Война в Украине - 30.03.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Тушение пожара после обстрела нефтебазы в городе Луцк. Также в фотохронике войны в Украине от 30 марта - разрушенное здание администрации в Николаеве, акция "Мы не привыкнем к войне" во Львове, выгоревший школьный класс, дистанционное обучение, украинский флаг на советском танке в Берлине.
Здание администрации в Николаеве, разрушенное 29 марта в результате ракетного удара. По данным ГСЧС на 10:00 утра 30 марта, число погибших под завалами составило 14 человек. Более 35 человек ранено
Дима, три года, был ранен во время обстрелов осажденного Мариуполя. Эвакуирован в город Запорожье.
98-летняя жительница Мариуполя, вывезенная из этого разрушенного города в Запорожье.
В Мариуполе продолжают хоронить погибших жителей на улицах около домов.
Выгоревший школьный класс в Мариуполе - в районе города под контролем войск РФ и пророссийских сепаратистов.
Ежи и кошка на пляже в Одессе. Несмотря на воздушные сирены, как сообщают местные СМИ, ночь на 30 марта здесь прошла спокойно.
Борис, 58 лет. Эвакуирован в Бровары из поселка Барышевка в Киевской области.
Один из разрушенных жилых районов на окраине города Харьков.
Одно из подразделений территориальной обороны Украины на линии фронта в Запорожской области.
Украинские солдаты на линии обороны около Киева.
Молитва в католическом Гарнизонном храме Апостолов Петра и Павла во Львове.
Прибитые пары обуви на символической карте Украины с городами в районах боевых действий, из которых не могут выбраться многие жители. Акция "Мы не привыкнем к войне" во Львое.
Украинские беженцы в городе Гауда в Нидерландах. Активную помощь людям из Украины оказывает также королевская семья - в частности, в одном из замков - Het Oude Loo - в середине апреля будет открыт центр для беженцев.
Дистанционное обучение. Марго, 9 лет, из Одессы - сейчас временно находится в Молдавии.
Детский рисунок в центре Красного Креста в итальянском городе Больцано.
"Бездействие убивает. Поддержите санкции". Призыв на месте проведения пикетов напротив консульства Российской Федерации во Франкфурте-на-Майне.
Полицейские снимают украинский флаг с танка на территории мемориала павшим советским солдатам в берлинском районе Тиргартен.
Тушение пожара после обстрела нефтебазы в городе Луцк. Также в фотохронике войны в Украине от 30 марта - разрушенное здание администрации в Николаеве, акция "Мы не привыкнем к войне" во Львове, выгоревший школьный класс, дистанционное обучение, украинский флаг на советском танке в Берлине.
Здание администрации в Николаеве, разрушенное 29 марта в результате ракетного удара. По данным ГСЧС на 10:00 утра 30 марта, число погибших под завалами составило 14 человек. Более 35 человек ранено
Дима, три года, был ранен во время обстрелов осажденного Мариуполя. Эвакуирован в город Запорожье.
98-летняя жительница Мариуполя, вывезенная из этого разрушенного города в Запорожье.
В Мариуполе продолжают хоронить погибших жителей на улицах около домов.
Выгоревший школьный класс в Мариуполе - в районе города под контролем войск РФ и пророссийских сепаратистов.
Ежи и кошка на пляже в Одессе. Несмотря на воздушные сирены, как сообщают местные СМИ, ночь на 30 марта здесь прошла спокойно.
Борис, 58 лет. Эвакуирован в Бровары из поселка Барышевка в Киевской области.
Один из разрушенных жилых районов на окраине города Харьков.
Одно из подразделений территориальной обороны Украины на линии фронта в Запорожской области.
Украинские солдаты на линии обороны около Киева.
Молитва в католическом Гарнизонном храме Апостолов Петра и Павла во Львове.
Прибитые пары обуви на символической карте Украины с городами в районах боевых действий, из которых не могут выбраться многие жители. Акция "Мы не привыкнем к войне" во Львое.
Украинские беженцы в городе Гауда в Нидерландах. Активную помощь людям из Украины оказывает также королевская семья - в частности, в одном из замков - Het Oude Loo - в середине апреля будет открыт центр для беженцев.
Дистанционное обучение. Марго, 9 лет, из Одессы - сейчас временно находится в Молдавии.
Детский рисунок в центре Красного Креста в итальянском городе Больцано.
"Бездействие убивает. Поддержите санкции". Призыв на месте проведения пикетов напротив консульства Российской Федерации во Франкфурте-на-Майне.
Полицейские снимают украинский флаг с танка на территории мемориала павшим советским солдатам в берлинском районе Тиргартен.