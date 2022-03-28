Война в Украине - 19.04.2022

О выпуске этих памятных марок украинская почта сообщила несколько недель назад. Чтобы купить, сейчас выстраиваются очереди. Марки с кораблем около острова Змеиный есть во всех областных центрах страны - кроме тех, где продолжаются активные боевые действия. Из миллионного тиража, по данным на 18 апреля, продали уже половину.