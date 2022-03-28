 Война в Украине - 23.05.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 23.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Война в Украине - 23.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • На фото: российский военнослужащий Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению

    Пожизненный приговор российскому сержанту в Киеве за убийство мирного жителя. Далее в фотохронике войны в Украине от 23 мая - быт войны в Донбассе, размах разрушений в Мариуполе, Русский дом "военных преступлений" в Давосе и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Танк армии РФ в Донбассе с надписью Россия на передней части боемашины, 22 мая 2022 года

    Основные активные военные действия в Украине сегодня идут в районе Донбасса, по которому едет этот танк армии РФ с надписью "Россия" на передней части боемашины.

  • Военнослужащий Вооруженных сил Украины смотрит в тепловизор

    Военнослужащий Вооруженных сил Украины смотрит в тепловизор.

  • Украинские военные во время перерыва между артиллерийскими обстрелами российской армии в зоне активных боевых действий в Донбассе. Фото 22 мая 2022 года

    Украинские военные во время перерыва между артиллерийскими обстрелами российской армии в зоне активных боевых действий в Донбассе.

  • Вид на завод Азовсталь в Мариуполе, 22 мая 2022 года

    После сдачи в плен защитников "Азовстали" появились новые снимки разрушений Мариуполя. Так 22 мая 2022 года выглядел завод "Азовсталь".

  • Разрушенные дома в Мариуполе рядом с заводом Азовсталь, фото 22 мая 2022 года

    Рядом с заводом - разрушенные кварталы. От этих домов в Мариуполе остались только развалины.

  • Разрушенные университетские здания в Бахмуте, Донецкая область, фото 22 мая 2022 года

    Разрушенные университетские здания в Бахмуте, Донецкая область.

  • Остатки амуниции после вторжения армии РФ в Киевской области, село Мощун

    Остатки амуниции после вторжения армии РФ в Киевской области, село Мощун.

  • Двое жителей села Мощун вспоминают друга, погибшего в результате вторжения российских военных, фото 22 мая 2022 года

    Двое жителей села Мощун вспоминают друга, погибшего в результате вторжения российских военных.

  • Сотрудник похоронного агентства переносит тела убитых российских военнослужащих в специальный железнодорожные вагоны-рейфрижераторы в Харькове. Фото 22 мая 2022 года

    Сотрудник похоронного агентства переносит тела убитых российских военнослужащих в специальный железнодорожный состав в Харькове. В вагонах-рефрижераторах находятся более 60 тел, сообщило издание "Громадське".

  • Состав с убитыми военными армии РФ российская сторона пока не забирает, утверждает издание Громадське со ссылкой на украинских военных, с которыми поговорило. Тела упакованы в черные пластиковые мешки и сложены друг на друга. Фото 22 мая 2022 года

    Состав с убитыми военными армии РФ российская сторона пока не забирает, утверждает издание "Громадське" со ссылкой на украинских военных. Тела упакованы в черные пластиковые мешки и сложены друг на друга.

  • Двое жителей Мариуполя на кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине города Мариуполь, 22 мая 2022 года.

    Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя.

  • Похороны на Лычаковском кладбище во Львове с воинскими почестями, 22 мая 2022 года

    Похороны на Лычаковском кладбище во Львове с воинскими почестями.

  • Женщина у могилы на Лычаковском кладбище во Львове, 22 мая 2022 года

    Лычаковское кладбище во Львове. Война несет разрушение, смерть, горе.

  • 57-летняя Галина Мушута из Бучи все еще верит в то, что ее муж, 59-летний Александр, пропавший вскоре после вторжения российской армии в Украину. Фото 18 мая 2022 года

    57-летняя Галина Мушута из Бучи все еще верит в то, что ее муж, 59-летний Александр, пропавший вскоре после вторжения российской армии в Украину, жив.

  • Эвакуация больных и стариков из Покровска, Донецкая область, 22 мая 2022 года

    Эвакуация больных и стариков на поезде из Покровска, Донецкая область.

  • Андрей и Валентин, 12 и 6 лет, с игрушечным оружием в селе Стоянка, Киевская область, 22 мая 2022 года

    Андрей и Валентин, 12 и 6 лет, с игрушечным оружием в селе Стоянка, Киевская область.

  • Мешки с песком на окнах административного здания в Киеве, 22 мая 2022 года

    Мирная жизнь с оговорками: мешки с песком на окнах административного здания в Киеве.

