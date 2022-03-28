 Война в Украине - 15.04.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 15.04.2022

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Украина

Война в Украине - 15.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Буча,14 апреля

    В Буче продолжают расследовать массовые убийства мирных жителей российскими военными. Полицейские работают на месте преступления в частном доме. Также в фотохронике войны в Украине от 15 апреля - снимки из сел Термахивка и Вобля, городов Мариуполь, Харьков и Чернигов, детского отделения интенсивной терапии в Днепре. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча, 14 апреля

    Свежие могилы на кладбище в Буче. Число жертв среди жителей этого небольшого города в Киевской области превысило четыреста человек.

  • Ирпень, 14 апреля

    Браслет с иконками на руке убитого российского солдата после эксгумации тела из временного захоронения на территории города Ирпень под Киевом, 14 апреля.

  • Термахивка, 14 апреля

    Петр Хриченко во дворе своего дома в селе Термахивка Киевской области стоит около могилы жены - 63-летней Аллы Хриченко, убитой во время вторжения российской армии. Рядом на скамейке сидит мать Аллы Хриченко - 81-летняя Мария Скороход.

  • Вобля, 14 апреля

    Эксгумация тел мирных жителей, погибших во время российской оккупации в селе Вобля Бородянского района Киевской области. 15 апреля начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил на брифинге, что после ухода российских войск в этом регионе Украины уже обнаружены тела 900 мирных жителей.

  • Сеньковка, 14 апреля

    Части ракеты во дворе дома в небольшой украинской деревне Сеньковка Черниговской области на границе с Беларусью.

  • Городня, 14 апреля

    Еще один снимок из Черниговской области - воронка в городе Городня. Он был подвергнут обстрелу около 14 часов дня 14 апреля.

  • Мариуполь, 14 апреля

    Очень много снимков поступает в последние дни из осажденного Мариуполя. Город заблокирован российскими войсками с первого марта. За него ведутся ожесточенные бои.

  • Мариуполь, 14 апреля

    Правобережный район Мариуполя. Жители разводят костер на балконе. В городе уже много недель нет электричества и отсутствует водоснабжение.

  • Мариуполь, 14 апреля

    Сгоревшие железнодорожные составы в Правобережном районе Мариуполя. Как заявил мэр города Вадим Бойченко в городе уже погибло 10 тысяч жителей. Это число продолжит расти и может увеличиться в два раза.

  • Николаев, 14 апреля

    Николаев продолжает подвергаться обстрелам. Здесь не прекращают готовиться к обороне в случае наступления российских войск. "Никого в город не пустим", - написал в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким.

  • Донбас, 14 апреля

    Украинский военнослужащий на линии фронта в Донбассе. Накануне президент Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что ближайшей целью России является окружение украинских войск в полномасштабной битве за Донбасс.

  • Донбас, 14 апреля

    В регионе сейчас находится более 40 тысяч солдат ВСУ. Вот один из них стоит около щенков, родившихся во время войны где-то на линии фронта в Донбассе.

  • Харьков, 14 апреля

    Служба безопасности Украины несколько дней назад задержала Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене и пытавшегося убежать в Россию. Эта фотография сделана уже в ходе другой операции СБУ - в Харькове во время задержания подозреваемого в коллаборационизме.

  • Днепр, 14 апреля

    Корреспондент информационного агентства "Анадолу" посетил больницу в городе Днепр, где находятся дети, получившие тяжелые ранения во время обстрела вокзала в Краматорске 8 апреля.

  • Днепр, 14 апреля

    Еще один снимок из отделения детской интенсивной терапии в Днепре. По данным Офиса генпрокурора страны, с начала войны в Украине погибли 198 детей. 355 детей получили ранения.

  • Санкт-Петербург, 14 апреля

    Дети маршируют за барабанщиком. Военный оркестр на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проводит репетицию в рамках подготовки к Параду Победы, который традиционно проводится здесь девятого мая.

  • Одесса, 14 апреля

    В Одессе на указателе с расстояниями до разных городов-побратимов снимают таблички "Москва", "Санкт-Петербург", "Таганрог", "Волгоград" и "Ростов-на-Дону".

  • Кельн, 14 апреля

    "Работа в Германии" - одна из участниц презентации специального проекта для беженцев из Украины в Кельне. Проект осуществляется Федеральным агентством по труду при поддержке железнодорожного концерна Deutsche Bahn и благотворительного фонда футбольного клуба 1. FC Köln. Такие центры также будут открыты в Берлине и Франкфурте.

  • Вена, 14 апреля

    Кирпичная ограда частного владения в Вене около Памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, покрашена в цвета украинского флага.


