Война в Украине - 31.03.2022

Александр, 61 год, только что эвакуирован в Киев из разрушенного города Ирпень. Также в фотохронике войны в Украине от 31 марта - кадры из Кухарей, Мариуполя, Броваров, Ясногородки, Донецка, Чернигова, Краматорска, Ватикана и в самом конце - из Одессы, где дали имена двум маленьким дельфинам: Украина и Victory.