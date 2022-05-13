Война в Украине - 16.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Украинские солдаты в одном из освобожденных сел Харьковской области. Далее в фотохронике войны в Украине от 16 мая - разрушенная переправа и техника на реке Северский Донец, вагоны-рефрижераторы для трупов российских солдат, оставленные окопы и разрушенные дома в Козаровичах, победа Украины в Турине и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Украинский солдат во время короткого отдыха под Харьковом.
Служащие ВСУ в освобожденном населенном пункте к северу от Харькова.
Сбитый российский вертолет Ми-28 около села Бисквитное в Харьковской области.
Разрушенная российская техника на месте понтонной переправы через реку Северский Донец в районе села Белогоровка.
Переправа через Северский Донец была разрушена 12 мая. Фотографии опубликованы ВСУ.
Погрузка нескольких десятков трупов погибших российских солдат в вагоны-рефрижераторы в Харькове.
Часы на руке убитого солдата вооруженных сил РФ во время осмотра тел в Харькове.
Житель Харькова Роман Приходченко внутри своего разрушенного дома.
Оставленные российской армией окопы в селе Козаровичи Киевской области.
Ребенок около дома со следами от обстрелов в селе Козаровичи.
Жительница села Козаровичи показывает журналистам, что осталось от ее дома.
Скорая помощь для перевозки раненных украинских солдат, обмазанная грязью для маскировки.
Украинский военный госпиталь в поселке Покровское Днепропетровской области.
Раненый украинский солдат получает медицинскую помощь в Покровском.
Похороны погибшего под Харьковом 23-летнего украинского солдата Андрея Мельника во Львове.
30-летняя Марианна со своим 11-летним сыном Тимоти отдыхают во Львове по пути из Польши домой в Харьков.
Богослужение в Архангело-Михайловском монастыре в Одессе.
В Кишиневе евреев-беженцев с первых дней войны поддерживает Молдавская еврейская община. Владислава - одна из них.
"Прекратите убивать украинских детей" - плакат на акции в канадском Эдмонтоне.
Украинская певица Тина Кароль во время выступления в японской префектуре Тиба.
Пацифик из людей перед Рейхстагом в Берлине.
Мария Алехина перед концертом группы Pussy Riot в австрийском Тироле.
"Молитва за Украину" - акция белорусского "Вольного хора" в Варшаве.
"Евровидение" - за Украину. Выступление Kalush Orchestra после победы в Турине.
Украинские солдаты в одном из освобожденных сел Харьковской области. Далее в фотохронике войны в Украине от 16 мая - разрушенная переправа и техника на реке Северский Донец, вагоны-рефрижераторы для трупов российских солдат, оставленные окопы и разрушенные дома в Козаровичах, победа Украины в Турине и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Украинский солдат во время короткого отдыха под Харьковом.
Служащие ВСУ в освобожденном населенном пункте к северу от Харькова.
Сбитый российский вертолет Ми-28 около села Бисквитное в Харьковской области.
Разрушенная российская техника на месте понтонной переправы через реку Северский Донец в районе села Белогоровка.
Переправа через Северский Донец была разрушена 12 мая. Фотографии опубликованы ВСУ.
Погрузка нескольких десятков трупов погибших российских солдат в вагоны-рефрижераторы в Харькове.
Часы на руке убитого солдата вооруженных сил РФ во время осмотра тел в Харькове.
Житель Харькова Роман Приходченко внутри своего разрушенного дома.
Оставленные российской армией окопы в селе Козаровичи Киевской области.
Ребенок около дома со следами от обстрелов в селе Козаровичи.
Жительница села Козаровичи показывает журналистам, что осталось от ее дома.
Скорая помощь для перевозки раненных украинских солдат, обмазанная грязью для маскировки.
Украинский военный госпиталь в поселке Покровское Днепропетровской области.
Раненый украинский солдат получает медицинскую помощь в Покровском.
Похороны погибшего под Харьковом 23-летнего украинского солдата Андрея Мельника во Львове.
30-летняя Марианна со своим 11-летним сыном Тимоти отдыхают во Львове по пути из Польши домой в Харьков.
Богослужение в Архангело-Михайловском монастыре в Одессе.
В Кишиневе евреев-беженцев с первых дней войны поддерживает Молдавская еврейская община. Владислава - одна из них.
"Прекратите убивать украинских детей" - плакат на акции в канадском Эдмонтоне.
Украинская певица Тина Кароль во время выступления в японской префектуре Тиба.
Пацифик из людей перед Рейхстагом в Берлине.
Мария Алехина перед концертом группы Pussy Riot в австрийском Тироле.
"Молитва за Украину" - акция белорусского "Вольного хора" в Варшаве.
"Евровидение" - за Украину. Выступление Kalush Orchestra после победы в Турине.