского городского дельфинария, родившихся здесь во время войны. Вот один из них с мамой.


  • Киев, 30 марта

    Александр, 61 год, только что эвакуирован в Киев из разрушенного города Ирпень. Также в фотохронике войны в Украине от 31 марта - кадры из Кухарей, Мариуполя, Броваров, Ясногородки, Донецка, Чернигова, Краматорска, Ватикана и в самом конце - из Одессы, где дали имена двум маленьким дельфинам: Украина и Victory.

  • Кухари, 30 марта

    Кирпичная печь посреди развалин сгоревшего дома в селе Кухари Киевской области.

  • Кухари, 30 марта

    Автобусная остановка. В селе Кухари были разрушены многочисленные жилые дома, школа и мемориал погибшим во время Второй мировой войны.

  • Киев, 30 марта

    Лариса Колесник, 82 года, в Киеве после эвакуации из Ирпеня.

  • Бровары, 30 марта

    На окраине города Бровары - примерно в 40 километрах от Киева.

  • Киев, 30 марта

    Раненый украинский солдат после эвакуации из Киевской области в Киев.

  • Чернигов, 30 марта

    Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Короленко.

  • Стебник, 30 марта

    Военные похороны в городе Стебник Львовской области. 59-летний Василь Веклюк погиб около города Попасная в Луганской области.

  • Мариуполь, 30 марта

    Медицинская сестра Светлана Савченко, 56 лет, около разрушенного жилого здания в Мариуполе.

  • Мариуполь, 30 марта

    Учительница русского языка Людмила, 71 год, и металлург Виктор, 63 года, готовят еду около входа в подвал жилого здания в Мариуполе.

  • Запорожье, 30 марта

    Автобус с беженцами, прибывший в Запорожье. Сюда уже эвакуировали многих жителей и продолжают вывозить людей из осажденного Мариуполя и других соседних мест.

  • Краматорск, 30 марта

    Похороны в Краматорске. Гроб с телом трехлетнего Николы Горяйнова, погибшего вместе с родителями Аней и Евгением во время попытки выбраться на машине из зоны боевых действий в Харьковской области.

  • Тростянец, 30 марта

    Местная жительница Нина Бабина, 63 года, около разрушенных во время временной оккупации домов в городе Тростянец.

  • Донецк, 30 марта

    Обрушившаяся часть жилого дома в городе Донецк на контролируемой сепаратистами территории "ДНР".

  • Ясногородка, 30 марта

    Ветеран войны в Афганистане Сергей Малышенко держит в руках свои обгоревшие медали посреди руин дома в селе Ясногородка Киевской области.

  • Ясногородка, 30 марта

    Еще один снимок из Ясногородки - здешнего семейного экопарка. Он тоже находился в зоне обстрелов, некоторые животные погибли. Сейчас отсюда уже вывезли нескольких лам, альпак, пеликанов, верблюдов, буйволов и ишаков.

  • Малая Александровка, 30 марта

    Противотанковые заграждения и дом с крышей в цветах национального флага Украины в Малой Александровке под Киевом.

  • Медыка, 30 марта

    Семья беженцев из Украины пересекает польскую границу на КПП Медыка.

  • Ватикан, 30 марта

    Во время генеральной аудиенции в Ватикане. Папа римский Франциск встретился с беженцами. На встрече также присутствовал посол Украины Андрей Юраш.

  • Одесса, 30 марта

    Украина и Victory, то есть Победа - так назвали двух новых обитателей Одесского городского дельфинария, родившихся здесь во время войны. Вот один из них с мамой.


Другие сюжеты в медиатеке

DW Sendung To The Point Belarus Copyright: DW

Страна-агрессор: как Беларусь заплатит за войну в Украине? 18.03.2022

Эксперты из Украины, России и Беларуси пытаются осмыслить первую неделю войны и как она изменила жизнь трех стран.

Война в Украине: как остановить Путина? 07.03.2022

Война в Украине - 24.02.2022

Война в Украине - 24.02.2022 24.02.2022

Говорить с Путиным можно только с позиции силы, заявил Джон Маккейн в интервью Жанне Немцовой.

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

Читайте также

Фотохроника войны в Украине - 31 марта

Фотохроника войны в Украине - 31 марта 31.03.2022

Кирпичная печь посреди развалин, похороны семьи в Краматорске, фотографии из Мариуполя, Броваров, Ясногородки и Одессы, где дали имена двум дельфинам: Украина и Victory.

Фотохроника войны в Украине - 30 марта

Фотохроника войны в Украине - 30 марта 30.03.2022

Пожар на нефтебазе в Луцке, Николаев после обстрела, кошка и ежи в Одессе, прибитые пары обуви во Львове, украинский флаг на танке в Берлине.

Фотохроника войны в Украине - 29 марта

Фотохроника войны в Украине - 29 марта 29.03.2022

Освобожденный Тростянец, обстрел Николаева, разрушения в Броварах, погибшие солдаты и мирные жители, хлеб для Киева и граффити "The Dream" в Барселоне.

Фотохроника войны в Украине - 28 марта

Фотохроника войны в Украине - 28 марта 28.03.2022

Минута молчания на вручении кинопремии "Оскар", акция памяти погибших детей, автомобильная процессия с флагами России в Бонне, сожжение чучела Путина в Тбилиси.