Война в Украине - 29.03.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Эвакуация мирных жителей из Запорожья. Также в фотохронике войны в Украине от 29 марта - освобожденный Тростянец, разрушения в Броварах, погибшие солдаты и мирные жители, беженцы в православном монастыре в Германии, хлеб для Киева и граффити "The Dream" в Барселоне.
90-летняя София Бойко в центре Красного Креста в городе Николаев. Прибыла сюда одна без сопровождающих - среди других беженцев из районов боевых действий.
Дети в машине и белая повязка на стеклоочистителе автомобиля с семьей беженцев в Запорожье.
Зал для временного размещения беженцев из Украины в польском Кракове.
Православный мужской Свято-Георгиевский монастырь РПЦ в бранденбургском Гётшендорфе в Германии. Сейчас здесь приняли двадцать беженцев из Украины.
Город Тростянец в Сумской области Украины после освобождения от российских войск.
Спасатели выносят тело погибшего человека после ракетного обстрела города Николаев. По официальной информации украинской стороны, в результате авиаудара по зданию областной администрации погибли семь человек, 22 человека пострадали. В условиях войны оперативно проверить информацию не предоставляется возможным.
Тела двух убитых российских солдат около города Тростянец в Украине.
Братская могила для погибших жителей Харькова на городском кладбище.
Тело погибшего человека в осажденном Мариуполе.
Вывеска посольства Российской Федерации в столице Польши Варшаве.
Владимир Путин за решеткой. Граффити "The Dream" итальянского художника Сальваторе Бенинтенде ("TVBoy") в испанском городе Барселона.
Разрушенный частный дом в селе Лукьяновка Броварского района Киевской области Украины.
По данным украинских властей, вооруженные силы Украины в начале этой недели освободили города Ирпень и Макаров, а также отбили наступление под городом Бровары, где сделана эта фотография.
"Маша и Медведь" в разрушенном крестьянском хозяйстве в Броварах под Киевом.
Украинские солдаты и уцелевший во время российского обстрела черный теленок. Еще одна фотография из Броваров.
После обстрела. Комната в одном из домов в селе Лиманы в Николаевской области Украины.
Памятник княгине Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию на Михайловской площади в Киеве. На фотографии - скульптурные изображения создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка.
Украинский солдат около одного из КПП в Киеве.
Для жителей и защитников города. Только в этой киевской пекарне в Оболонском районе ежедневно производят 120 тонн свежего хлеба. Здесь работают почти пятьдесят человек.
Добровольцы в городе Запорожье во время перерыва на обед.
Почти как до войны. Внутри кафе во Львове. Этот город на западе Украины стал воротами в Европу для многих спасающихся от войны людей.
Российское вторжение в Украину. Фрагмент граффити уличного художника Энди Робертсона на Трафальгарской площади в Лондоне.
Антивоенная демонстрация в итальянском городе Пиза.
Эвакуация мирных жителей из Запорожья. Также в фотохронике войны в Украине от 29 марта - освобожденный Тростянец, разрушения в Броварах, погибшие солдаты и мирные жители, беженцы в православном монастыре в Германии, хлеб для Киева и граффити "The Dream" в Барселоне.
90-летняя София Бойко в центре Красного Креста в городе Николаев. Прибыла сюда одна без сопровождающих - среди других беженцев из районов боевых действий.
Дети в машине и белая повязка на стеклоочистителе автомобиля с семьей беженцев в Запорожье.
Зал для временного размещения беженцев из Украины в польском Кракове.
Православный мужской Свято-Георгиевский монастырь РПЦ в бранденбургском Гётшендорфе в Германии. Сейчас здесь приняли двадцать беженцев из Украины.
Город Тростянец в Сумской области Украины после освобождения от российских войск.
Спасатели выносят тело погибшего человека после ракетного обстрела города Николаев. По официальной информации украинской стороны, в результате авиаудара по зданию областной администрации погибли семь человек, 22 человека пострадали. В условиях войны оперативно проверить информацию не предоставляется возможным.
Тела двух убитых российских солдат около города Тростянец в Украине.
Братская могила для погибших жителей Харькова на городском кладбище.
Тело погибшего человека в осажденном Мариуполе.
Вывеска посольства Российской Федерации в столице Польши Варшаве.
Владимир Путин за решеткой. Граффити "The Dream" итальянского художника Сальваторе Бенинтенде ("TVBoy") в испанском городе Барселона.
Разрушенный частный дом в селе Лукьяновка Броварского района Киевской области Украины.
По данным украинских властей, вооруженные силы Украины в начале этой недели освободили города Ирпень и Макаров, а также отбили наступление под городом Бровары, где сделана эта фотография.
"Маша и Медведь" в разрушенном крестьянском хозяйстве в Броварах под Киевом.
Украинские солдаты и уцелевший во время российского обстрела черный теленок. Еще одна фотография из Броваров.
После обстрела. Комната в одном из домов в селе Лиманы в Николаевской области Украины.
Памятник княгине Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию на Михайловской площади в Киеве. На фотографии - скульптурные изображения создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка.
Украинский солдат около одного из КПП в Киеве.
Для жителей и защитников города. Только в этой киевской пекарне в Оболонском районе ежедневно производят 120 тонн свежего хлеба. Здесь работают почти пятьдесят человек.
Добровольцы в городе Запорожье во время перерыва на обед.
Почти как до войны. Внутри кафе во Львове. Этот город на западе Украины стал воротами в Европу для многих спасающихся от войны людей.
Российское вторжение в Украину. Фрагмент граффити уличного художника Энди Робертсона на Трафальгарской площади в Лондоне.
Антивоенная демонстрация в итальянском городе Пиза.