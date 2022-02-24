 Война в Украине - 25.02.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 25.02.2022

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Украина

Война в Украине - 25.02.2022

Разрушения, беженцы, человеческие трагедии, демонстрации... С момента начала войны в Украине прошло меньше двух суток.

  • Киев

    Жительница Киева Наталия Севрюкова перед своим домом, 25 февраля. Разрушения, беженцы, человеческие трагедии, демонстрации… С момента начала войны в Украине прошло пока меньше двух суток - здесь мы собрали некоторые фотографии за это время.

  • Киев

    Украинские военные в Киеве, 25 февраля.

  • Украина

    Украинские солдаты осматривают обломки упавшего самолета около Киева, 25 февраля.

  • Сирет

    Добровольцы готовят бутерброды для беженцев в городе Сирет на украино-румынской границе.

  • Сигет-Мармаросский

    Перед КПП европейских стран на границе Украины выстроились длинные очереди. Эта фотография сделана около румынского города Сигет-Мармаросский.

  • Львов

    Жители из восточных регионов Украины прибывают на вокзал во Львове.

  • Львов

    Женщина с ребенком в бомбоубежище во Львове, 25 февраля.

  • Брюссель

    Выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи перед участниками саммита ЕС в Брюсселе, 24 февраля.

  • Нью-Йорк

    "Stand with Ukraine" - световая проекция в цветах украинского флага на здании ООН в Нью-Йорке, 24 февраля.

  • Сакраменто

    "Диктаторы не вечны". Плакат на антивоенной демонстрации в столице американского штата Калифорния Сакраменто.

  • Москва

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своими новыми коллегами - представителями внешнеполитических ведомств "ЛНР" и "ДНР" Владиславом Дейнего и Сергеем Пересадой в Москве, 25 февраля.

  • Брюссель

    Экстренный саммит лидеров стран НАТО по Украине в формате видеоконференции. Брюссель, 25 февраля. На месте присутствуют послы и другие представители этих государств при штаб-квартире альянса.

  • Барселона

    Команда "Формулы-1" Haas F1 Team, спонсируемая компанией "Уралкалий", отказалась от использования цветов российского флага. Барселона, 25 февраля. "Формула-1" отменила этап Гран-при в России.

  • Ханчжоу

    Жители китайского города Ханчжоу смотрят, как представитель министерства обороны России Игорь Конашенков рассказывает о выполнении поставленных задач в конце первого дня войны в Украине.

  • Киев

    Два украинских солдата в Киеве. Один из них, получивший ранение, сидит на тротуаре.

  • Киев

    Пожилая жительница на балконе дома, в который попала ракета. Киев, 25 февраля.

  • Санкт-Петербург

    Антивоенная демонстрация в Санкт-Петербурге вечером, 24 февраля.

  • Санкт-Петербурге

    Один из задержанных участников антивоенной акции в Санкт-Петербурге, 24 февраля.

  • Таганрог

    Перемещение военной техники около российского города Таганрог на Азовском море, 24 февраля.

  • Киев

    Взрыв в Киеве, утро 25 февраля.

  • Киев

    Телевизионное обращение президента Украины Владимира Зеленского утром 25 февраля.

  • Киев

    Жители Киева перед входом в метро - безопасное место во время обстрелов города.

  • Киев

    Станции метро в Киеве стали бомбоубежищами для сотен жителей украинской столицы, 24 февраля.

  • Киев

    Подвал жилого дома в Киеве, 25 февраля.

  • Киев

    Пожарные перед пострадавшим домом в Киеве на улице Александра Кошица, 25 февраля.

  • Киев

    Посадка в переполненный автобус из Киева, 24 февраля.

  • КПП Лужанка - Берегшурань

    Беженцы в районе украино-венгерской границы - КПП "Лужанка - Берегшурань", 25 февраля.

  • Харьков

    Заклеенные крест-накрест окна в жилом доме в Харькове.

