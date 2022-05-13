 Война в Украине - 16.05.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 16.05.2022

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Украина

Война в Украине - 16.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Харьковская область, 15 мая

    Украинские солдаты в одном из освобожденных сел Харьковской области. Далее в фотохронике войны в Украине от 16 мая - разрушенная переправа и техника на реке Северский Донец, вагоны-рефрижераторы для трупов российских солдат, оставленные окопы и разрушенные дома в Козаровичах, победа Украины в Турине и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Харьковская область, 14 мая

    Украинский солдат во время короткого отдыха под Харьковом.

  • Харьковская область, 15 мая

    Служащие ВСУ в освобожденном населенном пункте к северу от Харькова.

  • Бисквитное, 14 мая

    Сбитый российский вертолет Ми-28 около села Бисквитное в Харьковской области.

  • Белогоровка, 12 мая

    Разрушенная российская техника на месте понтонной переправы через реку Северский Донец в районе села Белогоровка.

  • Белогоровка, 12 мая

    Переправа через Северский Донец была разрушена 12 мая. Фотографии опубликованы ВСУ.

  • Харьков, 14 мая

    Погрузка нескольких десятков трупов погибших российских солдат в вагоны-рефрижераторы в Харькове.

  • Харьков, 14 мая

    Часы на руке убитого солдата вооруженных сил РФ во время осмотра тел в Харькове.

  • Харьков, 15 мая

    Житель Харькова Роман Приходченко внутри своего разрушенного дома.

  • Козаровичи, 14 мая

    Оставленные российской армией окопы в селе Козаровичи Киевской области.

  • Козаровичи, 14 мая

    Ребенок около дома со следами от обстрелов в селе Козаровичи.

  • Козаровичи, 14 мая

    Жительница села Козаровичи показывает журналистам, что осталось от ее дома.

  • Покровское, 15 мая

    Скорая помощь для перевозки раненных украинских солдат, обмазанная грязью для маскировки.

  • Покровское, 15 мая

    Украинский военный госпиталь в поселке Покровское Днепропетровской области.

  • Покровское, 15 мая

    Раненый украинский солдат получает медицинскую помощь в Покровском.

  • Львов, 14 мая

    Похороны погибшего под Харьковом 23-летнего украинского солдата Андрея Мельника во Львове.

  • Львов, 14 мая

    30-летняя Марианна со своим 11-летним сыном Тимоти отдыхают во Львове по пути из Польши домой в Харьков.

  • Одесса, 15 мая

    Богослужение в Архангело-Михайловском монастыре в Одессе.

  • Кишинев, 15 мая

    В Кишиневе евреев-беженцев с первых дней войны поддерживает Молдавская еврейская община. Владислава - одна из них.

  • Эдмонтон, 15 мая

    "Прекратите убивать украинских детей" - плакат на акции в канадском Эдмонтоне.

  • Тиба, 14 мая

    Украинская певица Тина Кароль во время выступления в японской префектуре Тиба.

  • Берлин, 15 мая

    Пацифик из людей перед Рейхстагом в Берлине.

  • Санкт-Иоганн-ин-Тироль, 15 мая

    Мария Алехина перед концертом группы Pussy Riot в австрийском Тироле.

  • Варшава, 14 мая

    "Молитва за Украину" - акция белорусского "Вольного хора" в Варшаве.

  • Турин, 15 мая

    "Евровидение" - за Украину. Выступление Kalush Orchestra после победы в Турине.


  • Харьковская область, 15 мая

    Украинские солдаты в одном из освобожденных сел Харьковской области. Далее в фотохронике войны в Украине от 16 мая - разрушенная переправа и техника на реке Северский Донец, вагоны-рефрижераторы для трупов российских солдат, оставленные окопы и разрушенные дома в Козаровичах, победа Украины в Турине и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Харьковская область, 14 мая

    Украинский солдат во время короткого отдыха под Харьковом.

  • Харьковская область, 15 мая

    Служащие ВСУ в освобожденном населенном пункте к северу от Харькова.

  • Бисквитное, 14 мая

    Сбитый российский вертолет Ми-28 около села Бисквитное в Харьковской области.

  • Белогоровка, 12 мая

    Разрушенная российская техника на месте понтонной переправы через реку Северский Донец в районе села Белогоровка.

  • Белогоровка, 12 мая

    Переправа через Северский Донец была разрушена 12 мая. Фотографии опубликованы ВСУ.

  • Харьков, 14 мая

    Погрузка нескольких десятков трупов погибших российских солдат в вагоны-рефрижераторы в Харькове.

  • Харьков, 14 мая

    Часы на руке убитого солдата вооруженных сил РФ во время осмотра тел в Харькове.

  • Харьков, 15 мая

    Житель Харькова Роман Приходченко внутри своего разрушенного дома.

  • Козаровичи, 14 мая

    Оставленные российской армией окопы в селе Козаровичи Киевской области.

  • Козаровичи, 14 мая

    Ребенок около дома со следами от обстрелов в селе Козаровичи.

  • Козаровичи, 14 мая

    Жительница села Козаровичи показывает журналистам, что осталось от ее дома.

  • Покровское, 15 мая

    Скорая помощь для перевозки раненных украинских солдат, обмазанная грязью для маскировки.

  • Покровское, 15 мая

    Украинский военный госпиталь в поселке Покровское Днепропетровской области.

  • Покровское, 15 мая

    Раненый украинский солдат получает медицинскую помощь в Покровском.

  • Львов, 14 мая

    Похороны погибшего под Харьковом 23-летнего украинского солдата Андрея Мельника во Львове.

  • Львов, 14 мая

    30-летняя Марианна со своим 11-летним сыном Тимоти отдыхают во Львове по пути из Польши домой в Харьков.

  • Одесса, 15 мая

    Богослужение в Архангело-Михайловском монастыре в Одессе.

  • Кишинев, 15 мая

    В Кишиневе евреев-беженцев с первых дней войны поддерживает Молдавская еврейская община. Владислава - одна из них.

  • Эдмонтон, 15 мая

    "Прекратите убивать украинских детей" - плакат на акции в канадском Эдмонтоне.

  • Тиба, 14 мая

    Украинская певица Тина Кароль во время выступления в японской префектуре Тиба.

  • Берлин, 15 мая

    Пацифик из людей перед Рейхстагом в Берлине.

  • Санкт-Иоганн-ин-Тироль, 15 мая

    Мария Алехина перед концертом группы Pussy Riot в австрийском Тироле.

  • Варшава, 14 мая

    "Молитва за Украину" - акция белорусского "Вольного хора" в Варшаве.

  • Турин, 15 мая

    "Евровидение" - за Украину. Выступление Kalush Orchestra после победы в Турине.


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