 Война в Украине - 29.04.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 29.04.2022

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Украина

Война в Украине - 29.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Семеновка, 28 апреля

    Мальчишка катит велосипед в селе Семеновка Донецкой области - одной из трех украинских областей, в которых российские войска пытаются вести наступление. В фотохронике войны в Украине от 29 апреля - Киев после обстрела, разрушенный храм XIX века, сгоревший музей в Мариуполе, выставка в Конгрессе США и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Киев, 28 апреля

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. До переговоров он также посетил разрушенные города Бородянка, Буча и Ирпень. После окончания совместной пресс-конференции Киев был подвергнут обстрелу российскими ракетами. Одна из них упала недалеко от гостиницы, в которой остановился Гутерриш.

  • Киев, 28 апреля

    В результате атаки 28 апреля две ракеты попали в жилой дом, после чего начался пожар. Украинские СМИ со ссылкой на спасателей сообщают о десяти пострадавших. До этого в последнее время Киев подвергался обстрелу 15 апреля - после потопления российского крейсера "Москва".

  • Киев, 28 апреля

    Спасательные работы в Киеве вечером, 28 апреля. Утром на следующий день стало известно о гибели продюсера украинского бюро "Радио Свобода" Веры Гирич. Тело журналистки, жившей в этом доме, было обнаружено под завалами.

  • Киев, 28 апреля

    Жители Киева в подвале во время воздушной тревоги. Генеральный секретарь ООН в интервью BBC сказал, что был шокирован, когда узнал, что две ракеты разорвались в городе, в котором он находился. "Это драматическая война. И нам абсолютно необходимо закончить эту войну. Нам абсолютно необходимо иметь решение для этой войны, но мы знаем, что это не случится завтра", - сказал Антонио Гутерриш.

  • Вязовка, 28 апреля

    Любовь, 85-летняя жительница деревни Вязовка в Житомирской области, около старого деревянного храма, получившего повреждения в результате российского обстрела.

  • Вязовка, 28 апреля

    Еще один снимок из Вязовки. Украинские военные внутри пострадавшей деревянной церкви - памятника архитектуры XIX века.

  • Мариуполь, 28 апреля

    Внутри сгоревшего Мариупольского краеведческого музея, основанного в 1920 году. До войны в фондах музея находилось более 53 тысяч предметов - в том числе, из коллекции конца XIX века.

  • Мариуполь, 27 апреля

    Завод "Азовсталь" в Мариуполе на спутниковом снимке 27 апреля. Российские войска продолжают обстрелы и бомбардировки этой территории, которую обороняют украинские военные, находящиеся здесь в окружении уже много недель. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Донецкая область, 28 апреля

    Спокойный момент на линии фронта. Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты в Донецкой области. По данным военной администрации, после начала полномасштабной войны в этом регионе погибли уже 278 гражданских - без учета жертв среди мирных жителей в Мариуполе и Волновахе.

  • Запорожье, 28 апреля

    Украинские спасатели и местные жители убирают обломки после падения частей российской ракеты, сбитой украинской ПВО, на один из районов города Запорожье.

  • Запорожье, 28 апреля

    Шкаф с одеждой в разрушенном доме. По данным местных властей, в результате ракетного удара по Запорожью 28 апреля пострадали три человека.

  • Лиман, 28 апреля

    Сестры Кира и Вика собирают одуванчики и плетут венки в городе Лиман Донецкой области, 28 апреля. Несколько дней назад, 25 апреля, в результате российского обстрела здесь погибли двое детей - 13-летний мальчик и 9-летняя девочка. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

  • Шкойдиц, 28 апреля

    Специальный самолет ВВС Германии продолжает вывозить из Польши в Германию раненых украинцев для лечения в немецких больницах. 28 апреля летающий госпиталь доставил пациентов в Саксонию - в аэропорт "Лейпциг-Халле".

  • Берлин, 28 апреля

    Сотрудники бундестага забирают урны для голосования из зала заседаний немецкого парламента в Берлине. 28 апреля бундестаг подавляющим большинством поддержал поставки тяжелых вооружений Украине. Постановление принято голосами 586 депутатов, против проголосовали 100 парламентариев, семеро воздержались.

  • Вашингтон, 28 апреля

    В здании Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 28 апреля открыла выставку фотографий, сделанных во время войны в Украине.