  • Женщина на складном велосипеде проезжает мимо противотанковых баррикад в центре Киева, 22 мая 2022 года

    Еще одна сцена из будней Киева - в условиях войны.

  • Военные учения Namejs 2022 в Латвии с участием военнослужащих Канады

    НАТО на фоне войны в Украине укрепляет свои рубежи. Военные учения "Namejs 2022" в Латвии с участием военнослужащих Канады.

  • Военные учения Namejs 2022 в Латвии с участием семи стран НАТО, фото 22 мая 2022 года

    В учениях "Namejs 2022" в Латвии участвуют семь стран НАТО. Общее число участников - 3000 военнослужащихю. Учения пройдут до 27 мая.

  • Русский дом в Давосе - место для встреч во время Всемирного экономического форума - был переименован в Русский дом военных преступлений в Давосе в рамках выставки, куратируемой художником Бйорном Гельдхофом. Фото 21 мая 2022 года

    Русский дом в Давосе - место для встреч во время Всемирного экономического форума - был переименован в "Русский дом военных преступлений в Давосе" в рамках выставки, куратируемой художником Бйорном Гельдхофом.


  • На фото: российский военнослужащий Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению

    Пожизненный приговор российскому сержанту в Киеве за убийство мирного жителя. Далее в фотохронике войны в Украине от 23 мая - быт войны в Донбассе, размах разрушений в Мариуполе, Русский дом "военных преступлений" в Давосе и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Танк армии РФ в Донбассе с надписью Россия на передней части боемашины, 22 мая 2022 года

    Основные активные военные действия в Украине сегодня идут в районе Донбасса, по которому едет этот танк армии РФ с надписью "Россия" на передней части боемашины.

  • Военнослужащий Вооруженных сил Украины смотрит в тепловизор

    Военнослужащий Вооруженных сил Украины смотрит в тепловизор.

  • Украинские военные во время перерыва между артиллерийскими обстрелами российской армии в зоне активных боевых действий в Донбассе. Фото 22 мая 2022 года

    Украинские военные во время перерыва между артиллерийскими обстрелами российской армии в зоне активных боевых действий в Донбассе.

  • Вид на завод Азовсталь в Мариуполе, 22 мая 2022 года

    После сдачи в плен защитников "Азовстали" появились новые снимки разрушений Мариуполя. Так 22 мая 2022 года выглядел завод "Азовсталь".

  • Разрушенные дома в Мариуполе рядом с заводом Азовсталь, фото 22 мая 2022 года

    Рядом с заводом - разрушенные кварталы. От этих домов в Мариуполе остались только развалины.

  • Разрушенные университетские здания в Бахмуте, Донецкая область, фото 22 мая 2022 года

    Разрушенные университетские здания в Бахмуте, Донецкая область.

  • Остатки амуниции после вторжения армии РФ в Киевской области, село Мощун

    Остатки амуниции после вторжения армии РФ в Киевской области, село Мощун.

  • Двое жителей села Мощун вспоминают друга, погибшего в результате вторжения российских военных, фото 22 мая 2022 года

    Двое жителей села Мощун вспоминают друга, погибшего в результате вторжения российских военных.

  • Сотрудник похоронного агентства переносит тела убитых российских военнослужащих в специальный железнодорожные вагоны-рейфрижераторы в Харькове. Фото 22 мая 2022 года

    Сотрудник похоронного агентства переносит тела убитых российских военнослужащих в специальный железнодорожный состав в Харькове. В вагонах-рефрижераторах находятся более 60 тел, сообщило издание "Громадське".

  • Состав с убитыми военными армии РФ российская сторона пока не забирает, утверждает издание Громадське со ссылкой на украинских военных, с которыми поговорило. Тела упакованы в черные пластиковые мешки и сложены друг на друга. Фото 22 мая 2022 года

    Состав с убитыми военными армии РФ российская сторона пока не забирает, утверждает издание "Громадське" со ссылкой на украинских военных. Тела упакованы в черные пластиковые мешки и сложены друг на друга.

  • Двое жителей Мариуполя на кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине города Мариуполь, 22 мая 2022 года.

    Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя.

  • Похороны на Лычаковском кладбище во Львове с воинскими почестями, 22 мая 2022 года

    Похороны на Лычаковском кладбище во Львове с воинскими почестями.

