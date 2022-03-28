Война в Украине - 15.04.2022

Фотохроника войны в Украине - 11 апреля

Эксгумация тел в Буче; кадры из Бузовой, Гостомеля и Харькова; пророссийские демонстрации в Германии и протесты в связи с ними; пацифик из олдтаймеров; "Хочу домой к папе".