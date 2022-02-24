Война в Украине - 18.03.2022

Двадцать третий день. Фотохроника войны в Украине.
Квартира в пострадавшем доме в Киеве, 18 марта. Далее в фотохронике - погибшие и раненые в Киеве, разрушенные жилые дома, школа, эвакуация из Мариуполя, Львов после обстрела, как работает больница в Броварах, королева Нидерландов запустила сайт для помощи беженцев, в Колумбии шьют бронежилеты и делают каски для Украины.
Спасатели оказывают помощь человеку в жилом квартала Киева, 18 марта. По данным властей украинской столицы, в городе с начала войны погибли 222 человека, из них 60 - гражданских, в том числе - четыре ребенка. Ранено - около 890 человек, в том числе - более 240 гражданских.
Сын около тела погибшей матери. Киев, 17 марта.
Пострадавшая жительница Киева, 18 марта.
Горящий склад в Киевской области, 17 марта.
Класс в одной из школ Киева, 17 марта.
Мужчина с кошкой в пострадавшем районе Киева, 18 марта.
Спасатели забирают тело погибшего человека в Киеве, 18 марта.
Раненый мужчина во время эвакуации из деревни на линии фронта, 17 марта.
Беженцы ждут эвакуации из Мариуполя, 17 марта.
Дым от пожаров после обстрела окрестностей Львова, 18 марта.
Раненый пациент больницы в городе Бровары севернее Киева во время воздушной тревоги, 17 марта.
Подвал больницы в городе Бровары, используемый в качестве бомбоубежища, 17 марта.
Медсестра в подвале больницы в городе Бровары, 17 марта.
Украинский пост около города Бровары, 17 марта.
Бомбоубежище в подвале одного из жилых домов Киева, 17 марта.
Ребенок играет с кошкой в подвале. Киев, 17 марта.
Баррикады из мешков с песком около Оперного театра в Одессе, 17 марта.
Королева Нидерландов Максима во время запуска сайта по оказанию помощи беженцам www.refegeehelp.nl в городе Рейсвейк, 17 марта.
"Есть свободная кровать? Поддержи нас. Нет места, но есть время или деньги?" - объявление на двери одного из центров помощи беженцам в Гамбурге, 17 марта.
Популярный немецкий телеведущий - врач Эккарт фон Хиршзаузен стал одним из организаторов и непосредственным участником акции вакцинации беженцев против коронавирусной инфекции в Берлине, 17 марта.
Фотографии из Украины на пресс-конференции посольства этой страны в Таиланде. Бангкок, 18 марта.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил украинскую пекарню Janchenko's Bakery в Торонто и взял себе домой банку борща, 17 марта.
На балконе городской ратуши в Праге теперь есть флаги Украины и Киева, 18 марта.
Фабрика в столице Колумбии Боготе выполняет совместный заказ США, Великобритании, Бельгии и Испании - производит бронежилеты, каски и сумки первой помощи для Украины.
Квартира в пострадавшем доме в Киеве, 18 марта. Далее в фотохронике - погибшие и раненые в Киеве, разрушенные жилые дома, школа, эвакуация из Мариуполя, Львов после обстрела, как работает больница в Броварах, королева Нидерландов запустила сайт для помощи беженцев, в Колумбии шьют бронежилеты и делают каски для Украины.
Спасатели оказывают помощь человеку в жилом квартала Киева, 18 марта. По данным властей украинской столицы, в городе с начала войны погибли 222 человека, из них 60 - гражданских, в том числе - четыре ребенка. Ранено - около 890 человек, в том числе - более 240 гражданских.
Сын около тела погибшей матери. Киев, 17 марта.
Пострадавшая жительница Киева, 18 марта.
Горящий склад в Киевской области, 17 марта.
Класс в одной из школ Киева, 17 марта.
Мужчина с кошкой в пострадавшем районе Киева, 18 марта.
Спасатели забирают тело погибшего человека в Киеве, 18 марта.
Раненый мужчина во время эвакуации из деревни на линии фронта, 17 марта.
Беженцы ждут эвакуации из Мариуполя, 17 марта.
Дым от пожаров после обстрела окрестностей Львова, 18 марта.
Раненый пациент больницы в городе Бровары севернее Киева во время воздушной тревоги, 17 марта.
Подвал больницы в городе Бровары, используемый в качестве бомбоубежища, 17 марта.
Медсестра в подвале больницы в городе Бровары, 17 марта.
Украинский пост около города Бровары, 17 марта.
Бомбоубежище в подвале одного из жилых домов Киева, 17 марта.
Ребенок играет с кошкой в подвале. Киев, 17 марта.
Баррикады из мешков с песком около Оперного театра в Одессе, 17 марта.
Королева Нидерландов Максима во время запуска сайта по оказанию помощи беженцам www.refegeehelp.nl в городе Рейсвейк, 17 марта.
"Есть свободная кровать? Поддержи нас. Нет места, но есть время или деньги?" - объявление на двери одного из центров помощи беженцам в Гамбурге, 17 марта.
Популярный немецкий телеведущий - врач Эккарт фон Хиршзаузен стал одним из организаторов и непосредственным участником акции вакцинации беженцев против коронавирусной инфекции в Берлине, 17 марта.
Фотографии из Украины на пресс-конференции посольства этой страны в Таиланде. Бангкок, 18 марта.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил украинскую пекарню Janchenko's Bakery в Торонто и взял себе домой банку борща, 17 марта.
На балконе городской ратуши в Праге теперь есть флаги Украины и Киева, 18 марта.
Фабрика в столице Колумбии Боготе выполняет совместный заказ США, Великобритании, Бельгии и Испании - производит бронежилеты, каски и сумки первой помощи для Украины.