 Война в Украине - 29.03.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 29.03.2022

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Украина

Война в Украине - 29.03.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Запорожье, 28 марта

    Эвакуация мирных жителей из Запорожья. Также в фотохронике войны в Украине от 29 марта - освобожденный Тростянец, разрушения в Броварах, погибшие солдаты и мирные жители, беженцы в православном монастыре в Германии, хлеб для Киева и граффити "The Dream" в Барселоне.

  • Николаев, 28 марта

    90-летняя София Бойко в центре Красного Креста в городе Николаев. Прибыла сюда одна без сопровождающих - среди других беженцев из районов боевых действий.

  • Запорожье, 28 марта

    Дети в машине и белая повязка на стеклоочистителе автомобиля с семьей беженцев в Запорожье.

  • Краков, 28 марта

    Зал для временного размещения беженцев из Украины в польском Кракове.

  • Гётшендор, 27 марта

    Православный мужской Свято-Георгиевский монастырь РПЦ в бранденбургском Гётшендорфе в Германии. Сейчас здесь приняли двадцать беженцев из Украины.

  • Тростянец, 28 марта

    Город Тростянец в Сумской области Украины после освобождения от российских войск.

  • Николаев, 29 марта

    Спасатели выносят тело погибшего человека после ракетного обстрела города Николаев. По официальной информации украинской стороны, в результате авиаудара по зданию областной администрации погибли семь человек, 22 человека пострадали. В условиях войны оперативно проверить информацию не предоставляется возможным.

  • Тростянец, 28 марта

    Тела двух убитых российских солдат около города Тростянец в Украине.

  • Харьков, 26 марта

    Братская могила для погибших жителей Харькова на городском кладбище.

  • Мариуполь, 27 марта

    Тело погибшего человека в осажденном Мариуполе.

  • Варшава, 28 марта

    Вывеска посольства Российской Федерации в столице Польши Варшаве.

  • Барселона, 28 марта

    Владимир Путин за решеткой. Граффити "The Dream" итальянского художника Сальваторе Бенинтенде ("TVBoy") в испанском городе Барселона.

  • Лукьяновка, 28 марта

    Разрушенный частный дом в селе Лукьяновка Броварского района Киевской области Украины.

  • Бровары, 28 марта

    По данным украинских властей, вооруженные силы Украины в начале этой недели освободили города Ирпень и Макаров, а также отбили наступление под городом Бровары, где сделана эта фотография.

  • Бровары, 28 марта

    "Маша и Медведь" в разрушенном крестьянском хозяйстве в Броварах под Киевом.

  • Бровары, 28 марта

    Украинские солдаты и уцелевший во время российского обстрела черный теленок. Еще одна фотография из Броваров.

  • Лиманы, 28 марта

    После обстрела. Комната в одном из домов в селе Лиманы в Николаевской области Украины.

  • Киев, 28 марта

    Памятник княгине Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию на Михайловской площади в Киеве. На фотографии - скульптурные изображения создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка.

  • Киев, 28 марта

    Украинский солдат около одного из КПП в Киеве.

  • Киев, 28 марта

    Для жителей и защитников города. Только в этой киевской пекарне в Оболонском районе ежедневно производят 120 тонн свежего хлеба. Здесь работают почти пятьдесят человек.

  • Запорожье, 28 марта

    Добровольцы в городе Запорожье во время перерыва на обед.

  • Львов, 27 марта

    Почти как до войны. Внутри кафе во Львове. Этот город на западе Украины стал воротами в Европу для многих спасающихся от войны людей.

  • Лондон, 28 марта

    Российское вторжение в Украину. Фрагмент граффити уличного художника Энди Робертсона на Трафальгарской площади в Лондоне.

  • Пиза, 28 марта

    Антивоенная демонстрация в итальянском городе Пиза.


  • Запорожье, 28 марта

    Эвакуация мирных жителей из Запорожья. Также в фотохронике войны в Украине от 29 марта - освобожденный Тростянец, разрушения в Броварах, погибшие солдаты и мирные жители, беженцы в православном монастыре в Германии, хлеб для Киева и граффити "The Dream" в Барселоне.

  • Николаев, 28 марта

    90-летняя София Бойко в центре Красного Креста в городе Николаев. Прибыла сюда одна без сопровождающих - среди других беженцев из районов боевых действий.

  • Запорожье, 28 марта

    Дети в машине и белая повязка на стеклоочистителе автомобиля с семьей беженцев в Запорожье.

  • Краков, 28 марта

    Зал для временного размещения беженцев из Украины в польском Кракове.

  • Гётшендор, 27 марта

    Православный мужской Свято-Георгиевский монастырь РПЦ в бранденбургском Гётшендорфе в Германии. Сейчас здесь приняли двадцать беженцев из Украины.

  • Тростянец, 28 марта

    Город Тростянец в Сумской области Украины после освобождения от российских войск.

  • Николаев, 29 марта

    Спасатели выносят тело погибшего человека после ракетного обстрела города Николаев. По официальной информации украинской стороны, в результате авиаудара по зданию областной администрации погибли семь человек, 22 человека пострадали. В условиях войны оперативно проверить информацию не предоставляется возможным.

  • Тростянец, 28 марта

    Тела двух убитых российских солдат около города Тростянец в Украине.

  • Харьков, 26 марта

    Братская могила для погибших жителей Харькова на городском кладбище.

  • Мариуполь, 27 марта

    Тело погибшего человека в осажденном Мариуполе.

  • Варшава, 28 марта

    Вывеска посольства Российской Федерации в столице Польши Варшаве.

  • Барселона, 28 марта

    Владимир Путин за решеткой. Граффити "The Dream" итальянского художника Сальваторе Бенинтенде ("TVBoy") в испанском городе Барселона.

  • Лукьяновка, 28 марта

    Разрушенный частный дом в селе Лукьяновка Броварского района Киевской области Украины.

  • Бровары, 28 марта

    По данным украинских властей, вооруженные силы Украины в начале этой недели освободили города Ирпень и Макаров, а также отбили наступление под городом Бровары, где сделана эта фотография.

  • Бровары, 28 марта

    "Маша и Медведь" в разрушенном крестьянском хозяйстве в Броварах под Киевом.

  • Бровары, 28 марта

    Украинские солдаты и уцелевший во время российского обстрела черный теленок. Еще одна фотография из Броваров.

  • Лиманы, 28 марта

    После обстрела. Комната в одном из домов в селе Лиманы в Николаевской области Украины.

  • Киев, 28 марта

    Памятник княгине Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию на Михайловской площади в Киеве. На фотографии - скульптурные изображения создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка.

  • Киев, 28 марта

    Украинский солдат около одного из КПП в Киеве.

  • Киев, 28 марта

    Для жителей и защитников города. Только в этой киевской пекарне в Оболонском районе ежедневно производят 120 тонн свежего хлеба. Здесь работают почти пятьдесят человек.

  • Запорожье, 28 марта

    Добровольцы в городе Запорожье во время перерыва на обед.

  • Львов, 27 марта

    Почти как до войны. Внутри кафе во Львове. Этот город на западе Украины стал воротами в Европу для многих спасающихся от войны людей.

  • Лондон, 28 марта

    Российское вторжение в Украину. Фрагмент граффити уличного художника Энди Робертсона на Трафальгарской площади в Лондоне.

  • Пиза, 28 марта

    Антивоенная демонстрация в итальянском городе Пиза.


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