 Война в Украине - 28.04.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 28.04.2022

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Украина

Война в Украине - 28.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Фотография и гроб с телом трехмесячной Киры Глодан во время отпевания в Одессе, 27 апреля

    В Одессе простились с семьей, погибшей во время ракетного удара несколько дней назад. В фотохронике войны в Украине от 28 апреля - похороны трехмесячной Киры Глодан, ее мамы и бабушки… Далее - снимки жертв обстрела Харькова, фото генсека ООН в Бородянке, стены памяти во Львове, украинских солдат на линии фронта. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Одесса, 27 апреля

    Отец и муж во время церемонии прощания в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. В тот день, 23 апреля, за несколько минут до попадания российской ракеты Юрий Глодан вышел за покупками. Когда вернулся обратно, застал пылающий дом…

  • Одесса, 27 апреля

    Фотография погибшей жены и матери - 28-летней журналистки Валерии Глодан. Рядом - гроб с телом бабушки трехмесячной девочки - 54-летней Людмилы Явкиной. По данным украинских властей, в этот день в Одессе погибли восемь человек, еще восемнадцать были ранены.

  • Харьковская область, 24 апреля

    Поврежденный храм в окрестностях Харькова. Этот украинский город и другие населенные пункты Харьковской области подвергаются постоянным обстрелам. По состоянию на середину апреля, только в Харькове уже было разрушено почти две тысячи зданий.

  • Харьков, 27 апреля

    Число смертельных жертв и раненых среди гражданского населения растет каждый день. Спасатели в Харькове эвакуируют человека, получившего ранения в результате российского удара 27 апреля.

  • Харьков, 27 апреля

    Тело мужчины, убитого в Харькове 27 апреля. Как сообщают местные власти, российские войска применяют тактику двойных ударов по одному месту с разницей в 20 - 30 минут, чтобы ранить и убивать пожарных и медиков, прибывших на место после первого обстрела.

  • Харьков, 27 апреля

    Cоседи не пострадали? Женщина вытирает слезы после очередного обстрела Харькова, 27 апреля.

  • Харьков, 27 апреля.

    Полицейские и тюльпаны посреди разрушенного города. Харьков, 27 апреля.

  • Бородянка, 28 апреля

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший в Украину для встречи с Владимиром Зеленским, 28 апреля также посетил город Бородянка под Киевом. Политик заявил, что полностью поддерживает Международный уголовный суд (МУС) и призвал Россию сотрудничать с МУС в расследовании возможных военных преступлений в Украине.

  • Бородняка, 25 апреля

    Одна из фотографий Бородянки, сделанных несколько недель после завершения оккупации. "Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных," - сказал здесь Антониу Гутерриш. И добавил: "Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Война в ХХІ веке недопустима".

  • Бородняка, 25 апреля

    Подсолнухи на лестничной клетке в Бородянке. По данным властей этого поселка городского типа, ссылающихся на результаты работы экспертов, всего здесь полностью уничтожены девять многоэтажных жилых домов, повреждено - более тридцати.

  • Ирпень, 27 апреля

    Такая же ситуация - в соседних населенных пунктах Киевской области, сильно пострадавших в результате боевых действий и временной российской оккупации. Каждый день из этих мест поступают новые и новые снимки. Разрушенный дом культуры в городе Ирпень.

  • Донецкая область, 27 апреля

    Далее две фотографии с линии фронта в Донецкой области. Украинские военные проводят техническое обслуживание и ремонт своего танка.

  • Донецкая область, 27 апреля

    Один из украинских военнослужащих внутри танка. Контролируемая Украиной территория Донецкой области является одним из главных направлений, на которых российская армия пытается добиться каких-либо успехов.

  • Львов, 27 апреля

    Фотографии жертв войны на украшенной искусственными цветами "Стене памяти" в центре Львова. Акцию организовал американец Лео Сото. Портреты погибших были распечатаны из интернета. По словам Лео Сото, такие мемориалы обладают особой силой, так как придают лицо безликому количеству жертв.

  • Берлин, 27 апреля

    Акция "254" украинской художницы Марии Куликовской на лестнице перед Новой национальной галереей в Берлине. Перформанс основан на выступлении в 2014 году в Санкт-Петербурге в знак протеста против аннексии Крыма. Мария Куликовская родилась и выросла на этом украинском полуострове. 254 - номер, который она получила в Киеве при регистрации в качестве беженки, когда была вынуждена покинуть Крым.

  • Прага, 27 апреля

    За два месяца войны почти 305 тысяч беженцев из Украины получили временные визы в Чехии. Об этом несколько дней назад сообщили в чешском МВД. Эта фотография сделана в Праге 27 апреля во время открытия нового центра поддержки и помощи для украинцев.

  • Копенгаген, 27 апреля

    Желтые брюки, голубой пиджак… Немецкий композитор, обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми" Ханс Циммер на концерте солидарности с Украиной в столице Дании Копенгагене в комплексе Royal Arena, 27 апреля.

  • Одесса, 27 апреля

    Тоже беженцы… В Одесском дельфинарии NEMO сейчас уже находятся дельфины, морские котики и морские львы, эвакуированные из Харькова. В Харькове пока еще остаются белые киты Пломбир и Снежка, а также пара дельфинов с недавно рожденным малышом. Переезд находится в стадии подготовки.

  • Киевская область, 27 апреля

    В качестве постскриптума - снимок из Киевской области. Просто разбежаться и прыгнуть в озеро, забыв обо всем. Хотя бы на время.


