Война в Украине - 19.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Разрушенное здание в Харькове. Далее в фотохронике войны в Украине от 19 мая - после двух недель на передовой; эксгумации российских солдат в Малой Рогани; пленные украинцы собирают тела погибших товарищей; вице-президент США и кадет-выпускник из Украины; кто делает пряники для Октоберфеста и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Разрушенный дом в городе Соледар Донецкой области.
Спасатели выносят погибшего из дома в городе Бахмут Донецкой области.
Дети на дороге около Бахмута в Донецкой области.
Украинский солдат Аарон в городе Барвенково Харьковской области. Две недели провел на передовой.
Скоро Аарону предстоят лечение и отдых. Есть проблемы со спиной...
Перед отправкой на лечение Аарон показывает новому сослуживцу разрушения в городе и делится опытом.
Разрушенный танк около села Малая Рогань в Харьковской области.
Литовский эксперт участвует в эксгумации тел российских солдат на бывшей боевой позиции около Малой Рогани.
Пластиковые пакеты с телами российских солдат после эксгумации около Малой Рогани.
Рука одного из российских военнослужащих, погибших около Малой Рогани.
Обвиняемый в убийстве мирного жителя в Украине россиянин Вадим Шишимарин и вдова погибшего Екатерина Шелипова на первом таком судебном процессе в Киеве.
Агентство ТАСС опубликовало фотографии из Луганской области. Пленные украинские военные под охраной собирают тела погибших товарищей из ВСУ...
Погибший украинский солдат на территории под контролем "ЛНР". После проведения экспертизы собранные тела передадут родственникам или похоронят в отдельных могилах.
"Зона для посадки пассажиров". Этот и три следующих снимка сделаны в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
Так 18 мая выглядела с воздуха территория завода "Азовсталь".
Российские военнослужащие около клетки с выжившим медведем в зоопарке Мариуполя.
Памятник той самой бабушке с флагом, которую пытались сделать символом российской пропаганды, в Мариуполе.
Церемония поднятия флага в посольстве. Американские дипломаты вернулись в Киев.
Вице-президент США Камала Харрис и кадет Антон Кононученко из Украины - выпускник Академии береговой охраны США.
Антон Кононученко и товарищи по академии во время торжественной церемонии в Нью-Лондоне.
Принц Чарльз и герцогиня Камилла оказывают поддержку Украине и украинцам не только дома в Великобритании…
Предыдущая и эта фотография сделаны в украинской церкви в Оттаве, которую члены королевской семьи посетили во время визита в Канаду.
Интеграция беженцев по-баварски. Наталья из Одессы нашла работу на предприятии по изготовлению имбирных пряников в Мюнхене…
Такие пряники с разными надписями - традиционный ярмарочный сувенир в Германии. Эти предназначены для Октоберфеста.
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер продолжает хранить верность своему другу Владимиру Путину. В Германии готовятся лишить этого российского лоббиста привилегий для бывших канцлеров, а также требуют убрать портрет из галереи в Федеральной канцелярии.
Разрушенное здание в Харькове. Далее в фотохронике войны в Украине от 19 мая - после двух недель на передовой; эксгумации российских солдат в Малой Рогани; пленные украинцы собирают тела погибших товарищей; вице-президент США и кадет-выпускник из Украины; кто делает пряники для Октоберфеста и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Разрушенный дом в городе Соледар Донецкой области.
Спасатели выносят погибшего из дома в городе Бахмут Донецкой области.
Дети на дороге около Бахмута в Донецкой области.
Украинский солдат Аарон в городе Барвенково Харьковской области. Две недели провел на передовой.
Скоро Аарону предстоят лечение и отдых. Есть проблемы со спиной...
Перед отправкой на лечение Аарон показывает новому сослуживцу разрушения в городе и делится опытом.
Разрушенный танк около села Малая Рогань в Харьковской области.
Литовский эксперт участвует в эксгумации тел российских солдат на бывшей боевой позиции около Малой Рогани.
Пластиковые пакеты с телами российских солдат после эксгумации около Малой Рогани.
Рука одного из российских военнослужащих, погибших около Малой Рогани.
Обвиняемый в убийстве мирного жителя в Украине россиянин Вадим Шишимарин и вдова погибшего Екатерина Шелипова на первом таком судебном процессе в Киеве.
Агентство ТАСС опубликовало фотографии из Луганской области. Пленные украинские военные под охраной собирают тела погибших товарищей из ВСУ...
Погибший украинский солдат на территории под контролем "ЛНР". После проведения экспертизы собранные тела передадут родственникам или похоронят в отдельных могилах.
"Зона для посадки пассажиров". Этот и три следующих снимка сделаны в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
Так 18 мая выглядела с воздуха территория завода "Азовсталь".
Российские военнослужащие около клетки с выжившим медведем в зоопарке Мариуполя.
Памятник той самой бабушке с флагом, которую пытались сделать символом российской пропаганды, в Мариуполе.
Церемония поднятия флага в посольстве. Американские дипломаты вернулись в Киев.
Вице-президент США Камала Харрис и кадет Антон Кононученко из Украины - выпускник Академии береговой охраны США.
Антон Кононученко и товарищи по академии во время торжественной церемонии в Нью-Лондоне.
Принц Чарльз и герцогиня Камилла оказывают поддержку Украине и украинцам не только дома в Великобритании…
Предыдущая и эта фотография сделаны в украинской церкви в Оттаве, которую члены королевской семьи посетили во время визита в Канаду.
Интеграция беженцев по-баварски. Наталья из Одессы нашла работу на предприятии по изготовлению имбирных пряников в Мюнхене…
Такие пряники с разными надписями - традиционный ярмарочный сувенир в Германии. Эти предназначены для Октоберфеста.
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер продолжает хранить верность своему другу Владимиру Путину. В Германии готовятся лишить этого российского лоббиста привилегий для бывших канцлеров, а также требуют убрать портрет из галереи в Федеральной канцелярии.