 Война в Украине - 18.03.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 18.03.2022

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Украина

Война в Украине - 18.03.2022

Двадцать третий день. Фотохроника войны в Украине.

  • Киев

    Квартира в пострадавшем доме в Киеве, 18 марта. Далее в фотохронике - погибшие и раненые в Киеве, разрушенные жилые дома, школа, эвакуация из Мариуполя, Львов после обстрела, как работает больница в Броварах, королева Нидерландов запустила сайт для помощи беженцев, в Колумбии шьют бронежилеты и делают каски для Украины.

  • Киев

    Спасатели оказывают помощь человеку в жилом квартала Киева, 18 марта. По данным властей украинской столицы, в городе с начала войны погибли 222 человека, из них 60 - гражданских, в том числе - четыре ребенка. Ранено - около 890 человек, в том числе - более 240 гражданских.

  • Киев

    Сын около тела погибшей матери. Киев, 17 марта.

  • Киев

    Пострадавшая жительница Киева, 18 марта.

  • Киевская область

    Горящий склад в Киевской области, 17 марта.

  • Russland Ukraine Krieg | Kiew

    Класс в одной из школ Киева, 17 марта.

  • Киев

    Мужчина с кошкой в пострадавшем районе Киева, 18 марта.

  • Киев

    Спасатели забирают тело погибшего человека в Киеве, 18 марта.

  • Киевская область

    Раненый мужчина во время эвакуации из деревни на линии фронта, 17 марта.

  • Мариуполь

    Беженцы ждут эвакуации из Мариуполя, 17 марта.

  • Львов

    Дым от пожаров после обстрела окрестностей Львова, 18 марта.

  • Бровары

    Раненый пациент больницы в городе Бровары севернее Киева во время воздушной тревоги, 17 марта.

  • Бровары

    Подвал больницы в городе Бровары, используемый в качестве бомбоубежища, 17 марта.

  • Бровары

    Медсестра в подвале больницы в городе Бровары, 17 марта.

  • Бровары

    Украинский пост около города Бровары, 17 марта.

  • Киев

    Бомбоубежище в подвале одного из жилых домов Киева, 17 марта.

  • Киев

    Ребенок играет с кошкой в подвале. Киев, 17 марта.

  • Одесса

    Баррикады из мешков с песком около Оперного театра в Одессе, 17 марта.

  • Рейсвейк

    Королева Нидерландов Максима во время запуска сайта по оказанию помощи беженцам www.refegeehelp.nl в городе Рейсвейк, 17 марта.

  • Гамбург

    "Есть свободная кровать? Поддержи нас. Нет места, но есть время или деньги?" - объявление на двери одного из центров помощи беженцам в Гамбурге, 17 марта.

  • Берлин

    Популярный немецкий телеведущий - врач Эккарт фон Хиршзаузен стал одним из организаторов и непосредственным участником акции вакцинации беженцев против коронавирусной инфекции в Берлине, 17 марта.

  • Бангкок

    Фотографии из Украины на пресс-конференции посольства этой страны в Таиланде. Бангкок, 18 марта.

  • Торонто

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил украинскую пекарню Janchenko's Bakery в Торонто и взял себе домой банку борща, 17 марта.

  • Прага

    На балконе городской ратуши в Праге теперь есть флаги Украины и Киева, 18 марта.

  • Богота

    Фабрика в столице Колумбии Боготе выполняет совместный заказ США, Великобритании, Бельгии и Испании - производит бронежилеты, каски и сумки первой помощи для Украины.


  • Киев

    Квартира в пострадавшем доме в Киеве, 18 марта. Далее в фотохронике - погибшие и раненые в Киеве, разрушенные жилые дома, школа, эвакуация из Мариуполя, Львов после обстрела, как работает больница в Броварах, королева Нидерландов запустила сайт для помощи беженцев, в Колумбии шьют бронежилеты и делают каски для Украины.

  • Киев

    Спасатели оказывают помощь человеку в жилом квартала Киева, 18 марта. По данным властей украинской столицы, в городе с начала войны погибли 222 человека, из них 60 - гражданских, в том числе - четыре ребенка. Ранено - около 890 человек, в том числе - более 240 гражданских.

  • Киев

    Сын около тела погибшей матери. Киев, 17 марта.

  • Киев

    Пострадавшая жительница Киева, 18 марта.

  • Киевская область

    Горящий склад в Киевской области, 17 марта.

  • Russland Ukraine Krieg | Kiew

    Класс в одной из школ Киева, 17 марта.

  • Киев

    Мужчина с кошкой в пострадавшем районе Киева, 18 марта.

  • Киев

    Спасатели забирают тело погибшего человека в Киеве, 18 марта.

  • Киевская область

    Раненый мужчина во время эвакуации из деревни на линии фронта, 17 марта.

  • Мариуполь

    Беженцы ждут эвакуации из Мариуполя, 17 марта.

  • Львов

    Дым от пожаров после обстрела окрестностей Львова, 18 марта.

  • Бровары

    Раненый пациент больницы в городе Бровары севернее Киева во время воздушной тревоги, 17 марта.

  • Бровары

    Подвал больницы в городе Бровары, используемый в качестве бомбоубежища, 17 марта.

  • Бровары

    Медсестра в подвале больницы в городе Бровары, 17 марта.

  • Бровары

    Украинский пост около города Бровары, 17 марта.

  • Киев

    Бомбоубежище в подвале одного из жилых домов Киева, 17 марта.

  • Киев

    Ребенок играет с кошкой в подвале. Киев, 17 марта.

  • Одесса

    Баррикады из мешков с песком около Оперного театра в Одессе, 17 марта.

  • Рейсвейк

    Королева Нидерландов Максима во время запуска сайта по оказанию помощи беженцам www.refegeehelp.nl в городе Рейсвейк, 17 марта.

  • Гамбург

    "Есть свободная кровать? Поддержи нас. Нет места, но есть время или деньги?" - объявление на двери одного из центров помощи беженцам в Гамбурге, 17 марта.

  • Берлин

    Популярный немецкий телеведущий - врач Эккарт фон Хиршзаузен стал одним из организаторов и непосредственным участником акции вакцинации беженцев против коронавирусной инфекции в Берлине, 17 марта.

  • Бангкок

    Фотографии из Украины на пресс-конференции посольства этой страны в Таиланде. Бангкок, 18 марта.

  • Торонто

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил украинскую пекарню Janchenko's Bakery в Торонто и взял себе домой банку борща, 17 марта.

  • Прага

    На балконе городской ратуши в Праге теперь есть флаги Украины и Киева, 18 марта.

  • Богота

    Фабрика в столице Колумбии Боготе выполняет совместный заказ США, Великобритании, Бельгии и Испании - производит бронежилеты, каски и сумки первой помощи для Украины.


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