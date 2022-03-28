Война в Украине - 25.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Храм Святителя Николая в Ирпене в Светлое Христово Воскресенье 2022 года. В фотохронике войны в Украине от 25 апреля - снимки, сделанные в разных местах страны и за рубежом на Пасху: Бородянке, Буче, Киеве, Мариуполе, Днепре, Львове, Запорожье, Волновахе, Бранденбурге, Бремене, Мельцо, Варшаве и Бухаресте.
Пасхальная процессия около храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бородянке.
Верующие ожидают освящения пасхальных яиц и куличей около церкви в Бородянке.
Около храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. После освобождения от оккупации здесь были обнаружены массовые захоронения.
Чтобы не затух огонь… Ребенок прикрывает ладонями свечу во время освящения пасхальных даров в Буче.
Только что пережившие страшную трагедию… Жительница Бучи во время пасхального богослужения в церкви.
Украинский солдат во время пасхальной службы в Михайловском соборе в Киеве.
"Слава Украине" и другие пасхальные куличи ждут освящения около Михайловского собора в Киеве.
Полевое богослужение на Пасху для украинских военных в Киевской области.
Пасха в Мариуполе. Защитники и жители осажденного города в подземных укрытиях под заводом "Азовсталь".
Участники пасхальной процессии около Храма Святого Равноапостольного Князя Владимира в Днепре.
Пасхальное богослужение во Львове на западе Украины.
На линии фронта в Запорожской области. Пасхальные дары для солдат 128-й бригады ВСУ.
Служащие 128-й бригады ВСУ около города Запорожье готовятся отметить Светлое Христово Воскресенье.
Пасхальная служба около сгоревшего храма в оккупированном городе Волноваха в Донецкой области.
Пасхальный звон в православном Свято-Георгиевском монастыре в немецкой земле Бранденбург. Несколько недель назад здесь в Гётшендорфе приняли двадцать беженцев из Украины.
В Германии в Бременском кафедральном соборе Святого Петра, принадлежащем евангелической церкви, на православную Пасху прошел концерн солидарности с беженцами из Украины.
Пасхальная служба в одном из пригородов итальянского Милана для членов украинской общины. 11-летний Илья из города Каменец-Подольский в Хмельницкой области Украины сейчас вместе с мамой живет здесь в городе Мельцо у свой бабушки.
В польской столице Варшаве для беженцев из Украины на Пасху прошел интеграционный завтрак. Он был организован объединением производителей традиционной народной керамики.
Пасхальная служба в одном из приходских храмов в столице Румынии Бухаресте, на которую были приглашены беженцы из Украины.
Храм Святителя Николая в Ирпене в Светлое Христово Воскресенье 2022 года. В фотохронике войны в Украине от 25 апреля - снимки, сделанные в разных местах страны и за рубежом на Пасху: Бородянке, Буче, Киеве, Мариуполе, Днепре, Львове, Запорожье, Волновахе, Бранденбурге, Бремене, Мельцо, Варшаве и Бухаресте.
Пасхальная процессия около храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бородянке.
Верующие ожидают освящения пасхальных яиц и куличей около церкви в Бородянке.
Около храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. После освобождения от оккупации здесь были обнаружены массовые захоронения.
Чтобы не затух огонь… Ребенок прикрывает ладонями свечу во время освящения пасхальных даров в Буче.
Только что пережившие страшную трагедию… Жительница Бучи во время пасхального богослужения в церкви.
Украинский солдат во время пасхальной службы в Михайловском соборе в Киеве.
"Слава Украине" и другие пасхальные куличи ждут освящения около Михайловского собора в Киеве.
Полевое богослужение на Пасху для украинских военных в Киевской области.
Пасха в Мариуполе. Защитники и жители осажденного города в подземных укрытиях под заводом "Азовсталь".
Участники пасхальной процессии около Храма Святого Равноапостольного Князя Владимира в Днепре.
Пасхальное богослужение во Львове на западе Украины.
На линии фронта в Запорожской области. Пасхальные дары для солдат 128-й бригады ВСУ.
Служащие 128-й бригады ВСУ около города Запорожье готовятся отметить Светлое Христово Воскресенье.
Пасхальная служба около сгоревшего храма в оккупированном городе Волноваха в Донецкой области.
Пасхальный звон в православном Свято-Георгиевском монастыре в немецкой земле Бранденбург. Несколько недель назад здесь в Гётшендорфе приняли двадцать беженцев из Украины.
В Германии в Бременском кафедральном соборе Святого Петра, принадлежащем евангелической церкви, на православную Пасху прошел концерн солидарности с беженцами из Украины.
Пасхальная служба в одном из пригородов итальянского Милана для членов украинской общины. 11-летний Илья из города Каменец-Подольский в Хмельницкой области Украины сейчас вместе с мамой живет здесь в городе Мельцо у свой бабушки.
В польской столице Варшаве для беженцев из Украины на Пасху прошел интеграционный завтрак. Он был организован объединением производителей традиционной народной керамики.
Пасхальная служба в одном из приходских храмов в столице Румынии Бухаресте, на которую были приглашены беженцы из Украины.