Война в Украине - 14.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
12-летний Даник Рак из Чернигова держит на руках кошку посреди своего разрушенного дома. В результате обстрела мама мальчика Людмила Коваль была ранена. Пришлось ампутировать ногу. Также в фотохронике войны в Украине от 14 апреля - снимки из Бучи, Харькова, Мариуполя, Запорожья, Ватикана и Венеции. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
На флагмане ЧФ РФ "Москва" 13 апреля вспыхнул пожар. По версии российской стороны - в результате детонации боезапаса. Власти Украины заявили, что крейсер был поражен ракетами "Нептун". Этот спутниковый снимок стоянки в Севастополе сделан несколько дней назад. В начале войны крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный. Именно с ним связана ответная фраза "Русский военный корабль, иди *****!".
Следователи Международного уголовного суда (МУС), расследующие возможные военные преступления в ходе войны, 13 апреля ознакомились с ситуацией на местах. Во время визита в Бучу главный прокурор МУС Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления".
70-летняя Надежда Трубчанинова вместе с сыном Олегом в комнате своего другого сына - Вадима, убитого в Буче российскими солдатами.
Хлеб на носилках для гроба во время похорон 55-летнего Андрея Вербового, служившего в территориальной обороне и убитого российскими солдатами в Буче.
Дети в Буче показывают гильзы от патронов, 13 апреля. Уже через несколько дней после освобождения этого города под Киевом в начале месяца Украинская служба по чрезвычайным ситуациям приступила здесь к разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.
Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии - Анджей Дуда (на фото), Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис 13 апреля посетили недавно освобожденные Бучу, Бородянку и Дмитровку в Киевской области. Затем встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Президент Украины отметил лидерство четырех стран во всесторонней поддержке Украины в противостоянии вооруженной агрессии России.
Жительница Чернигова посреди улицы в сильно пострадавшем от обстрелов районе города. По данным местных властей, в Чернигове погибли более 700 жителей. Еще около сорока человек считаются пропавшими без вести.
"31 марта. Наши пришли". Подвал в школе поселка Ягодное в Черниговской области уже стал одним из символов страданий мирных жителей во время войны в Украине. Российские военные 25 дней держали здесь людей. По некоторым данным - около 130 человек, по другим - более 300. Имена тех, кто умер здесь в невыносимых условиях или был убит, выжившие записывали на этой стене.
Харьков продолжает подвергаться обстрелам. Кухня в одном из пострадавших многоэтажных домов. По данным местных властей, за сутки 13 апреля в городе погибли четыре человека, десять человек получили ранения.
В Харькове после обстрела. Сил для взятия этого города российским войскам не хватит, но они будут обстреливать его, чтобы запугать мирных жителей. Об этом предупредил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе на YouTube с российским правозащитником Марком Фейгиным.
Украинские военные осматривают поврежденный российский танк Т-72 в Донецкой области. По данным Генштаба Украины на 13 апреля, с начала боевых действий в Украине уничтожены около 740 российских танков, а также 158 военных самолетов РФ.
Пророссийские сепаратисты в Мариуполе загружают боеприпасы в БМП.
Женщина перед разрушенным домом в Мариуполе.
Свежие могилы погибших жителей Мариуполя в парке около домов.
Сыновья прощаются с отцом через окно около центра для беженцев, организованного добровольными помощниками в городе Запорожье.
Беженцы из разных регионов Украины во Львове записывают от руки свои истории. Дмитрий Шостак из Кривого Рога: "Начали бомбить ракетами, разбомбили дом, жить негде. Ощущение: полное одиночество. Ехал поездом до Львова в забитом людьми вагоне… Пусть Феникс сказочный из пепла мог возродиться, он еще не стар. Чтоб вера в правду ширилась и крепла, как искра, возрожденная в пожар".
Папа римский Франциск держит в руках детские рисунки во время генеральной аудиенции в Ватикане в среду, 13 апреля.
Каждый день в разных городах и странах мира продолжают проходить акции в поддержку Украины, против войны, против убийств мирных жителей… Эта фотография сделана в Милане, где почтили память людей, погибших на вокзале в Краматорске.
Еще одна фотография из Италии, где в Венеции показали такую инсталляцию с фотографией ребенка-беженца. По данным ЮНИСЕФ на конец марта, 60 процентов украинских детей были вынуждены покинуть свои дома после начала войны. Два миллиона нашли убежище в других странах. Еще 2,5 миллиона стали внутренними переселенцами.
