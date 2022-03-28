Война в Украине - 27.04.2022

Илья Матвиенко потерял родителей в Мариуполе и был вывезен на неподконтрольную Украине территорию. Украинским властям удалось вернуть этого мальчика и еще одного ребенка родственникам. Сейчас он находится в детской больнице в Киеве, которую 26 апреля посетил Владимир Зеленский. Как видно, президент пришел не с пустыми руками - принес на день рождения iPad. Об Илье теперь будет заботиться бабушка.