Война в Украине - 22.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Прибытие жителей Мариуполя в Запорожье. Также в фотохронике войны в Украине от 22 апреля: обстрелы Харькова, братская могила в Мангуше, разрушенная церковь в Гостомеле, подготовка к Пасхе в Буче, встреча солдат в Донецке, демонстрация против насилия над женщинами. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Всего 21 апреля в Запорожье из Мариуполя прибыли четыре автобуса, забравшие людей накануне. По гуманитарному коридору удалось эвакуировать 79 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска препятствуют вывозу из этого осажденного города 120 тысяч жителей, до сих пор там остающихся.
Еще одна фотография из центра для беженцев в Запорожье. Всего в этот город, по данным местных властей, за время войны прибыло более 100 тысяч вынужденных переселенцев, из них - почти 30 тысяч детей. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".
Полностью сгоревшая "Лада" в Киевском районе Харькова. В результате попадания российского снаряда в этот автомобиль 21 апреля погибли два человека. По данным Харьковской областной госадминистрации, за только одни эти сутки город был обстрелян 15 раз.
Спутниковый снимок: территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 апреля, после тяжелых бомбардировок. Помимо украинских военных, удерживающих этот объект, по данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, здесь в подземных убежищах находится около тысячи гражданских лиц.
Российская сторона объявила о взятии Мариуполя под контроль, несмотря на продолжающуюся оборону "Азовстали". В городе проводится поиск тел погибших жителей. Для транспортировки используются грузовые автомобили.
Траншея длиной более трехсот метров в селе Мангуш под Мариуполем на одном из спутниковых снимков этого места, сделанных компанией Maxar во время войны. Траншея появилась здесь в конце марта. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в этой братской могиле могут находиться тысячи трупов. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
Масштабы захоронения в селе Мангуш могут во много раз превзойти увиденное после оккупации в Буче, где в 14-метровой братской могиле возле церкви было обнаружено семьдесят тел. Общее число жертв в этом городе под Киевом превысило 400 человек. Эта фотография на кладбище в Буче сделана 21 апреля. 60-летний Василий Мажниченко был убит шрапнелью.
Еще один снимок из Бучи. За несколько дней до Светлого Христова Воскресенья пекарь-волонтер Ярослав Бурковский за работой. Пасхальные куличи для жителей этого города, только что переживших страшную трагедию.
Поврежденная статуя в разрушенном храме в Гостомеле - еще одном городе Киевской области, который предстоит восстанавливать после российского вторжения и оккупации.
На берегу Киевского водохранилища. Село Козаровичи в северной части Киевской области было освобождено в начале апреля. Эта и следующая фотография, сделаны 22 числа - спустя три недели.
Изрешеченный "Запорожец" около воронки от взрыва. Козаровичи находились в зоне боевых действий - много домов разрушено, много сожжено. Здесь же посреди улицы упал хвостовик от "Искандера", который можно было увидеть в репортажах украинских СМИ после освобождения этих мест.
Бомбоубежище во время воздушной тревоги во Львове - кто-то рядом за стеной слушает концерт, который здесь организовали для беженцев из разных регионов Украины, кто-то играет футбольным мячом...
Далее - два снимка российского агентства ТАСС из Донецка, куда на территорию "ДНР" из Мариуполя вернулся так называемый батальон "Сомали". Как сообщают российские СМИ, колонна военной техники въехала в город под крики "Ура!", а женщины дарили военным цветы.
Штурмовой батальон "Сомали" был создан в 2014 году и входит в состав вооруженных сил самопровозглашенной "ДНР". Был выведен из Мариуполя после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии этого города.
В последней части фотохроники - снимки из разных стран мира. В освобожденных украинских регионах сейчас ведутся расследования изнасилований и других преступлений, совершенных во время оккупации. 21 апреля перед зданием министерства экономики Германии в Берлине состоялась акция против насилия над женщинами во время войны. Одно из требований к немецким властям - отказаться от энергоносителей из РФ.
Американский редактор комиксов Скотт Данбьер из Калифорнии вместе с художниками из разных стран мира работает над специальным сборником, средства от продажи которого будут направлены на помощь беженцам из Украины.
Ребенок-беженец из Украины раскрашивает пасхальное яйцо в цвета национального флага в столице Румынии Бухаресте.
Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон 21 апреля посетили Комитет по чрезвычайным ситуациям в Лондоне. Члены королевской семьи пообщались с волонтерами, лично - с вернувшимися из Украины и по видеосвязи - с находящимися в этой стране. Комитет по чрезвычайным ситуациям уже собрал для Украины более 360 миллионов долларов.
В качестве постскриптума - своего рода инсталляция, которую кто-то связал и разместил на красном почтовом ящике в том же самом Лондоне: флаг Украины, желтые подсолнухи, розовая овечка и еще какой-то симпатичный зверь.
