Война в Украине - 22.04.2022

Еще одна фотография из центра для беженцев в Запорожье. Всего в этот город, по данным местных властей, за время войны прибыло более 100 тысяч вынужденных переселенцев, из них - почти 30 тысяч детей. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".