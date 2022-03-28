Война в Украине - 28.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
В Одессе простились с семьей, погибшей во время ракетного удара несколько дней назад. В фотохронике войны в Украине от 28 апреля - похороны трехмесячной Киры Глодан, ее мамы и бабушки… Далее - снимки жертв обстрела Харькова, фото генсека ООН в Бородянке, стены памяти во Львове, украинских солдат на линии фронта. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Отец и муж во время церемонии прощания в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. В тот день, 23 апреля, за несколько минут до попадания российской ракеты Юрий Глодан вышел за покупками. Когда вернулся обратно, застал пылающий дом…
Фотография погибшей жены и матери - 28-летней журналистки Валерии Глодан. Рядом - гроб с телом бабушки трехмесячной девочки - 54-летней Людмилы Явкиной. По данным украинских властей, в этот день в Одессе погибли восемь человек, еще восемнадцать были ранены.
Поврежденный храм в окрестностях Харькова. Этот украинский город и другие населенные пункты Харьковской области подвергаются постоянным обстрелам. По состоянию на середину апреля, только в Харькове уже было разрушено почти две тысячи зданий.
Число смертельных жертв и раненых среди гражданского населения растет каждый день. Спасатели в Харькове эвакуируют человека, получившего ранения в результате российского удара 27 апреля.
Тело мужчины, убитого в Харькове 27 апреля. Как сообщают местные власти, российские войска применяют тактику двойных ударов по одному месту с разницей в 20 - 30 минут, чтобы ранить и убивать пожарных и медиков, прибывших на место после первого обстрела.
Cоседи не пострадали? Женщина вытирает слезы после очередного обстрела Харькова, 27 апреля.
Полицейские и тюльпаны посреди разрушенного города. Харьков, 27 апреля.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший в Украину для встречи с Владимиром Зеленским, 28 апреля также посетил город Бородянка под Киевом. Политик заявил, что полностью поддерживает Международный уголовный суд (МУС) и призвал Россию сотрудничать с МУС в расследовании возможных военных преступлений в Украине.
Одна из фотографий Бородянки, сделанных несколько недель после завершения оккупации. "Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных," - сказал здесь Антониу Гутерриш. И добавил: "Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Война в ХХІ веке недопустима".
Подсолнухи на лестничной клетке в Бородянке. По данным властей этого поселка городского типа, ссылающихся на результаты работы экспертов, всего здесь полностью уничтожены девять многоэтажных жилых домов, повреждено - более тридцати.
Такая же ситуация - в соседних населенных пунктах Киевской области, сильно пострадавших в результате боевых действий и временной российской оккупации. Каждый день из этих мест поступают новые и новые снимки. Разрушенный дом культуры в городе Ирпень.
Далее две фотографии с линии фронта в Донецкой области. Украинские военные проводят техническое обслуживание и ремонт своего танка.
Один из украинских военнослужащих внутри танка. Контролируемая Украиной территория Донецкой области является одним из главных направлений, на которых российская армия пытается добиться каких-либо успехов.
Фотографии жертв войны на украшенной искусственными цветами "Стене памяти" в центре Львова. Акцию организовал американец Лео Сото. Портреты погибших были распечатаны из интернета. По словам Лео Сото, такие мемориалы обладают особой силой, так как придают лицо безликому количеству жертв.
Акция "254" украинской художницы Марии Куликовской на лестнице перед Новой национальной галереей в Берлине. Перформанс основан на выступлении в 2014 году в Санкт-Петербурге в знак протеста против аннексии Крыма. Мария Куликовская родилась и выросла на этом украинском полуострове. 254 - номер, который она получила в Киеве при регистрации в качестве беженки, когда была вынуждена покинуть Крым.
За два месяца войны почти 305 тысяч беженцев из Украины получили временные визы в Чехии. Об этом несколько дней назад сообщили в чешском МВД. Эта фотография сделана в Праге 27 апреля во время открытия нового центра поддержки и помощи для украинцев.
Желтые брюки, голубой пиджак… Немецкий композитор, обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми" Ханс Циммер на концерте солидарности с Украиной в столице Дании Копенгагене в комплексе Royal Arena, 27 апреля.
Тоже беженцы… В Одесском дельфинарии NEMO сейчас уже находятся дельфины, морские котики и морские львы, эвакуированные из Харькова. В Харькове пока еще остаются белые киты Пломбир и Снежка, а также пара дельфинов с недавно рожденным малышом. Переезд находится в стадии подготовки.
В качестве постскриптума - снимок из Киевской области. Просто разбежаться и прыгнуть в озеро, забыв обо всем. Хотя бы на время.