Прибытие жителей Мариуполя в Запорожье. Также в фотохронике войны в Украине от 22 апреля: обстрелы Харькова, братская могила в Мангуше, разрушенная церковь в Гостомеле, подготовка к Пасхе в Буче, встреча солдат в Донецке, демонстрация против насилия над женщинами. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Всего 21 апреля в Запорожье из Мариуполя прибыли четыре автобуса, забравшие людей накануне. По гуманитарному коридору удалось эвакуировать 79 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска препятствуют вывозу из этого осажденного города 120 тысяч жителей, до сих пор там остающихся.
Еще одна фотография из центра для беженцев в Запорожье. Всего в этот город, по данным местных властей, за время войны прибыло более 100 тысяч вынужденных переселенцев, из них - почти 30 тысяч детей. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".
Полностью сгоревшая "Лада" в Киевском районе Харькова. В результате попадания российского снаряда в этот автомобиль 21 апреля погибли два человека. По данным Харьковской областной госадминистрации, за только одни эти сутки город был обстрелян 15 раз.
Спутниковый снимок: территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 апреля, после тяжелых бомбардировок. Помимо украинских военных, удерживающих этот объект, по данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, здесь в подземных убежищах находится около тысячи гражданских лиц.
Российская сторона объявила о взятии Мариуполя под контроль, несмотря на продолжающуюся оборону "Азовстали". В городе проводится поиск тел погибших жителей. Для транспортировки используются грузовые автомобили.
Траншея длиной более трехсот метров в селе Мангуш под Мариуполем на одном из спутниковых снимков этого места, сделанных компанией Maxar во время войны. Траншея появилась здесь в конце марта. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в этой братской могиле могут находиться тысячи трупов. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
Масштабы захоронения в селе Мангуш могут во много раз превзойти увиденное после оккупации в Буче, где в 14-метровой братской могиле возле церкви было обнаружено семьдесят тел. Общее число жертв в этом городе под Киевом превысило 400 человек. Эта фотография на кладбище в Буче сделана 21 апреля. 60-летний Василий Мажниченко был убит шрапнелью.
Еще один снимок из Бучи. За несколько дней до Светлого Христова Воскресенья пекарь-волонтер Ярослав Бурковский за работой. Пасхальные куличи для жителей этого города, только что переживших страшную трагедию.
Поврежденная статуя в разрушенном храме в Гостомеле - еще одном городе Киевской области, который предстоит восстанавливать после российского вторжения и оккупации.
На берегу Киевского водохранилища. Село Козаровичи в северной части Киевской области было освобождено в начале апреля. Эта и следующая фотография, сделаны 22 числа - спустя три недели.
Изрешеченный "Запорожец" около воронки от взрыва. Козаровичи находились в зоне боевых действий - много домов разрушено, много сожжено. Здесь же посреди улицы упал хвостовик от "Искандера", который можно было увидеть в репортажах украинских СМИ после освобождения этих мест.
Бомбоубежище во время воздушной тревоги во Львове - кто-то рядом за стеной слушает концерт, который здесь организовали для беженцев из разных регионов Украины, кто-то играет футбольным мячом...
Далее - два снимка российского агентства ТАСС из Донецка, куда на территорию "ДНР" из Мариуполя вернулся так называемый батальон "Сомали". Как сообщают российские СМИ, колонна военной техники въехала в город под крики "Ура!", а женщины дарили военным цветы.
Штурмовой батальон "Сомали" был создан в 2014 году и входит в состав вооруженных сил самопровозглашенной "ДНР". Был выведен из Мариуполя после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии этого города.
В последней части фотохроники - снимки из разных стран мира. В освобожденных украинских регионах сейчас ведутся расследования изнасилований и других преступлений, совершенных во время оккупации. 21 апреля перед зданием министерства экономики Германии в Берлине состоялась акция против насилия над женщинами во время войны. Одно из требований к немецким властям - отказаться от энергоносителей из РФ.
Американский редактор комиксов Скотт Данбьер из Калифорнии вместе с художниками из разных стран мира работает над специальным сборником, средства от продажи которого будут направлены на помощь беженцам из Украины.
Ребенок-беженец из Украины раскрашивает пасхальное яйцо в цвета национального флага в столице Румынии Бухаресте.
Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон 21 апреля посетили Комитет по чрезвычайным ситуациям в Лондоне. Члены королевской семьи пообщались с волонтерами, лично - с вернувшимися из Украины и по видеосвязи - с находящимися в этой стране. Комитет по чрезвычайным ситуациям уже собрал для Украины более 360 миллионов долларов.
В качестве постскриптума - своего рода инсталляция, которую кто-то связал и разместил на красном почтовом ящике в том же самом Лондоне: флаг Украины, желтые подсолнухи, розовая овечка и еще какой-то симпатичный зверь.