  • Фотография и гроб с телом трехмесячной Киры Глодан во время отпевания в Одессе, 27 апреля

    В Одессе простились с семьей, погибшей во время ракетного удара несколько дней назад. В фотохронике войны в Украине от 28 апреля - похороны трехмесячной Киры Глодан, ее мамы и бабушки… Далее - снимки жертв обстрела Харькова, фото генсека ООН в Бородянке, стены памяти во Львове, украинских солдат на линии фронта. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Одесса, 27 апреля

    Отец и муж во время церемонии прощания в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. В тот день, 23 апреля, за несколько минут до попадания российской ракеты Юрий Глодан вышел за покупками. Когда вернулся обратно, застал пылающий дом…

  • Одесса, 27 апреля

    Фотография погибшей жены и матери - 28-летней журналистки Валерии Глодан. Рядом - гроб с телом бабушки трехмесячной девочки - 54-летней Людмилы Явкиной. По данным украинских властей, в этот день в Одессе погибли восемь человек, еще восемнадцать были ранены.

  • Харьковская область, 24 апреля

    Поврежденный храм в окрестностях Харькова. Этот украинский город и другие населенные пункты Харьковской области подвергаются постоянным обстрелам. По состоянию на середину апреля, только в Харькове уже было разрушено почти две тысячи зданий.

  • Харьков, 27 апреля

    Число смертельных жертв и раненых среди гражданского населения растет каждый день. Спасатели в Харькове эвакуируют человека, получившего ранения в результате российского удара 27 апреля.

  • Харьков, 27 апреля

    Тело мужчины, убитого в Харькове 27 апреля. Как сообщают местные власти, российские войска применяют тактику двойных ударов по одному месту с разницей в 20 - 30 минут, чтобы ранить и убивать пожарных и медиков, прибывших на место после первого обстрела.

  • Харьков, 27 апреля

    Cоседи не пострадали? Женщина вытирает слезы после очередного обстрела Харькова, 27 апреля.

  • Харьков, 27 апреля.

    Полицейские и тюльпаны посреди разрушенного города. Харьков, 27 апреля.

  • Бородянка, 28 апреля

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший в Украину для встречи с Владимиром Зеленским, 28 апреля также посетил город Бородянка под Киевом. Политик заявил, что полностью поддерживает Международный уголовный суд (МУС) и призвал Россию сотрудничать с МУС в расследовании возможных военных преступлений в Украине.

  • Бородняка, 25 апреля

    Одна из фотографий Бородянки, сделанных несколько недель после завершения оккупации. "Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных," - сказал здесь Антониу Гутерриш. И добавил: "Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Война в ХХІ веке недопустима".

  • Бородняка, 25 апреля

    Подсолнухи на лестничной клетке в Бородянке. По данным властей этого поселка городского типа, ссылающихся на результаты работы экспертов, всего здесь полностью уничтожены девять многоэтажных жилых домов, повреждено - более тридцати.

  • Ирпень, 27 апреля

    Такая же ситуация - в соседних населенных пунктах Киевской области, сильно пострадавших в результате боевых действий и временной российской оккупации. Каждый день из этих мест поступают новые и новые снимки. Разрушенный дом культуры в городе Ирпень.

  • Донецкая область, 27 апреля

    Далее две фотографии с линии фронта в Донецкой области. Украинские военные проводят техническое обслуживание и ремонт своего танка.

  • Донецкая область, 27 апреля

    Один из украинских военнослужащих внутри танка. Контролируемая Украиной территория Донецкой области является одним из главных направлений, на которых российская армия пытается добиться каких-либо успехов.

  • Львов, 27 апреля

    Фотографии жертв войны на украшенной искусственными цветами "Стене памяти" в центре Львова. Акцию организовал американец Лео Сото. Портреты погибших были распечатаны из интернета. По словам Лео Сото, такие мемориалы обладают особой силой, так как придают лицо безликому количеству жертв.

  • Берлин, 27 апреля

    Акция "254" украинской художницы Марии Куликовской на лестнице перед Новой национальной галереей в Берлине. Перформанс основан на выступлении в 2014 году в Санкт-Петербурге в знак протеста против аннексии Крыма. Мария Куликовская родилась и выросла на этом украинском полуострове. 254 - номер, который она получила в Киеве при регистрации в качестве беженки, когда была вынуждена покинуть Крым.

  • Прага, 27 апреля

    За два месяца войны почти 305 тысяч беженцев из Украины получили временные визы в Чехии. Об этом несколько дней назад сообщили в чешском МВД. Эта фотография сделана в Праге 27 апреля во время открытия нового центра поддержки и помощи для украинцев.

  • Копенгаген, 27 апреля

    Желтые брюки, голубой пиджак… Немецкий композитор, обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми" Ханс Циммер на концерте солидарности с Украиной в столице Дании Копенгагене в комплексе Royal Arena, 27 апреля.

  • Одесса, 27 апреля

    Тоже беженцы… В Одесском дельфинарии NEMO сейчас уже находятся дельфины, морские котики и морские львы, эвакуированные из Харькова. В Харькове пока еще остаются белые киты Пломбир и Снежка, а также пара дельфинов с недавно рожденным малышом. Переезд находится в стадии подготовки.

  • Киевская область, 27 апреля

    В качестве постскриптума - снимок из Киевской области. Просто разбежаться и прыгнуть в озеро, забыв обо всем. Хотя бы на время.


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