  • Женщина у могилы на Лычаковском кладбище во Львове, 22 мая 2022 года

    Лычаковское кладбище во Львове. Война несет разрушение, смерть, горе.

  • 57-летняя Галина Мушута из Бучи все еще верит в то, что ее муж, 59-летний Александр, пропавший вскоре после вторжения российской армии в Украину. Фото 18 мая 2022 года

    57-летняя Галина Мушута из Бучи все еще верит в то, что ее муж, 59-летний Александр, пропавший вскоре после вторжения российской армии в Украину, жив.

  • Эвакуация больных и стариков из Покровска, Донецкая область, 22 мая 2022 года

    Эвакуация больных и стариков на поезде из Покровска, Донецкая область.

  • Андрей и Валентин, 12 и 6 лет, с игрушечным оружием в селе Стоянка, Киевская область, 22 мая 2022 года

    Андрей и Валентин, 12 и 6 лет, с игрушечным оружием в селе Стоянка, Киевская область.

  • Мешки с песком на окнах административного здания в Киеве, 22 мая 2022 года

    Мирная жизнь с оговорками: мешки с песком на окнах административного здания в Киеве.

  • Женщина на складном велосипеде проезжает мимо противотанковых баррикад в центре Киева, 22 мая 2022 года

    Еще одна сцена из будней Киева - в условиях войны.

  • Военные учения Namejs 2022 в Латвии с участием военнослужащих Канады

    НАТО на фоне войны в Украине укрепляет свои рубежи. Военные учения "Namejs 2022" в Латвии с участием военнослужащих Канады.

  • Военные учения Namejs 2022 в Латвии с участием семи стран НАТО, фото 22 мая 2022 года

    В учениях "Namejs 2022" в Латвии участвуют семь стран НАТО. Общее число участников - 3000 военнослужащихю. Учения пройдут до 27 мая.

  • Русский дом в Давосе - место для встреч во время Всемирного экономического форума - был переименован в Русский дом военных преступлений в Давосе в рамках выставки, куратируемой художником Бйорном Гельдхофом. Фото 21 мая 2022 года

    Русский дом в Давосе - место для встреч во время Всемирного экономического форума - был переименован в "Русский дом военных преступлений в Давосе" в рамках выставки, куратируемой художником Бйорном Гельдхофом.


Другие сюжеты в медиатеке

Война в Украине - 28.03.2022

Война в Украине - 28.03.2022 28.03.2022

Интервью DW с женами украинских бойцов полка Азов, побывавшими на встрече с Папой римским.

Жены украинских бойцов полка "Азов" о своих мужьях, обороне "Азовстали", войне в Украине и Зеленском (13.05.2022) 13.05.2022

Михаил Касьянов покинул Россию после начала военной операции в Украине и беседовал с DW, находясь в Европе

Экс-премьер РФ Касьянов: Это не тот Путин, что 20 лет назад, это совсем другой человек (13.05.2022) 13.05.2022

Корреспондент DW Матиас Бёлингер побывал в деревне Прибугское в Николаевской области, которая находится на линии фронта.

Как видит войну в Украине очевидец бомбежек Гитлера и Путина (10.05.2022) 10.05.2022

Читайте также

Фотохроника войны в Украине - 23 мая

Фотохроника войны в Украине - 23 мая 23.05.2022

Приговор российскому сержанту за убийство мирного жителя Украины, быт войны в Донбассе, размах разрушений в Мариуполе, Русский дом "военных преступлений" в Давосе и другие снимки. Фотогалерея DW.

Фотохроника войны в Украине - 20 мая

Фотохроника войны в Украине - 20 мая 20.05.2022

Как прошел День вышиванки в мире; разрушения в Великой Костромке, Мерефе и Харькове; могила оккупанта; сон танкиста; граффити с кораблем и другие снимки. Фотогалерея DW.

Фотохроника войны в Украине - 19 мая

Фотохроника войны в Украине - 19 мая 19.05.2022

После двух недель на передовой, эксгумации в Малой Рогани, вице-президент США и кадет-выпускник из Украины, кто делает пряники для Октоберфеста и другие снимки. Фотогалерея DW.

Фотохроника войны в Украине - 18 мая

Фотохроника войны в Украине - 18 мая 18.05.2022

Военные курсы под Киевом, взрыв в Соледаре, эвакуация защитников "Азовстали", фронтовые будни на Донбассе, Зеленский на Каннском фестивале и другие снимки. Фотогалерея DW.