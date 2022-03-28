Война в Украине - 29.04.2022

Жители Киева в подвале во время воздушной тревоги. Генеральный секретарь ООН в интервью BBC сказал, что был шокирован, когда узнал, что две ракеты разорвались в городе, в котором он находился. "Это драматическая война. И нам абсолютно необходимо закончить эту войну. Нам абсолютно необходимо иметь решение для этой войны, но мы знаем, что это не случится завтра", - сказал Антонио Гутерриш.