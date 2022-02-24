Война в Украине - 25.02.2022

Разрушения, беженцы, человеческие трагедии, демонстрации... С момента начала войны в Украине прошло меньше двух суток.
Жительница Киева Наталия Севрюкова перед своим домом, 25 февраля. Разрушения, беженцы, человеческие трагедии, демонстрации… С момента начала войны в Украине прошло пока меньше двух суток - здесь мы собрали некоторые фотографии за это время.
Украинские военные в Киеве, 25 февраля.
Украинские солдаты осматривают обломки упавшего самолета около Киева, 25 февраля.
Добровольцы готовят бутерброды для беженцев в городе Сирет на украино-румынской границе.
Перед КПП европейских стран на границе Украины выстроились длинные очереди. Эта фотография сделана около румынского города Сигет-Мармаросский.
Жители из восточных регионов Украины прибывают на вокзал во Львове.
Женщина с ребенком в бомбоубежище во Львове, 25 февраля.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи перед участниками саммита ЕС в Брюсселе, 24 февраля.
"Stand with Ukraine" - световая проекция в цветах украинского флага на здании ООН в Нью-Йорке, 24 февраля.
"Диктаторы не вечны". Плакат на антивоенной демонстрации в столице американского штата Калифорния Сакраменто.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своими новыми коллегами - представителями внешнеполитических ведомств "ЛНР" и "ДНР" Владиславом Дейнего и Сергеем Пересадой в Москве, 25 февраля.
Экстренный саммит лидеров стран НАТО по Украине в формате видеоконференции. Брюссель, 25 февраля. На месте присутствуют послы и другие представители этих государств при штаб-квартире альянса.
Команда "Формулы-1" Haas F1 Team, спонсируемая компанией "Уралкалий", отказалась от использования цветов российского флага. Барселона, 25 февраля. "Формула-1" отменила этап Гран-при в России.
Жители китайского города Ханчжоу смотрят, как представитель министерства обороны России Игорь Конашенков рассказывает о выполнении поставленных задач в конце первого дня войны в Украине.
Два украинских солдата в Киеве. Один из них, получивший ранение, сидит на тротуаре.
Пожилая жительница на балконе дома, в который попала ракета. Киев, 25 февраля.
Антивоенная демонстрация в Санкт-Петербурге вечером, 24 февраля.
Один из задержанных участников антивоенной акции в Санкт-Петербурге, 24 февраля.
Перемещение военной техники около российского города Таганрог на Азовском море, 24 февраля.
Взрыв в Киеве, утро 25 февраля.
Телевизионное обращение президента Украины Владимира Зеленского утром 25 февраля.
Жители Киева перед входом в метро - безопасное место во время обстрелов города.
Станции метро в Киеве стали бомбоубежищами для сотен жителей украинской столицы, 24 февраля.
Подвал жилого дома в Киеве, 25 февраля.
Пожарные перед пострадавшим домом в Киеве на улице Александра Кошица, 25 февраля.
Посадка в переполненный автобус из Киева, 24 февраля.
Беженцы в районе украино-венгерской границы - КПП "Лужанка - Берегшурань", 25 февраля.
Заклеенные крест-накрест окна в жилом доме в Харькове.
Житель Мариуполя на улице около дома со следами разрушений, 24 февраля.
Жительница Киева Наталия Севрюкова перед своим домом, 25 февраля. Разрушения, беженцы, человеческие трагедии, демонстрации… С момента начала войны в Украине прошло пока меньше двух суток - здесь мы собрали некоторые фотографии за это время.
Украинские военные в Киеве, 25 февраля.
Украинские солдаты осматривают обломки упавшего самолета около Киева, 25 февраля.
Добровольцы готовят бутерброды для беженцев в городе Сирет на украино-румынской границе.
Перед КПП европейских стран на границе Украины выстроились длинные очереди. Эта фотография сделана около румынского города Сигет-Мармаросский.
Жители из восточных регионов Украины прибывают на вокзал во Львове.
Женщина с ребенком в бомбоубежище во Львове, 25 февраля.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи перед участниками саммита ЕС в Брюсселе, 24 февраля.
"Stand with Ukraine" - световая проекция в цветах украинского флага на здании ООН в Нью-Йорке, 24 февраля.
"Диктаторы не вечны". Плакат на антивоенной демонстрации в столице американского штата Калифорния Сакраменто.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своими новыми коллегами - представителями внешнеполитических ведомств "ЛНР" и "ДНР" Владиславом Дейнего и Сергеем Пересадой в Москве, 25 февраля.
Экстренный саммит лидеров стран НАТО по Украине в формате видеоконференции. Брюссель, 25 февраля. На месте присутствуют послы и другие представители этих государств при штаб-квартире альянса.
Команда "Формулы-1" Haas F1 Team, спонсируемая компанией "Уралкалий", отказалась от использования цветов российского флага. Барселона, 25 февраля. "Формула-1" отменила этап Гран-при в России.
Жители китайского города Ханчжоу смотрят, как представитель министерства обороны России Игорь Конашенков рассказывает о выполнении поставленных задач в конце первого дня войны в Украине.
Два украинских солдата в Киеве. Один из них, получивший ранение, сидит на тротуаре.
Пожилая жительница на балконе дома, в который попала ракета. Киев, 25 февраля.
Антивоенная демонстрация в Санкт-Петербурге вечером, 24 февраля.
Один из задержанных участников антивоенной акции в Санкт-Петербурге, 24 февраля.
Перемещение военной техники около российского города Таганрог на Азовском море, 24 февраля.
Взрыв в Киеве, утро 25 февраля.
Телевизионное обращение президента Украины Владимира Зеленского утром 25 февраля.
Жители Киева перед входом в метро - безопасное место во время обстрелов города.
Станции метро в Киеве стали бомбоубежищами для сотен жителей украинской столицы, 24 февраля.
Подвал жилого дома в Киеве, 25 февраля.
Пожарные перед пострадавшим домом в Киеве на улице Александра Кошица, 25 февраля.
Посадка в переполненный автобус из Киева, 24 февраля.
Беженцы в районе украино-венгерской границы - КПП "Лужанка - Берегшурань", 25 февраля.
Заклеенные крест-накрест окна в жилом доме в Харькове.
Житель Мариуполя на улице около дома со следами разрушений, 24 февраля.