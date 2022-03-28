Война в Украине - 23.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Пожизненный приговор российскому сержанту в Киеве за убийство мирного жителя. Далее в фотохронике войны в Украине от 23 мая - быт войны в Донбассе, размах разрушений в Мариуполе, Русский дом "военных преступлений" в Давосе и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Основные активные военные действия в Украине сегодня идут в районе Донбасса, по которому едет этот танк армии РФ с надписью "Россия" на передней части боемашины.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины смотрит в тепловизор.
Украинские военные во время перерыва между артиллерийскими обстрелами российской армии в зоне активных боевых действий в Донбассе.
После сдачи в плен защитников "Азовстали" появились новые снимки разрушений Мариуполя. Так 22 мая 2022 года выглядел завод "Азовсталь".
Рядом с заводом - разрушенные кварталы. От этих домов в Мариуполе остались только развалины.
Разрушенные университетские здания в Бахмуте, Донецкая область.
Остатки амуниции после вторжения армии РФ в Киевской области, село Мощун.
Двое жителей села Мощун вспоминают друга, погибшего в результате вторжения российских военных.
Сотрудник похоронного агентства переносит тела убитых российских военнослужащих в специальный железнодорожный состав в Харькове. В вагонах-рефрижераторах находятся более 60 тел, сообщило издание "Громадське".
Состав с убитыми военными армии РФ российская сторона пока не забирает, утверждает издание "Громадське" со ссылкой на украинских военных. Тела упакованы в черные пластиковые мешки и сложены друг на друга.
Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя.
Похороны на Лычаковском кладбище во Львове с воинскими почестями.
Лычаковское кладбище во Львове. Война несет разрушение, смерть, горе.
57-летняя Галина Мушута из Бучи все еще верит в то, что ее муж, 59-летний Александр, пропавший вскоре после вторжения российской армии в Украину, жив.
Эвакуация больных и стариков на поезде из Покровска, Донецкая область.
Андрей и Валентин, 12 и 6 лет, с игрушечным оружием в селе Стоянка, Киевская область.
Мирная жизнь с оговорками: мешки с песком на окнах административного здания в Киеве.
Еще одна сцена из будней Киева - в условиях войны.
НАТО на фоне войны в Украине укрепляет свои рубежи. Военные учения "Namejs 2022" в Латвии с участием военнослужащих Канады.
В учениях "Namejs 2022" в Латвии участвуют семь стран НАТО. Общее число участников - 3000 военнослужащихю. Учения пройдут до 27 мая.
Русский дом в Давосе - место для встреч во время Всемирного экономического форума - был переименован в "Русский дом военных преступлений в Давосе" в рамках выставки, куратируемой художником Бйорном Гельдхофом.
Пожизненный приговор российскому сержанту в Киеве за убийство мирного жителя. Далее в фотохронике войны в Украине от 23 мая - быт войны в Донбассе, размах разрушений в Мариуполе, Русский дом "военных преступлений" в Давосе и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Основные активные военные действия в Украине сегодня идут в районе Донбасса, по которому едет этот танк армии РФ с надписью "Россия" на передней части боемашины.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины смотрит в тепловизор.
Украинские военные во время перерыва между артиллерийскими обстрелами российской армии в зоне активных боевых действий в Донбассе.
После сдачи в плен защитников "Азовстали" появились новые снимки разрушений Мариуполя. Так 22 мая 2022 года выглядел завод "Азовсталь".
Рядом с заводом - разрушенные кварталы. От этих домов в Мариуполе остались только развалины.
Разрушенные университетские здания в Бахмуте, Донецкая область.
Остатки амуниции после вторжения армии РФ в Киевской области, село Мощун.
Двое жителей села Мощун вспоминают друга, погибшего в результате вторжения российских военных.
Сотрудник похоронного агентства переносит тела убитых российских военнослужащих в специальный железнодорожный состав в Харькове. В вагонах-рефрижераторах находятся более 60 тел, сообщило издание "Громадське".
Состав с убитыми военными армии РФ российская сторона пока не забирает, утверждает издание "Громадське" со ссылкой на украинских военных. Тела упакованы в черные пластиковые мешки и сложены друг на друга.
Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя.
Похороны на Лычаковском кладбище во Львове с воинскими почестями.
Лычаковское кладбище во Львове. Война несет разрушение, смерть, горе.
57-летняя Галина Мушута из Бучи все еще верит в то, что ее муж, 59-летний Александр, пропавший вскоре после вторжения российской армии в Украину, жив.
Эвакуация больных и стариков на поезде из Покровска, Донецкая область.
Андрей и Валентин, 12 и 6 лет, с игрушечным оружием в селе Стоянка, Киевская область.
Мирная жизнь с оговорками: мешки с песком на окнах административного здания в Киеве.
Еще одна сцена из будней Киева - в условиях войны.
НАТО на фоне войны в Украине укрепляет свои рубежи. Военные учения "Namejs 2022" в Латвии с участием военнослужащих Канады.
В учениях "Namejs 2022" в Латвии участвуют семь стран НАТО. Общее число участников - 3000 военнослужащихю. Учения пройдут до 27 мая.
Русский дом в Давосе - место для встреч во время Всемирного экономического форума - был переименован в "Русский дом военных преступлений в Давосе" в рамках выставки, куратируемой художником Бйорном Гельдхофом.