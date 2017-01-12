Война в Украине - 25.03.2022

Около КПП Орловка-Исакча на границе Украины и Румынии по реке Дунай. Также в фотохронике войны в Украина от 25 марта - Volkswagen "Слава Украине!", "Владимир Кровавый" в Варшаве, руины университета в Харькове, израильские клоуны и украинские дети.
"Слава Украине!" - Volkswagen T3 на польско-украинской границе около КПП Медыка.
Добровольцы, направляющиеся в Украину, на польской границе в городе Пшемысль.
"Владимир Кровавый" ("Bloodymir") и другие антивоенные плакаты в столице Польши Варшаве.
Морской порт в Бердянске, 24 марта. По уточненной информации украинского командования, здесь был уничтожен большой десантный корабль ВМФ РФ "Саратов".
Украинские военные в центре Киева, 24 марта.
В акушерском отделении Киевской городской клинической больницы №1.
Тело скончавшегося пациента в отделении интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы №1.
Задымленная улица в Киеве около горящего склада после очередного обстрела города.
Украинский солдат около разрушенной российской установки "Град" в Харькове.
Разрушения в Харькове. По данным военной администрации, в ночь на 24 марта центр города был подвергнут обстрелу ракетами типа "Калибр" с кораблей в Черном море.
Разрушенное здание экономического факультета Харьковского национального университета.
Родственники на могиле 96-летнего Бориса Романченко - погибшего в результате российского обстрела города Харьков бывшего узника нацистских концентрационных лагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен.
Одна из станций метро в Харькове - второго по величине города Украины. Он подвергается постоянным обстрелам.
Баррикады из песка и противотанковые ежи в Одессе.
Украинский город Мостиска недалеко от польской границы. Больничная палата в школьном классе. Внучка пришла посетить свою бабушку - пациентку кардиологического отделения.
"Портрет госпожи Весны". Тема урока в классе начальной школы в польском городе Жешув, где совместно обучаются местные дети и беженцы из Украины.
Урок физкультуры в Жешуве. Всего в этой школе сейчас насчитывается около 360 учеников, из них 50 - из Украины.
КПП Медыка. Клоуны-доктора из Израиля из организации Dream Doctors встречают украинские семьи с детьми на польской границе.
"Остановите войну!" - украинский флаг с призывом на трибуне во время футбольного матча Шотландии и Польши в городе Глазго.
Около КПП Орловка-Исакча на границе Украины и Румынии по реке Дунай. Также в фотохронике войны в Украина от 25 марта - Volkswagen "Слава Украине!", "Владимир Кровавый" в Варшаве, руины университета в Харькове, израильские клоуны и украинские дети.
"Слава Украине!" - Volkswagen T3 на польско-украинской границе около КПП Медыка.
Добровольцы, направляющиеся в Украину, на польской границе в городе Пшемысль.
"Владимир Кровавый" ("Bloodymir") и другие антивоенные плакаты в столице Польши Варшаве.
Морской порт в Бердянске, 24 марта. По уточненной информации украинского командования, здесь был уничтожен большой десантный корабль ВМФ РФ "Саратов".
Украинские военные в центре Киева, 24 марта.
В акушерском отделении Киевской городской клинической больницы №1.
Тело скончавшегося пациента в отделении интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы №1.
Задымленная улица в Киеве около горящего склада после очередного обстрела города.
Украинский солдат около разрушенной российской установки "Град" в Харькове.
Разрушения в Харькове. По данным военной администрации, в ночь на 24 марта центр города был подвергнут обстрелу ракетами типа "Калибр" с кораблей в Черном море.
Разрушенное здание экономического факультета Харьковского национального университета.
Родственники на могиле 96-летнего Бориса Романченко - погибшего в результате российского обстрела города Харьков бывшего узника нацистских концентрационных лагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен.
Одна из станций метро в Харькове - второго по величине города Украины. Он подвергается постоянным обстрелам.
Баррикады из песка и противотанковые ежи в Одессе.
Украинский город Мостиска недалеко от польской границы. Больничная палата в школьном классе. Внучка пришла посетить свою бабушку - пациентку кардиологического отделения.
"Портрет госпожи Весны". Тема урока в классе начальной школы в польском городе Жешув, где совместно обучаются местные дети и беженцы из Украины.
Урок физкультуры в Жешуве. Всего в этой школе сейчас насчитывается около 360 учеников, из них 50 - из Украины.
КПП Медыка. Клоуны-доктора из Израиля из организации Dream Doctors встречают украинские семьи с детьми на польской границе.
"Остановите войну!" - украинский флаг с призывом на трибуне во время футбольного матча Шотландии и Польши в городе Глазго.