В Одессе простились с семьей, погибшей во время ракетного удара несколько дней назад. В фотохронике войны в Украине от 28 апреля - похороны трехмесячной Киры Глодан, ее мамы и бабушки… Далее - снимки жертв обстрела Харькова, фото генсека ООН в Бородянке, стены памяти во Львове, украинских солдат на линии фронта. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Отец и муж во время церемонии прощания в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. В тот день, 23 апреля, за несколько минут до попадания российской ракеты Юрий Глодан вышел за покупками. Когда вернулся обратно, застал пылающий дом…
Фотография погибшей жены и матери - 28-летней журналистки Валерии Глодан. Рядом - гроб с телом бабушки трехмесячной девочки - 54-летней Людмилы Явкиной. По данным украинских властей, в этот день в Одессе погибли восемь человек, еще восемнадцать были ранены.
Поврежденный храм в окрестностях Харькова. Этот украинский город и другие населенные пункты Харьковской области подвергаются постоянным обстрелам. По состоянию на середину апреля, только в Харькове уже было разрушено почти две тысячи зданий.
Число смертельных жертв и раненых среди гражданского населения растет каждый день. Спасатели в Харькове эвакуируют человека, получившего ранения в результате российского удара 27 апреля.
Тело мужчины, убитого в Харькове 27 апреля. Как сообщают местные власти, российские войска применяют тактику двойных ударов по одному месту с разницей в 20 - 30 минут, чтобы ранить и убивать пожарных и медиков, прибывших на место после первого обстрела.
Cоседи не пострадали? Женщина вытирает слезы после очередного обстрела Харькова, 27 апреля.
Полицейские и тюльпаны посреди разрушенного города. Харьков, 27 апреля.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший в Украину для встречи с Владимиром Зеленским, 28 апреля также посетил город Бородянка под Киевом. Политик заявил, что полностью поддерживает Международный уголовный суд (МУС) и призвал Россию сотрудничать с МУС в расследовании возможных военных преступлений в Украине.
Одна из фотографий Бородянки, сделанных несколько недель после завершения оккупации. "Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных," - сказал здесь Антониу Гутерриш. И добавил: "Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Война в ХХІ веке недопустима".
Подсолнухи на лестничной клетке в Бородянке. По данным властей этого поселка городского типа, ссылающихся на результаты работы экспертов, всего здесь полностью уничтожены девять многоэтажных жилых домов, повреждено - более тридцати.
Такая же ситуация - в соседних населенных пунктах Киевской области, сильно пострадавших в результате боевых действий и временной российской оккупации. Каждый день из этих мест поступают новые и новые снимки. Разрушенный дом культуры в городе Ирпень.
Далее две фотографии с линии фронта в Донецкой области. Украинские военные проводят техническое обслуживание и ремонт своего танка.
Один из украинских военнослужащих внутри танка. Контролируемая Украиной территория Донецкой области является одним из главных направлений, на которых российская армия пытается добиться каких-либо успехов.
Фотографии жертв войны на украшенной искусственными цветами "Стене памяти" в центре Львова. Акцию организовал американец Лео Сото. Портреты погибших были распечатаны из интернета. По словам Лео Сото, такие мемориалы обладают особой силой, так как придают лицо безликому количеству жертв.
Акция "254" украинской художницы Марии Куликовской на лестнице перед Новой национальной галереей в Берлине. Перформанс основан на выступлении в 2014 году в Санкт-Петербурге в знак протеста против аннексии Крыма. Мария Куликовская родилась и выросла на этом украинском полуострове. 254 - номер, который она получила в Киеве при регистрации в качестве беженки, когда была вынуждена покинуть Крым.
За два месяца войны почти 305 тысяч беженцев из Украины получили временные визы в Чехии. Об этом несколько дней назад сообщили в чешском МВД. Эта фотография сделана в Праге 27 апреля во время открытия нового центра поддержки и помощи для украинцев.
Желтые брюки, голубой пиджак… Немецкий композитор, обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми" Ханс Циммер на концерте солидарности с Украиной в столице Дании Копенгагене в комплексе Royal Arena, 27 апреля.
Тоже беженцы… В Одесском дельфинарии NEMO сейчас уже находятся дельфины, морские котики и морские львы, эвакуированные из Харькова. В Харькове пока еще остаются белые киты Пломбир и Снежка, а также пара дельфинов с недавно рожденным малышом. Переезд находится в стадии подготовки.
В качестве постскриптума - снимок из Киевской области. Просто разбежаться и прыгнуть в озеро, забыв обо всем. Хотя бы на время.