Война в Украине - 13.05.2022

Фотохроника войны в Украине - 11 мая

Контрнаступление армии Украины под Харьковом, раненые бойцы в катакомбах "Азовстали" в Мариуполе, спецпоезд "Врачей без границ" в Днепре и другие снимки. Фотогалерея DW.