 Война в Украине - 19.04.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 19.04.2022

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Украина

Война в Украине - 19.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Буча, 18 апреля

    90-летняя Мелания Коваленко в Буче несет внукам игрушку - из вещей, доставленных сюда одной благотворительной организацией. Также в фотохронике войны в Украине от 19 апреля - снимки из Николаевской области, Мариуполя, Ирпеня, Харькова, Львова, Часова Яра, Ивано-Франковска, Анкары. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Черниговская область, 17 апреля

    Детские лица посреди войны. В нашей фотохронике от 14 апреля можно было увидеть 12-летнего Даника Рака из Чернигова с кошкой на руках посреди разрушенного дома. На этой неделе фотограф Евгений Малолетка поделился еще одним таким своим снимком из Черниговской области. 7-летний Егор играет с деревянной винтовкой посреди сгоревшей российской военной техники.

  • Ирпень, 18 апреля

    Свежие могилы на кладбище в Ирпене под Киевом. Национальная полиция Украины зафиксировала факты убийства российскими военными 269 мирных жителей этого города.

  • Шевченково, 18 апреля

    Около линии фронта. Разрушения в селе Шевченково Николаевской области Украины.

  • Поселок Луч, 18 апреля

    Украинские солдаты осматривают спортивный зал в поселке Луч Николаевской области.

  • Луч, 18 апреля

    Около входа в убежище. Жительница поселка Луч помогает раненой собаке, просящейся внутрь.

  • Луч, 18 апреля

    Еще одна фотография из этого поселка в Николаевской области. Жители Луча в погребе во время российского обстрела.

  • Мариуполь, 18 апреля

    Военная техника РФ около осажденного Мариуполя. По данным местных властей, российские военные сбрасывали сверхмощные бомбы на завод "Азовсталь", территорию которого защищают украинские подразделения. Здесь также укрываются гражданские лица. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Мариуполь, 18 апреля

    Сгоревшие и поврежденные автомобили на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, 18 апреля. Российские войска и пророссийские сепаратисты взяли под контроль эту часть города несколько дней назад.

  • Харьков, 18 апреля

    Дочь около тела убитого отца. Харьков остается целью российских обстрелов. 18 апреля здесь в результате попадания снарядов на территорию около жилых домов погибли три человека. Пять человек погибли накануне.

  • Харьков, 18 апреля

    Число раненых в Харькове только за одни сутки 18 апреля составило 15 человек, среди них - один ребенок. 37-летняя пациентка больницы в Харькове Татьяна со шрамом от ранения, полученного во время обстрелов города некоторое время назад. Швы уже сняты, но лечение продолжается.

  • Львов, 18 апреля

    18 апреля обстрелам также подвергся Львов - город на самом западе страны, где сейчас находится много беженцев из других частей Украины. Семь человек погибли, одиннадцать получили ранения.

  • Львов, 18 апреля

    18 апреля российские войска нанесли несколько прицельных ракетных ударов по Львову. По информации местных властей, три ракеты попали в пустые военные склады, еще одна - в эту автомобильную мастерскую около железной дороги.

  • Часов Яр, 18 апреля

    Две недели назад власти Украины призвали жителей покинуть Донецкую и Луганскую области ввиду ожидавшегося наступления российских войск. Однако не все могут сделать это самостоятельно. Среди них - люди из волонтерского хосписа и дома престарелых в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

  • Часов Яр, 18 апреля

    "Наш хоспис, временно, переезжает или точнее: отправляется в путешествие… по частям", - такая запись появилась на странице "Домашнего хосписа на Донбассе" в Facebook 16 апреля. Через два дня здесь же сообщили, что еще одна часть старичков уехала из Часова Яра подальше от войны - 35 человек. Осталась дюжина самых "проблемных".

  • Львов, 17 апреля

    Приют для животных во Львове. Был создан для заботы о кошках и собаках, оставшихся в разрушенных городах. Некоторых добровольцы нашли в Буче, Ирпене и других населенных пунктах после оккупации.

  • Львов, 17 апреля

    Еще один настрадавшийся питомец - из более двух сотен. Волонтеры во Львове не только заботятся о спасенных животных, но и ищут им новых хозяев за границей.

  • Киев, 18 апреля

    О выпуске этих памятных марок украинская почта сообщила несколько недель назад. Чтобы купить, сейчас выстраиваются очереди. Марки с кораблем около острова Змеиный есть во всех областных центрах страны - кроме тех, где продолжаются активные боевые действия. Из миллионного тиража, по данным на 18 апреля, продали уже половину.

  • Ивано-Франковск, 17 апреля

    Футбол во время войны. В Ивано-Франковске на западе Украины состоялся благотворительный турнир для сбора средств на поддержку армии. В нем участвовали местные игроки и футболисты из профессиональных клубов, которые были вынуждены покинуть свои города после российского вторжения. Судил военный.

  • Анкара, 18 апреля

    Украинская крымскотатарская певица Джамала, победительница конкурса "Евровидение-2016", выступила в Анкаре во время ифтара - вечернего приема пищи во время месяца Рамадан. Он был организован для украинских детей, пострадавших от войны. Джамала исполнила свою песню "1944". На этом мероприятии в резиденции президента страны присутствовала супруга главы государства Эмине Эрдоган.


