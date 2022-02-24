 Война в Украине - 21.03.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 21.03.2022

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Украина

Война в Украине - 21.03.2022

Двадцать шестой день. Фотохроника войны в Украине.

  • Киевская область, 20 марта

    Эвакуация жителей из села Бобрик в Киевской области. Также в фотохронике войны в Украине от 21 марта - снимки этого понедельника и предыдущих дней из Харькова, Мариуполя, Львова, Брно, Ватикана, Берлина, Тель-Авива и Бремена.

  • Киев

    Разрушенный торговый центр в Киеве, 21 марта. Комплекс в Подольском районе загорелся ночью после обстрела.

  • Киев

    Сгоревшие автомобили около торгового центра в Киеве. По предварительным данным, в результате обстрела и пожара в ночь на понедельник здесь погибли восемь человек.

  • Киев, 19 марта

    В столице Украины за время войны уже повреждены более 70 жилых домов. Об этом 21 марта сообщили в городской военной администрации. Квартира в одном из таких зданий.

  • Киев, 18 марта

    Разрушенный многоэтажный дом в киевском жилом массиве Виноградарь.

  • Кухня в одном из разрушенных жилых домов в Харькове, 20 марта

    В Харькове, по данным городских властей на 21 марта, в результате обстрелов российской армией уже разрушено более 970 зданий, из них более 770 - жилые дома.

  • Мариуполь

    "Дети" - надпись на легковом автомобиле в Мариуполе, 20 марта.

  • Мариуполь, 19 марта

    Спутниковый снимок руин драматического театра в Мариуполе через несколько дней после попадания бомбы.

  • Киев, 20 марта

    Священник в Киеве около автомобиля с телами погибших жителей села Горенка. Число смертельных жертв среди мирного населения в Украине за время ведения боевых действий уже превысило 900 человек. Данные управления Верховного комиссара ООН по правам человека на полночь 19 марта.

  • Бейрут

    Мероприятие граждан Российской Федерации с участием граждан Сирии и Ливана перед штаб-квартирой ООН в Бейруте, 20 марта.

  • Киев

    Детский лечебно-диагностический центр "Охматдет" в Киеве, 19 марта. 13-летний пациент Вова поступил в больницу с лицевым ранением 26 февраля.

  • Львов

    На прошлой неделе в пятницу, 18 марта, в центре Львова было выставлено 109 пустых колясок - в память о детях, погибших в Украине с начала войны.

  • Львов

    Беженцы из Мариуполя и Запорожья в поезде, идущем во Львов, 20 марта.

  • Пшемысль

    Беженцы из города Ирпень Светлана Белла с внуком в польском городе Пшемысль, 19 марта.

  • Брно

    Дети-беженцы из Украины приступают к занятиям в школах европейских стран. Урок в специально созданном классе в чешском городе Брно, 21 марта.

  • Брно

    В плане занятий украинских детей в Брно - изучение чешского языка.

  • Ватикан

    Около двадцати детей из Украины находятся сейчас на стационарном лечении в детской клинике Bambino Gesù Hospital в Ватикане. Еще тридцати украинским пациентам помогают здесь амбулаторно. 19 марта больницу посетил папа римский Франциск.

  • Берлин

    Наталия Кличко, жена мэра Киева Виталия Кличко, на акции солидарности "Sound of Peace" в Берлине, 20 марта.

  • Тель-Авив

    Демонстранты в Тель-Авиве во время трансляции обращения Владимира Зеленского к Кнессету, 20 марта.

  • Бремен

    Антивоенная акция в немецком Бремене, 20 марта.


  • Киевская область, 20 марта

    Эвакуация жителей из села Бобрик в Киевской области. Также в фотохронике войны в Украине от 21 марта - снимки этого понедельника и предыдущих дней из Харькова, Мариуполя, Львова, Брно, Ватикана, Берлина, Тель-Авива и Бремена.

  • Киев

    Разрушенный торговый центр в Киеве, 21 марта. Комплекс в Подольском районе загорелся ночью после обстрела.

  • Киев

    Сгоревшие автомобили около торгового центра в Киеве. По предварительным данным, в результате обстрела и пожара в ночь на понедельник здесь погибли восемь человек.

  • Киев, 19 марта

    В столице Украины за время войны уже повреждены более 70 жилых домов. Об этом 21 марта сообщили в городской военной администрации. Квартира в одном из таких зданий.

  • Киев, 18 марта

    Разрушенный многоэтажный дом в киевском жилом массиве Виноградарь.

  • Кухня в одном из разрушенных жилых домов в Харькове, 20 марта

    В Харькове, по данным городских властей на 21 марта, в результате обстрелов российской армией уже разрушено более 970 зданий, из них более 770 - жилые дома.

  • Мариуполь

    "Дети" - надпись на легковом автомобиле в Мариуполе, 20 марта.

  • Мариуполь, 19 марта

    Спутниковый снимок руин драматического театра в Мариуполе через несколько дней после попадания бомбы.

  • Киев, 20 марта

    Священник в Киеве около автомобиля с телами погибших жителей села Горенка. Число смертельных жертв среди мирного населения в Украине за время ведения боевых действий уже превысило 900 человек. Данные управления Верховного комиссара ООН по правам человека на полночь 19 марта.

  • Бейрут

    Мероприятие граждан Российской Федерации с участием граждан Сирии и Ливана перед штаб-квартирой ООН в Бейруте, 20 марта.

  • Киев

    Детский лечебно-диагностический центр "Охматдет" в Киеве, 19 марта. 13-летний пациент Вова поступил в больницу с лицевым ранением 26 февраля.

  • Львов

    На прошлой неделе в пятницу, 18 марта, в центре Львова было выставлено 109 пустых колясок - в память о детях, погибших в Украине с начала войны.

  • Львов

    Беженцы из Мариуполя и Запорожья в поезде, идущем во Львов, 20 марта.

  • Пшемысль

    Беженцы из города Ирпень Светлана Белла с внуком в польском городе Пшемысль, 19 марта.

  • Брно

    Дети-беженцы из Украины приступают к занятиям в школах европейских стран. Урок в специально созданном классе в чешском городе Брно, 21 марта.

  • Брно

    В плане занятий украинских детей в Брно - изучение чешского языка.

  • Ватикан

    Около двадцати детей из Украины находятся сейчас на стационарном лечении в детской клинике Bambino Gesù Hospital в Ватикане. Еще тридцати украинским пациентам помогают здесь амбулаторно. 19 марта больницу посетил папа римский Франциск.

  • Берлин

    Наталия Кличко, жена мэра Киева Виталия Кличко, на акции солидарности "Sound of Peace" в Берлине, 20 марта.

  • Тель-Авив

    Демонстранты в Тель-Авиве во время трансляции обращения Владимира Зеленского к Кнессету, 20 марта.

  • Бремен

    Антивоенная акция в немецком Бремене, 20 марта.


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