Война в Украине - 20.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
ХХXL-вышиванка в Кембридже. Далее в фотохронике войны в Украине от 20 мая - разрушения в Великой Костромке и Мерефе, Харьковское метро готовится восстановить работу, могила оккупанта, сон танкиста, граффити с российским кораблем в Запорожье, как прошел День вышиванки в разных странах мира и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Мальчишка на подбитом российском танке в Киевской области. Уничтоженную технику убрали еще не везде.
Житель села Великая Костромка Днепропетровской области играет на пианино около дома, пострадавшего в результате российского обстрела.
Жительница села Великая Костромка собирает уцелевшие вещи внутри разрушенного дома.
Разрушенная школа в городе Мерефа Харьковской области.
Школьное здание сверху. 17 мая в Мерефе было повреждено около 30 домов.
Котельная в Харькове, в которую 19 мая попал российский снаряд.
Как заявили власти города, здание котельной подлежит реконструкции с нуля.
Некоторые жители Харькова с самого начала войны живут на станциях метро и до сих пор остаются там, хотя обстрелов стало меньше.
Сейчас людей просят постепенно покидать станции. Кому некуда больше идти, власти ищут временное жилье.
В горсовете Харькова сообщили о начале подготовительных работ для восстановления движения поездов.
Снимки из Харьковского (и Киевского) метрополитена уже стали частью истории этой все еще продолжающейся войны.
Уничтоженный российский танк около села Малая Рогань под Харьковом.
Жители Малой Рогани около места эксгумации тел российских солдат из временных захоронений.
"Тут похоронен российский оккупант…" - сведения о погибшем солдате около временного захоронения в Малой Рогани.
Воронки от взрывов на поле около Малой Рогани.
Украинский танк в лесу на линии обороны где-то в Донецкой области.
Танкист Александр отдыхает в спальном мешке на замаскированной позиции ВСУ.
Служащие Национальной гвардии Украины в Закарпатье отрабатывают действия по эвакуации раненых товарищей.
Участники тренинга и инструктор во время практических занятий в Закарпатье.
Почти готовое граффити по мотивам почтовой марки с российским военным кораблем в Запорожье.
Завершим фотохронику кадрами, сделанными по случаю Дня вышиванки, в котором 19 мая приняла участие, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Футболка с традиционным узором и значок в виде флага Украины на акции в День вышиванки в Киеве.
Участники акции в День вышиванки в польском Кракове.
Организаторы празднования в Кембридже - те самые, которые держат огромную вышиванку на первом кадре этой фотохроники.
Владимир Зеленский выбрал вышиванку цвета хаки с узорами в тонах военного времени.
ХХXL-вышиванка в Кембридже. Далее в фотохронике войны в Украине от 20 мая - разрушения в Великой Костромке и Мерефе, Харьковское метро готовится восстановить работу, могила оккупанта, сон танкиста, граффити с российским кораблем в Запорожье, как прошел День вышиванки в разных странах мира и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Мальчишка на подбитом российском танке в Киевской области. Уничтоженную технику убрали еще не везде.
Житель села Великая Костромка Днепропетровской области играет на пианино около дома, пострадавшего в результате российского обстрела.
Жительница села Великая Костромка собирает уцелевшие вещи внутри разрушенного дома.
Разрушенная школа в городе Мерефа Харьковской области.
Школьное здание сверху. 17 мая в Мерефе было повреждено около 30 домов.
Котельная в Харькове, в которую 19 мая попал российский снаряд.
Как заявили власти города, здание котельной подлежит реконструкции с нуля.
Некоторые жители Харькова с самого начала войны живут на станциях метро и до сих пор остаются там, хотя обстрелов стало меньше.
Сейчас людей просят постепенно покидать станции. Кому некуда больше идти, власти ищут временное жилье.
В горсовете Харькова сообщили о начале подготовительных работ для восстановления движения поездов.
Снимки из Харьковского (и Киевского) метрополитена уже стали частью истории этой все еще продолжающейся войны.
Уничтоженный российский танк около села Малая Рогань под Харьковом.
Жители Малой Рогани около места эксгумации тел российских солдат из временных захоронений.
"Тут похоронен российский оккупант…" - сведения о погибшем солдате около временного захоронения в Малой Рогани.
Воронки от взрывов на поле около Малой Рогани.
Украинский танк в лесу на линии обороны где-то в Донецкой области.
Танкист Александр отдыхает в спальном мешке на замаскированной позиции ВСУ.
Служащие Национальной гвардии Украины в Закарпатье отрабатывают действия по эвакуации раненых товарищей.
Участники тренинга и инструктор во время практических занятий в Закарпатье.
Почти готовое граффити по мотивам почтовой марки с российским военным кораблем в Запорожье.
Завершим фотохронику кадрами, сделанными по случаю Дня вышиванки, в котором 19 мая приняла участие, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Футболка с традиционным узором и значок в виде флага Украины на акции в День вышиванки в Киеве.
Участники акции в День вышиванки в польском Кракове.
Организаторы празднования в Кембридже - те самые, которые держат огромную вышиванку на первом кадре этой фотохроники.
Владимир Зеленский выбрал вышиванку цвета хаки с узорами в тонах военного времени.