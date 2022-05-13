Война в Украине - 17.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Молодые люди идут мимо стены со следами от шрапнели в Николаеве. Далее в фотохронике войны в Украине от 17 мая - эвакуация раненых с "Азовстали", снимки из Харьковской области и военного госпиталя в Запорожье, похороны, посевная и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Тяжелораненые украинские военные, вывезенные с "Азовстали" в Новоазовск.
По данным властей Украины, в Новоазовск было доставлено более пятидесяти военнослужащих.
Защитники Харькова - на улице в Харькове.
Бисквитное - одно из освобожденных сел в Харьковской области.
Воронка посреди поля около поселка Элитное в Харьковской области.
Одуванчик в окопе около Малой Рогани. Село было освобождено 25 марта.
Эксгумация тела убитого жителя в селе Малая Рогань в Харьковской области, 16 мая.
Тело убитого российского солдата около села Ольховка в Харьковской области.
Фотограф Рик Маве побывал в военном госпитале в Запорожье. Публикуем несколько снимков из этой серии.
Раненого солдата на носилках поднимают в приемное отделение госпиталя.
Врачи в Запорожье оперируют солдата, раненого шрапнелью.
Украинский военнослужащий, получивший ранения в ноги.
Солдаты в ортопедическом отделении запорожского госпиталя.
Костыли около стены в той же самой палате ортопедического отделения.
Военный священник в палате произносит молитву.
Последний кадр из Запорожья. Военная форма и другая одежда сушатся на балконе госпиталя.
Около города Александрия - одна из машин конвоя на фронт в восточных регионах Украины.
Последствия ракетного обстрела объектов туристической инфраструктуры около поселка Затока Одесской области.
Эвакуация пожилых людей из города Покровск Донецкой области.
Похороны украинского военнослужащего Владимира Лосева в селе Заря Труда Одесской области.
38-летний Владимир Лосев погиб 7 мая на востоке Украины.
Посевные работы в одном из фермерских хозяйств Киевской области.
Украинские беженцы в городе Гауда в Нидерландах.
В центре для беженцев в Гауде размещены преимущественно женщины с маленькими детьми.
Завершим в Лондоне, где на Неделе моды были показаны работы украинского дизайнера Лилии Литковской и фотографии войны.
Молодые люди идут мимо стены со следами от шрапнели в Николаеве. Далее в фотохронике войны в Украине от 17 мая - эвакуация раненых с "Азовстали", снимки из Харьковской области и военного госпиталя в Запорожье, похороны, посевная и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Тяжелораненые украинские военные, вывезенные с "Азовстали" в Новоазовск.
По данным властей Украины, в Новоазовск было доставлено более пятидесяти военнослужащих.
Защитники Харькова - на улице в Харькове.
Бисквитное - одно из освобожденных сел в Харьковской области.
Воронка посреди поля около поселка Элитное в Харьковской области.
Одуванчик в окопе около Малой Рогани. Село было освобождено 25 марта.
Эксгумация тела убитого жителя в селе Малая Рогань в Харьковской области, 16 мая.
Тело убитого российского солдата около села Ольховка в Харьковской области.
Фотограф Рик Маве побывал в военном госпитале в Запорожье. Публикуем несколько снимков из этой серии.
Раненого солдата на носилках поднимают в приемное отделение госпиталя.
Врачи в Запорожье оперируют солдата, раненого шрапнелью.
Украинский военнослужащий, получивший ранения в ноги.
Солдаты в ортопедическом отделении запорожского госпиталя.
Костыли около стены в той же самой палате ортопедического отделения.
Военный священник в палате произносит молитву.
Последний кадр из Запорожья. Военная форма и другая одежда сушатся на балконе госпиталя.
Около города Александрия - одна из машин конвоя на фронт в восточных регионах Украины.
Последствия ракетного обстрела объектов туристической инфраструктуры около поселка Затока Одесской области.
Эвакуация пожилых людей из города Покровск Донецкой области.
Похороны украинского военнослужащего Владимира Лосева в селе Заря Труда Одесской области.
38-летний Владимир Лосев погиб 7 мая на востоке Украины.
Посевные работы в одном из фермерских хозяйств Киевской области.
Украинские беженцы в городе Гауда в Нидерландах.
В центре для беженцев в Гауде размещены преимущественно женщины с маленькими детьми.
Завершим в Лондоне, где на Неделе моды были показаны работы украинского дизайнера Лилии Литковской и фотографии войны.