  • Мариуполь

    Житель Мариуполя на улице около дома со следами разрушений, 24 февраля.


  • Киев

    Жительница Киева Наталия Севрюкова перед своим домом, 25 февраля. Разрушения, беженцы, человеческие трагедии, демонстрации… С момента начала войны в Украине прошло пока меньше двух суток - здесь мы собрали некоторые фотографии за это время.

  • Киев

    Украинские военные в Киеве, 25 февраля.

  • Украина

    Украинские солдаты осматривают обломки упавшего самолета около Киева, 25 февраля.

  • Сирет

    Добровольцы готовят бутерброды для беженцев в городе Сирет на украино-румынской границе.

  • Сигет-Мармаросский

    Перед КПП европейских стран на границе Украины выстроились длинные очереди. Эта фотография сделана около румынского города Сигет-Мармаросский.

  • Львов

    Жители из восточных регионов Украины прибывают на вокзал во Львове.

  • Львов

    Женщина с ребенком в бомбоубежище во Львове, 25 февраля.

  • Брюссель

    Выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи перед участниками саммита ЕС в Брюсселе, 24 февраля.

  • Нью-Йорк

    "Stand with Ukraine" - световая проекция в цветах украинского флага на здании ООН в Нью-Йорке, 24 февраля.

  • Сакраменто

    "Диктаторы не вечны". Плакат на антивоенной демонстрации в столице американского штата Калифорния Сакраменто.

  • Москва

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своими новыми коллегами - представителями внешнеполитических ведомств "ЛНР" и "ДНР" Владиславом Дейнего и Сергеем Пересадой в Москве, 25 февраля.

  • Брюссель

    Экстренный саммит лидеров стран НАТО по Украине в формате видеоконференции. Брюссель, 25 февраля. На месте присутствуют послы и другие представители этих государств при штаб-квартире альянса.

  • Барселона

    Команда "Формулы-1" Haas F1 Team, спонсируемая компанией "Уралкалий", отказалась от использования цветов российского флага. Барселона, 25 февраля. "Формула-1" отменила этап Гран-при в России.

  • Ханчжоу

    Жители китайского города Ханчжоу смотрят, как представитель министерства обороны России Игорь Конашенков рассказывает о выполнении поставленных задач в конце первого дня войны в Украине.

  • Киев

    Два украинских солдата в Киеве. Один из них, получивший ранение, сидит на тротуаре.

  • Киев

    Пожилая жительница на балконе дома, в который попала ракета. Киев, 25 февраля.

  • Санкт-Петербург

    Антивоенная демонстрация в Санкт-Петербурге вечером, 24 февраля.

  • Санкт-Петербурге

    Один из задержанных участников антивоенной акции в Санкт-Петербурге, 24 февраля.

  • Таганрог

    Перемещение военной техники около российского города Таганрог на Азовском море, 24 февраля.

  • Киев

    Взрыв в Киеве, утро 25 февраля.

  • Киев

    Телевизионное обращение президента Украины Владимира Зеленского утром 25 февраля.

  • Киев

    Жители Киева перед входом в метро - безопасное место во время обстрелов города.

  • Киев

    Станции метро в Киеве стали бомбоубежищами для сотен жителей украинской столицы, 24 февраля.

  • Киев

    Подвал жилого дома в Киеве, 25 февраля.

  • Киев

    Пожарные перед пострадавшим домом в Киеве на улице Александра Кошица, 25 февраля.

  • Киев

    Посадка в переполненный автобус из Киева, 24 февраля.

  • КПП Лужанка - Берегшурань

    Беженцы в районе украино-венгерской границы - КПП "Лужанка - Берегшурань", 25 февраля.

  • Харьков

    Заклеенные крест-накрест окна в жилом доме в Харькове.

  • Мариуполь

    Житель Мариуполя на улице около дома со следами разрушений, 24 февраля.


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