  • Буча,14 апреля

    В Буче продолжают расследовать массовые убийства мирных жителей российскими военными. Полицейские работают на месте преступления в частном доме. Также в фотохронике войны в Украине от 15 апреля - снимки из сел Термахивка и Вобля, городов Мариуполь, Харьков и Чернигов, детского отделения интенсивной терапии в Днепре. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Буча, 14 апреля

    Свежие могилы на кладбище в Буче. Число жертв среди жителей этого небольшого города в Киевской области превысило четыреста человек.

  • Ирпень, 14 апреля

    Браслет с иконками на руке убитого российского солдата после эксгумации тела из временного захоронения на территории города Ирпень под Киевом, 14 апреля.

  • Термахивка, 14 апреля

    Петр Хриченко во дворе своего дома в селе Термахивка Киевской области стоит около могилы жены - 63-летней Аллы Хриченко, убитой во время вторжения российской армии. Рядом на скамейке сидит мать Аллы Хриченко - 81-летняя Мария Скороход.

  • Вобля, 14 апреля

    Эксгумация тел мирных жителей, погибших во время российской оккупации в селе Вобля Бородянского района Киевской области. 15 апреля начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил на брифинге, что после ухода российских войск в этом регионе Украины уже обнаружены тела 900 мирных жителей.

  • Сеньковка, 14 апреля

    Части ракеты во дворе дома в небольшой украинской деревне Сеньковка Черниговской области на границе с Беларусью.

  • Городня, 14 апреля

    Еще один снимок из Черниговской области - воронка в городе Городня. Он был подвергнут обстрелу около 14 часов дня 14 апреля.

  • Мариуполь, 14 апреля

    Очень много снимков поступает в последние дни из осажденного Мариуполя. Город заблокирован российскими войсками с первого марта. За него ведутся ожесточенные бои.

  • Мариуполь, 14 апреля

    Правобережный район Мариуполя. Жители разводят костер на балконе. В городе уже много недель нет электричества и отсутствует водоснабжение.

  • Мариуполь, 14 апреля

    Сгоревшие железнодорожные составы в Правобережном районе Мариуполя. Как заявил мэр города Вадим Бойченко в городе уже погибло 10 тысяч жителей. Это число продолжит расти и может увеличиться в два раза.

  • Николаев, 14 апреля

    Николаев продолжает подвергаться обстрелам. Здесь не прекращают готовиться к обороне в случае наступления российских войск. "Никого в город не пустим", - написал в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким.

  • Донбас, 14 апреля

    Украинский военнослужащий на линии фронта в Донбассе. Накануне президент Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что ближайшей целью России является окружение украинских войск в полномасштабной битве за Донбасс.

  • Донбас, 14 апреля

    В регионе сейчас находится более 40 тысяч солдат ВСУ. Вот один из них стоит около щенков, родившихся во время войны где-то на линии фронта в Донбассе.

  • Харьков, 14 апреля

    Служба безопасности Украины несколько дней назад задержала Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене и пытавшегося убежать в Россию. Эта фотография сделана уже в ходе другой операции СБУ - в Харькове во время задержания подозреваемого в коллаборационизме.

  • Днепр, 14 апреля

    Корреспондент информационного агентства "Анадолу" посетил больницу в городе Днепр, где находятся дети, получившие тяжелые ранения во время обстрела вокзала в Краматорске 8 апреля.

  • Днепр, 14 апреля

    Еще один снимок из отделения детской интенсивной терапии в Днепре. По данным Офиса генпрокурора страны, с начала войны в Украине погибли 198 детей. 355 детей получили ранения.

  • Санкт-Петербург, 14 апреля

    Дети маршируют за барабанщиком. Военный оркестр на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проводит репетицию в рамках подготовки к Параду Победы, который традиционно проводится здесь девятого мая.

  • Одесса, 14 апреля

    В Одессе на указателе с расстояниями до разных городов-побратимов снимают таблички "Москва", "Санкт-Петербург", "Таганрог", "Волгоград" и "Ростов-на-Дону".

  • Кельн, 14 апреля

    "Работа в Германии" - одна из участниц презентации специального проекта для беженцев из Украины в Кельне. Проект осуществляется Федеральным агентством по труду при поддержке железнодорожного концерна Deutsche Bahn и благотворительного фонда футбольного клуба 1. FC Köln. Такие центры также будут открыты в Берлине и Франкфурте.

  • Вена, 14 апреля

    Кирпичная ограда частного владения в Вене около Памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, покрашена в цвета украинского флага.


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