  • Семеновка, 28 апреля

    Мальчишка катит велосипед в селе Семеновка Донецкой области - одной из трех украинских областей, в которых российские войска пытаются вести наступление. В фотохронике войны в Украине от 29 апреля - Киев после обстрела, разрушенный храм XIX века, сгоревший музей в Мариуполе, выставка в Конгрессе США и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Киев, 28 апреля

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. До переговоров он также посетил разрушенные города Бородянка, Буча и Ирпень. После окончания совместной пресс-конференции Киев был подвергнут обстрелу российскими ракетами. Одна из них упала недалеко от гостиницы, в которой остановился Гутерриш.

  • Киев, 28 апреля

    В результате атаки 28 апреля две ракеты попали в жилой дом, после чего начался пожар. Украинские СМИ со ссылкой на спасателей сообщают о десяти пострадавших. До этого в последнее время Киев подвергался обстрелу 15 апреля - после потопления российского крейсера "Москва".

  • Киев, 28 апреля

    Спасательные работы в Киеве вечером, 28 апреля. Утром на следующий день стало известно о гибели продюсера украинского бюро "Радио Свобода" Веры Гирич. Тело журналистки, жившей в этом доме, было обнаружено под завалами.

  • Киев, 28 апреля

    Жители Киева в подвале во время воздушной тревоги. Генеральный секретарь ООН в интервью BBC сказал, что был шокирован, когда узнал, что две ракеты разорвались в городе, в котором он находился. "Это драматическая война. И нам абсолютно необходимо закончить эту войну. Нам абсолютно необходимо иметь решение для этой войны, но мы знаем, что это не случится завтра", - сказал Антонио Гутерриш.

  • Вязовка, 28 апреля

    Любовь, 85-летняя жительница деревни Вязовка в Житомирской области, около старого деревянного храма, получившего повреждения в результате российского обстрела.

  • Вязовка, 28 апреля

    Еще один снимок из Вязовки. Украинские военные внутри пострадавшей деревянной церкви - памятника архитектуры XIX века.

  • Мариуполь, 28 апреля

    Внутри сгоревшего Мариупольского краеведческого музея, основанного в 1920 году. До войны в фондах музея находилось более 53 тысяч предметов - в том числе, из коллекции конца XIX века.

  • Мариуполь, 27 апреля

    Завод "Азовсталь" в Мариуполе на спутниковом снимке 27 апреля. Российские войска продолжают обстрелы и бомбардировки этой территории, которую обороняют украинские военные, находящиеся здесь в окружении уже много недель. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Донецкая область, 28 апреля

    Спокойный момент на линии фронта. Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты в Донецкой области. По данным военной администрации, после начала полномасштабной войны в этом регионе погибли уже 278 гражданских - без учета жертв среди мирных жителей в Мариуполе и Волновахе.

  • Запорожье, 28 апреля

    Украинские спасатели и местные жители убирают обломки после падения частей российской ракеты, сбитой украинской ПВО, на один из районов города Запорожье.

  • Запорожье, 28 апреля

    Шкаф с одеждой в разрушенном доме. По данным местных властей, в результате ракетного удара по Запорожью 28 апреля пострадали три человека.

  • Лиман, 28 апреля

    Сестры Кира и Вика собирают одуванчики и плетут венки в городе Лиман Донецкой области, 28 апреля. Несколько дней назад, 25 апреля, в результате российского обстрела здесь погибли двое детей - 13-летний мальчик и 9-летняя девочка. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

  • Шкойдиц, 28 апреля

    Специальный самолет ВВС Германии продолжает вывозить из Польши в Германию раненых украинцев для лечения в немецких больницах. 28 апреля летающий госпиталь доставил пациентов в Саксонию - в аэропорт "Лейпциг-Халле".

  • Берлин, 28 апреля

    Сотрудники бундестага забирают урны для голосования из зала заседаний немецкого парламента в Берлине. 28 апреля бундестаг подавляющим большинством поддержал поставки тяжелых вооружений Украине. Постановление принято голосами 586 депутатов, против проголосовали 100 парламентариев, семеро воздержались.

  • Вашингтон, 28 апреля

    В здании Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 28 апреля открыла выставку фотографий, сделанных во время войны в Украине.


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