  • Буча, 18 апреля

    90-летняя Мелания Коваленко в Буче несет внукам игрушку - из вещей, доставленных сюда одной благотворительной организацией. Также в фотохронике войны в Украине от 19 апреля - снимки из Николаевской области, Мариуполя, Ирпеня, Харькова, Львова, Часова Яра, Ивано-Франковска, Анкары. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Черниговская область, 17 апреля

    Детские лица посреди войны. В нашей фотохронике от 14 апреля можно было увидеть 12-летнего Даника Рака из Чернигова с кошкой на руках посреди разрушенного дома. На этой неделе фотограф Евгений Малолетка поделился еще одним таким своим снимком из Черниговской области. 7-летний Егор играет с деревянной винтовкой посреди сгоревшей российской военной техники.

  • Ирпень, 18 апреля

    Свежие могилы на кладбище в Ирпене под Киевом. Национальная полиция Украины зафиксировала факты убийства российскими военными 269 мирных жителей этого города.

  • Шевченково, 18 апреля

    Около линии фронта. Разрушения в селе Шевченково Николаевской области Украины.

  • Поселок Луч, 18 апреля

    Украинские солдаты осматривают спортивный зал в поселке Луч Николаевской области.

  • Луч, 18 апреля

    Около входа в убежище. Жительница поселка Луч помогает раненой собаке, просящейся внутрь.

  • Луч, 18 апреля

    Еще одна фотография из этого поселка в Николаевской области. Жители Луча в погребе во время российского обстрела.

  • Мариуполь, 18 апреля

    Военная техника РФ около осажденного Мариуполя. По данным местных властей, российские военные сбрасывали сверхмощные бомбы на завод "Азовсталь", территорию которого защищают украинские подразделения. Здесь также укрываются гражданские лица. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Мариуполь, 18 апреля

    Сгоревшие и поврежденные автомобили на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, 18 апреля. Российские войска и пророссийские сепаратисты взяли под контроль эту часть города несколько дней назад.

  • Харьков, 18 апреля

    Дочь около тела убитого отца. Харьков остается целью российских обстрелов. 18 апреля здесь в результате попадания снарядов на территорию около жилых домов погибли три человека. Пять человек погибли накануне.

  • Харьков, 18 апреля

    Число раненых в Харькове только за одни сутки 18 апреля составило 15 человек, среди них - один ребенок. 37-летняя пациентка больницы в Харькове Татьяна со шрамом от ранения, полученного во время обстрелов города некоторое время назад. Швы уже сняты, но лечение продолжается.

  • Львов, 18 апреля

    18 апреля обстрелам также подвергся Львов - город на самом западе страны, где сейчас находится много беженцев из других частей Украины. Семь человек погибли, одиннадцать получили ранения.

  • Львов, 18 апреля

    18 апреля российские войска нанесли несколько прицельных ракетных ударов по Львову. По информации местных властей, три ракеты попали в пустые военные склады, еще одна - в эту автомобильную мастерскую около железной дороги.

  • Часов Яр, 18 апреля

    Две недели назад власти Украины призвали жителей покинуть Донецкую и Луганскую области ввиду ожидавшегося наступления российских войск. Однако не все могут сделать это самостоятельно. Среди них - люди из волонтерского хосписа и дома престарелых в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

  • Часов Яр, 18 апреля

    "Наш хоспис, временно, переезжает или точнее: отправляется в путешествие… по частям", - такая запись появилась на странице "Домашнего хосписа на Донбассе" в Facebook 16 апреля. Через два дня здесь же сообщили, что еще одна часть старичков уехала из Часова Яра подальше от войны - 35 человек. Осталась дюжина самых "проблемных".

  • Львов, 17 апреля

    Приют для животных во Львове. Был создан для заботы о кошках и собаках, оставшихся в разрушенных городах. Некоторых добровольцы нашли в Буче, Ирпене и других населенных пунктах после оккупации.

  • Львов, 17 апреля

    Еще один настрадавшийся питомец - из более двух сотен. Волонтеры во Львове не только заботятся о спасенных животных, но и ищут им новых хозяев за границей.

  • Киев, 18 апреля

    О выпуске этих памятных марок украинская почта сообщила несколько недель назад. Чтобы купить, сейчас выстраиваются очереди. Марки с кораблем около острова Змеиный есть во всех областных центрах страны - кроме тех, где продолжаются активные боевые действия. Из миллионного тиража, по данным на 18 апреля, продали уже половину.

  • Ивано-Франковск, 17 апреля

    Футбол во время войны. В Ивано-Франковске на западе Украины состоялся благотворительный турнир для сбора средств на поддержку армии. В нем участвовали местные игроки и футболисты из профессиональных клубов, которые были вынуждены покинуть свои города после российского вторжения. Судил военный.

  • Анкара, 18 апреля

    Украинская крымскотатарская певица Джамала, победительница конкурса "Евровидение-2016", выступила в Анкаре во время ифтара - вечернего приема пищи во время месяца Рамадан. Он был организован для украинских детей, пострадавших от войны. Джамала исполнила свою песню "1944". На этом мероприятии в резиденции президента страны присутствовала супруга главы государства Эмине Эрдоган.


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