Война в Украине - 28.02.2022

Пошли пятые сутки с момента начала военной агрессии России в Украине.
Пошли пятые сутки с момента начала военной агрессии России в Украине. Планы быстрого захвата соседнего государства, очевидно, выполнить не удалось. Здесь мы собрали фотографии двух-трех прошедших дней. Добровольцы во Львове готовят бутылки с зажигательной смесью, 27 февраля.
Горящая российская военная техника в Харькове, 27 февраля. Город продолжает оказывать сопротивление агрессорам.
Первые кадры начала переговоров между представителями Украины и России в Гомельской области, 28 февраля. Подробности о развитии - в новостях DW.
Переброска российской военной техники к границе с Украиной в районе Белгорода, 28 февраля. На фотографии - самоходная пушка 2С7 "Пион".
Братья Виталий и Владимир Кличко в городской мэрии украинской столицы координируют оборону Киева, 27 февраля.
Колонна российской техники около Иванкова движется в сторону украинской столицы. Спутниковая фотография, 27 февраля.
Служащие сил безопасности в Киеве проверяют подозрительные легковые автомобили в ходе поисков предполагаемых диверсантов, 28 февраля.
Спутниковая фотография аэропорта в Гостомеле под Киевом, где был уничтожен крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", 27 февраля.
Вооруженные участники сил гражданской обороны в мэрии Киева.
Горящий нефтяной склад под Киевом, 27 февраля.
Младенец спит среди беженцев на вокзале во Львове, 28 февраля. Далее - фотографии акций солидарности и других важных событий, связанных с войной в Украине.
Голуби мира - на антивоенной демонстрации, организованной в Кельне в понедельник, 28 февраля, вместо традиционного карнавального шествия. Изображение окровавленного голубя - на древке с флагом Российской Федерации.
"Подавись!" - антивоенная композиция для акции протеста в Дюссельдорфе, 28 февраля.
Исторический момент. Канцлер Германии Олаф Шольц выступает с правительственным заявлением в бундестаге о новом курсе в политике безопасности на фоне агрессии России против Украины, 27 февраля.
Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук выражает поддержку послу Украины в Германии Андрею Мельнику на трибуне гостей в зале заседаний бундестага в воскресенье, 27 февраля. Большинство депутатов парламента приветствовали украинского посла, встав со своих мест, продолжительными аплодисментами.
"Давайте строить мосты!" - надпись на подлежащем сносу и уже выведенном из эксплуатации мосту автобана A 45 в Германии.
Ниагарский водопад на границе США и Канады - в цветах украинского флага, 27 февраля.
Пошли пятые сутки с момента начала военной агрессии России в Украине. Планы быстрого захвата соседнего государства, очевидно, выполнить не удалось. Здесь мы собрали фотографии двух-трех прошедших дней. Добровольцы во Львове готовят бутылки с зажигательной смесью, 27 февраля.
Горящая российская военная техника в Харькове, 27 февраля. Город продолжает оказывать сопротивление агрессорам.
Первые кадры начала переговоров между представителями Украины и России в Гомельской области, 28 февраля. Подробности о развитии - в новостях DW.
Переброска российской военной техники к границе с Украиной в районе Белгорода, 28 февраля. На фотографии - самоходная пушка 2С7 "Пион".
Братья Виталий и Владимир Кличко в городской мэрии украинской столицы координируют оборону Киева, 27 февраля.
Колонна российской техники около Иванкова движется в сторону украинской столицы. Спутниковая фотография, 27 февраля.
Служащие сил безопасности в Киеве проверяют подозрительные легковые автомобили в ходе поисков предполагаемых диверсантов, 28 февраля.
Спутниковая фотография аэропорта в Гостомеле под Киевом, где был уничтожен крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", 27 февраля.
Вооруженные участники сил гражданской обороны в мэрии Киева.
Горящий нефтяной склад под Киевом, 27 февраля.
Младенец спит среди беженцев на вокзале во Львове, 28 февраля. Далее - фотографии акций солидарности и других важных событий, связанных с войной в Украине.
Голуби мира - на антивоенной демонстрации, организованной в Кельне в понедельник, 28 февраля, вместо традиционного карнавального шествия. Изображение окровавленного голубя - на древке с флагом Российской Федерации.
"Подавись!" - антивоенная композиция для акции протеста в Дюссельдорфе, 28 февраля.
Исторический момент. Канцлер Германии Олаф Шольц выступает с правительственным заявлением в бундестаге о новом курсе в политике безопасности на фоне агрессии России против Украины, 27 февраля.
Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук выражает поддержку послу Украины в Германии Андрею Мельнику на трибуне гостей в зале заседаний бундестага в воскресенье, 27 февраля. Большинство депутатов парламента приветствовали украинского посла, встав со своих мест, продолжительными аплодисментами.
"Давайте строить мосты!" - надпись на подлежащем сносу и уже выведенном из эксплуатации мосту автобана A 45 в Германии.
Ниагарский водопад на границе США и Канады - в цветах украинского флага, 27 февраля.