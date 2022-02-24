Война в Украине - 25.02.2022

Виктор Ерофеев: Царь-Пацан оторвал Донбасс от Украины

Судьба Украины, как и Беларуси - лежать у Путина в кармане во имя торжества "русского мира". О понятиях, по которым действует глава Кремля, и его мечтах по поводу Украины - в комментарии Виктора Ерофеева.