12-летний Даник Рак из Чернигова держит на руках кошку посреди своего разрушенного дома. В результате обстрела мама мальчика Людмила Коваль была ранена. Пришлось ампутировать ногу. Также в фотохронике войны в Украине от 14 апреля - снимки из Бучи, Харькова, Мариуполя, Запорожья, Ватикана и Венеции. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
На флагмане ЧФ РФ "Москва" 13 апреля вспыхнул пожар. По версии российской стороны - в результате детонации боезапаса. Власти Украины заявили, что крейсер был поражен ракетами "Нептун". Этот спутниковый снимок стоянки в Севастополе сделан несколько дней назад. В начале войны крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный. Именно с ним связана ответная фраза "Русский военный корабль, иди *****!".
Следователи Международного уголовного суда (МУС), расследующие возможные военные преступления в ходе войны, 13 апреля ознакомились с ситуацией на местах. Во время визита в Бучу главный прокурор МУС Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления".
70-летняя Надежда Трубчанинова вместе с сыном Олегом в комнате своего другого сына - Вадима, убитого в Буче российскими солдатами.
Хлеб на носилках для гроба во время похорон 55-летнего Андрея Вербового, служившего в территориальной обороне и убитого российскими солдатами в Буче.
Дети в Буче показывают гильзы от патронов, 13 апреля. Уже через несколько дней после освобождения этого города под Киевом в начале месяца Украинская служба по чрезвычайным ситуациям приступила здесь к разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.
Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии - Анджей Дуда (на фото), Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис 13 апреля посетили недавно освобожденные Бучу, Бородянку и Дмитровку в Киевской области. Затем встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Президент Украины отметил лидерство четырех стран во всесторонней поддержке Украины в противостоянии вооруженной агрессии России.
Жительница Чернигова посреди улицы в сильно пострадавшем от обстрелов районе города. По данным местных властей, в Чернигове погибли более 700 жителей. Еще около сорока человек считаются пропавшими без вести.
"31 марта. Наши пришли". Подвал в школе поселка Ягодное в Черниговской области уже стал одним из символов страданий мирных жителей во время войны в Украине. Российские военные 25 дней держали здесь людей. По некоторым данным - около 130 человек, по другим - более 300. Имена тех, кто умер здесь в невыносимых условиях или был убит, выжившие записывали на этой стене.
Харьков продолжает подвергаться обстрелам. Кухня в одном из пострадавших многоэтажных домов. По данным местных властей, за сутки 13 апреля в городе погибли четыре человека, десять человек получили ранения.
В Харькове после обстрела. Сил для взятия этого города российским войскам не хватит, но они будут обстреливать его, чтобы запугать мирных жителей. Об этом предупредил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе на YouTube с российским правозащитником Марком Фейгиным.
Украинские военные осматривают поврежденный российский танк Т-72 в Донецкой области. По данным Генштаба Украины на 13 апреля, с начала боевых действий в Украине уничтожены около 740 российских танков, а также 158 военных самолетов РФ.
Пророссийские сепаратисты в Мариуполе загружают боеприпасы в БМП.
Женщина перед разрушенным домом в Мариуполе.
Свежие могилы погибших жителей Мариуполя в парке около домов.
Сыновья прощаются с отцом через окно около центра для беженцев, организованного добровольными помощниками в городе Запорожье.
Беженцы из разных регионов Украины во Львове записывают от руки свои истории. Дмитрий Шостак из Кривого Рога: "Начали бомбить ракетами, разбомбили дом, жить негде. Ощущение: полное одиночество. Ехал поездом до Львова в забитом людьми вагоне… Пусть Феникс сказочный из пепла мог возродиться, он еще не стар. Чтоб вера в правду ширилась и крепла, как искра, возрожденная в пожар".
Папа римский Франциск держит в руках детские рисунки во время генеральной аудиенции в Ватикане в среду, 13 апреля.
Каждый день в разных городах и странах мира продолжают проходить акции в поддержку Украины, против войны, против убийств мирных жителей… Эта фотография сделана в Милане, где почтили память людей, погибших на вокзале в Краматорске.
Еще одна фотография из Италии, где в Венеции показали такую инсталляцию с фотографией ребенка-беженца. По данным ЮНИСЕФ на конец марта, 60 процентов украинских детей были вынуждены покинуть свои дома после начала войны. Два миллиона нашли убежище в других странах. Еще 2,5 миллиона стали внутренними переселенцами.