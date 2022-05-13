Война в Украине - 17.05.2022

Молодые люди идут мимо стены со следами от шрапнели в Николаеве. Далее в фотохронике войны в Украине от 17 мая - эвакуация раненых с "Азовстали", снимки из Харьковской области и военного госпиталя в Запорожье, похороны, посевная и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.