 Война в Украине - 28.02.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 28.02.2022

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Украина

Война в Украине - 28.02.2022

Пошли пятые сутки с момента начала военной агрессии России в Украине.

  • Львов

    Пошли пятые сутки с момента начала военной агрессии России в Украине. Планы быстрого захвата соседнего государства, очевидно, выполнить не удалось. Здесь мы собрали фотографии двух-трех прошедших дней. Добровольцы во Львове готовят бутылки с зажигательной смесью, 27 февраля.

  • Харьков

    Горящая российская военная техника в Харькове, 27 февраля. Город продолжает оказывать сопротивление агрессорам.

  • Гомель

    Первые кадры начала переговоров между представителями Украины и России в Гомельской области, 28 февраля. Подробности о развитии - в новостях DW.

  • Белгород

    Переброска российской военной техники к границе с Украиной в районе Белгорода, 28 февраля. На фотографии - самоходная пушка 2С7 "Пион".

  • Киев

    Братья Виталий и Владимир Кличко в городской мэрии украинской столицы координируют оборону Киева, 27 февраля.

  • Иванков

    Колонна российской техники около Иванкова движется в сторону украинской столицы. Спутниковая фотография, 27 февраля.

  • Киев

    Служащие сил безопасности в Киеве проверяют подозрительные легковые автомобили в ходе поисков предполагаемых диверсантов, 28 февраля.

  • Гостомель

    Спутниковая фотография аэропорта в Гостомеле под Киевом, где был уничтожен крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", 27 февраля.

  • Киев

    Вооруженные участники сил гражданской обороны в мэрии Киева.

  • Киев

    Горящий нефтяной склад под Киевом, 27 февраля.

  • Львов

    Младенец спит среди беженцев на вокзале во Львове, 28 февраля. Далее - фотографии акций солидарности и других важных событий, связанных с войной в Украине.

  • Кельн

    Голуби мира - на антивоенной демонстрации, организованной в Кельне в понедельник, 28 февраля, вместо традиционного карнавального шествия. Изображение окровавленного голубя - на древке с флагом Российской Федерации.

  • Дюссельдорф

    "Подавись!" - антивоенная композиция для акции протеста в Дюссельдорфе, 28 февраля.

  • Берлин
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  • Берлин

    Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук выражает поддержку послу Украины в Германии Андрею Мельнику на трибуне гостей в зале заседаний бундестага в воскресенье, 27 февраля. Большинство депутатов парламента приветствовали украинского посла, встав со своих мест, продолжительными аплодисментами.

  • Автобан A 45 в Германии

    "Давайте строить мосты!" - надпись на подлежащем сносу и уже выведенном из эксплуатации мосту автобана A 45 в Германии.

  • Ниагарский водопад

    Ниагарский водопад на границе США и Канады - в цветах украинского флага, 27 февраля.


  • Львов

    Пошли пятые сутки с момента начала военной агрессии России в Украине. Планы быстрого захвата соседнего государства, очевидно, выполнить не удалось. Здесь мы собрали фотографии двух-трех прошедших дней. Добровольцы во Львове готовят бутылки с зажигательной смесью, 27 февраля.

  • Харьков

    Горящая российская военная техника в Харькове, 27 февраля. Город продолжает оказывать сопротивление агрессорам.

  • Гомель

    Первые кадры начала переговоров между представителями Украины и России в Гомельской области, 28 февраля. Подробности о развитии - в новостях DW.

  • Белгород

    Переброска российской военной техники к границе с Украиной в районе Белгорода, 28 февраля. На фотографии - самоходная пушка 2С7 "Пион".

  • Киев

    Братья Виталий и Владимир Кличко в городской мэрии украинской столицы координируют оборону Киева, 27 февраля.

  • Иванков

    Колонна российской техники около Иванкова движется в сторону украинской столицы. Спутниковая фотография, 27 февраля.

  • Киев

    Служащие сил безопасности в Киеве проверяют подозрительные легковые автомобили в ходе поисков предполагаемых диверсантов, 28 февраля.

  • Гостомель

    Спутниковая фотография аэропорта в Гостомеле под Киевом, где был уничтожен крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", 27 февраля.

  • Киев

    Вооруженные участники сил гражданской обороны в мэрии Киева.

  • Киев

    Горящий нефтяной склад под Киевом, 27 февраля.

  • Львов

    Младенец спит среди беженцев на вокзале во Львове, 28 февраля. Далее - фотографии акций солидарности и других важных событий, связанных с войной в Украине.

  • Кельн

    Голуби мира - на антивоенной демонстрации, организованной в Кельне в понедельник, 28 февраля, вместо традиционного карнавального шествия. Изображение окровавленного голубя - на древке с флагом Российской Федерации.

  • Дюссельдорф

    "Подавись!" - антивоенная композиция для акции протеста в Дюссельдорфе, 28 февраля.

  • Берлин
    Еще по теме

    На антивоенную демонстрацию около Бранденбургских ворот в Берлине в воскресенье вышло свыше 100 тысяч человек. Акции в поддержку Украины проходили и проходят во многих городах страны.

  • Берлин
    Еще по теме

    Исторический момент. Канцлер Германии Олаф Шольц выступает с правительственным заявлением в бундестаге о новом курсе в политике безопасности на фоне агрессии России против Украины, 27 февраля.

  • Берлин

    Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук выражает поддержку послу Украины в Германии Андрею Мельнику на трибуне гостей в зале заседаний бундестага в воскресенье, 27 февраля. Большинство депутатов парламента приветствовали украинского посла, встав со своих мест, продолжительными аплодисментами.

  • Автобан A 45 в Германии

    "Давайте строить мосты!" - надпись на подлежащем сносу и уже выведенном из эксплуатации мосту автобана A 45 в Германии.

  • Ниагарский водопад

    Ниагарский водопад на границе США и Канады - в цветах украинского флага, 27 февраля.


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