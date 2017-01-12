 Война в Украине - 25.03.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 25.03.2022

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Украина

Война в Украине - 25.03.2022

Тридцатый день. Фотохроника войны в Украине.

  • Орловка-Исакча, 24 марта

    Около КПП Орловка-Исакча на границе Украины и Румынии по реке Дунай. Также в фотохронике войны в Украина от 25 марта - Volkswagen "Слава Украине!", "Владимир Кровавый" в Варшаве, руины университета в Харькове, израильские клоуны и украинские дети.

  • Медыка, 24 марта

    "Слава Украине!" - Volkswagen T3 на польско-украинской границе около КПП Медыка.

  • Пшемысль, 24 марта

    Добровольцы, направляющиеся в Украину, на польской границе в городе Пшемысль.

  • Варшава, 24 марта

    "Владимир Кровавый" ("Bloodymir") и другие антивоенные плакаты в столице Польши Варшаве.

  • Бердянск, 24 марта

    Морской порт в Бердянске, 24 марта. По уточненной информации украинского командования, здесь был уничтожен большой десантный корабль ВМФ РФ "Саратов".

  • Киев, 24 марта

    Украинские военные в центре Киева, 24 марта.

  • Киев, 24 марта

    В акушерском отделении Киевской городской клинической больницы №1.

  • Киев, 24

    Тело скончавшегося пациента в отделении интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы №1.

  • Киев, 24 марта

    Задымленная улица в Киеве около горящего склада после очередного обстрела города.

  • Харьков, 24 марта

    Украинский солдат около разрушенной российской установки "Град" в Харькове.

  • Харьков, 24 марта

    Разрушения в Харькове. По данным военной администрации, в ночь на 24 марта центр города был подвергнут обстрелу ракетами типа "Калибр" с кораблей в Черном море.

  • Харьков, 24 марта

    Разрушенное здание экономического факультета Харьковского национального университета.

  • Харьков, 24 марта

    Родственники на могиле 96-летнего Бориса Романченко - погибшего в результате российского обстрела города Харьков бывшего узника нацистских концентрационных лагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен.

  • Харьков, 24 марта

    Одна из станций метро в Харькове - второго по величине города Украины. Он подвергается постоянным обстрелам.

  • Одесса, 24 марта

    Баррикады из песка и противотанковые ежи в Одессе.

  • Мостиска, 24 марта

    Украинский город Мостиска недалеко от польской границы. Больничная палата в школьном классе. Внучка пришла посетить свою бабушку - пациентку кардиологического отделения.

  • Жешув, 24 марта

    "Портрет госпожи Весны". Тема урока в классе начальной школы в польском городе Жешув, где совместно обучаются местные дети и беженцы из Украины.

  • Жешув

    Урок физкультуры в Жешуве. Всего в этой школе сейчас насчитывается около 360 учеников, из них 50 - из Украины.

  • Медыка, 24 марта

    КПП Медыка. Клоуны-доктора из Израиля из организации Dream Doctors встречают украинские семьи с детьми на польской границе.

  • Глазго, 24 марта

    "Остановите войну!" - украинский флаг с призывом на трибуне во время футбольного матча Шотландии и Польши в городе Глазго.


  • Орловка-Исакча, 24 марта

    Около КПП Орловка-Исакча на границе Украины и Румынии по реке Дунай. Также в фотохронике войны в Украина от 25 марта - Volkswagen "Слава Украине!", "Владимир Кровавый" в Варшаве, руины университета в Харькове, израильские клоуны и украинские дети.

  • Медыка, 24 марта

    "Слава Украине!" - Volkswagen T3 на польско-украинской границе около КПП Медыка.

  • Пшемысль, 24 марта

    Добровольцы, направляющиеся в Украину, на польской границе в городе Пшемысль.

  • Варшава, 24 марта

    "Владимир Кровавый" ("Bloodymir") и другие антивоенные плакаты в столице Польши Варшаве.

  • Бердянск, 24 марта

    Морской порт в Бердянске, 24 марта. По уточненной информации украинского командования, здесь был уничтожен большой десантный корабль ВМФ РФ "Саратов".

  • Киев, 24 марта

    Украинские военные в центре Киева, 24 марта.

  • Киев, 24 марта

    В акушерском отделении Киевской городской клинической больницы №1.

  • Киев, 24

    Тело скончавшегося пациента в отделении интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы №1.

  • Киев, 24 марта

    Задымленная улица в Киеве около горящего склада после очередного обстрела города.

  • Харьков, 24 марта

    Украинский солдат около разрушенной российской установки "Град" в Харькове.

  • Харьков, 24 марта

    Разрушения в Харькове. По данным военной администрации, в ночь на 24 марта центр города был подвергнут обстрелу ракетами типа "Калибр" с кораблей в Черном море.

  • Харьков, 24 марта

    Разрушенное здание экономического факультета Харьковского национального университета.

  • Харьков, 24 марта

    Родственники на могиле 96-летнего Бориса Романченко - погибшего в результате российского обстрела города Харьков бывшего узника нацистских концентрационных лагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен.

  • Харьков, 24 марта

    Одна из станций метро в Харькове - второго по величине города Украины. Он подвергается постоянным обстрелам.

  • Одесса, 24 марта

    Баррикады из песка и противотанковые ежи в Одессе.

  • Мостиска, 24 марта

    Украинский город Мостиска недалеко от польской границы. Больничная палата в школьном классе. Внучка пришла посетить свою бабушку - пациентку кардиологического отделения.

  • Жешув, 24 марта

    "Портрет госпожи Весны". Тема урока в классе начальной школы в польском городе Жешув, где совместно обучаются местные дети и беженцы из Украины.

  • Жешув

    Урок физкультуры в Жешуве. Всего в этой школе сейчас насчитывается около 360 учеников, из них 50 - из Украины.

  • Медыка, 24 марта

    КПП Медыка. Клоуны-доктора из Израиля из организации Dream Doctors встречают украинские семьи с детьми на польской границе.

  • Глазго, 24 марта

    "Остановите войну!" - украинский флаг с призывом на трибуне во время футбольного матча Шотландии и Польши в городе Глазго.


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