Война в Украине - 12.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Пожарно-спасательные работы после обстрела Харькова. Также в фотохронике войны в Украине от 12 апреля - свалка сгоревшей военной техники и гражданских машин, снимки из Житомира и Чернигова, эвакуация из Донецкой области, спортзал для беженцев во Львове, бабушка в Польше целует шестимесячного внука из Мелитополя.
Пожарные ищут пострадавших и погибших под обломками здания после очередного обстрела Харькова, 11 апреля.
Искры падают на кровать в доме, попавшем под обстрел в Харькове, во время пожарно-спасательных работ.
Жительница Харькова в убежище на станции метро "Архитектора Бекетова".
Временная свалка. В городе Ирпень под Киевом продолжается очистка улиц от сгоревшей военной техники российской армии и частных автомобилей.
Украинский солдат на танке. Еще один снимок из Ирпеня.
Разрушенный дом в городе Попасная Луганской области Украины.
Служащие вооруженных сил Украины на линии фронта в Донбассе.
Агентство dpa опубликовало серию фотографий французского журналиста Паскаля Бонье из Житомира. Вот некоторые из них. 67-летний Игорь около своего разрушенного дома, который строил всю жизнь. Уцелела одна лишь "Лада".
Разрушенное жилое здание в Житомире около родильного дома. Город подвергался обстрелам российской армии более двух недель.
В результате обстрела этого здания в Житомире, как сообщает французский журналист, погиб один человек, четыре человека получили серьезные ранения.
Свежие могилы на городском кладбище в Житомире, которое пришлось расширить из-за войны.
Дом музея украинских древностей Тарновского в Чернигове. Музей размещался здесь в 1902-1925 годах. До разрушения здание использовалось Черниговской областной библиотекой для юношества.
Многоэтажное жилое здание в Чернигове. В результате обстрелов и бомбардировок Чернигова погибло 700 человек. Об этом несколько дней назад в интервью DW рассказал мэр города Владислав Атрошенко.
Черно-белая свадебная фотография посреди руин в Чернигове. По словам Владислава Атрошенко, в городе сложилась очень непростая гуманитарная ситуация, так как российскими ракетами и авиабомбами полностью разрушены инфраструктура и тысячи домов.
Так сейчас выглядит Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина в Чернигове - домашняя арена клуба "Десна" и женской сборной Украины по футболу.
Посадка на эвакуационный поезд из Славянска в западные регионы Украины. Украинские власти на этой неделе увеличили число таких составов для вывоза людей из Донецкой и Луганской областей.
Спортивный зал Национального университета "Львовская политехника" стал временным убежищем на триста мест для жителей Киева, Краматорска, Харькова, Мариуполя и других городов и населенных пунктов Украины. Здесь можно остановиться на неделю - получать питание, медицинскую и другую помощь.
Лариса уже десять месяцев работает в Польше. Сейчас сюда наконец-то добрались близкие из Мелитополя. Бабушка целует шестимесячного внука Артема на польском КПП в селе Медыка.
В конце этой и начале следующей недели западные христианские церкви отмечают Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник. Украина будет темой молитв и акций солидарности в разных странах мира. Эта фотография пасхальных яиц в цветах украинского и литовского флагов сделана в Литве в городе Шедува.
Пожарно-спасательные работы после обстрела Харькова. Также в фотохронике войны в Украине от 12 апреля - свалка сгоревшей военной техники и гражданских машин, снимки из Житомира и Чернигова, эвакуация из Донецкой области, спортзал для беженцев во Львове, бабушка в Польше целует шестимесячного внука из Мелитополя.
Пожарные ищут пострадавших и погибших под обломками здания после очередного обстрела Харькова, 11 апреля.
Искры падают на кровать в доме, попавшем под обстрел в Харькове, во время пожарно-спасательных работ.
Жительница Харькова в убежище на станции метро "Архитектора Бекетова".
Временная свалка. В городе Ирпень под Киевом продолжается очистка улиц от сгоревшей военной техники российской армии и частных автомобилей.
Украинский солдат на танке. Еще один снимок из Ирпеня.
Разрушенный дом в городе Попасная Луганской области Украины.
Служащие вооруженных сил Украины на линии фронта в Донбассе.
Агентство dpa опубликовало серию фотографий французского журналиста Паскаля Бонье из Житомира. Вот некоторые из них. 67-летний Игорь около своего разрушенного дома, который строил всю жизнь. Уцелела одна лишь "Лада".
Разрушенное жилое здание в Житомире около родильного дома. Город подвергался обстрелам российской армии более двух недель.
В результате обстрела этого здания в Житомире, как сообщает французский журналист, погиб один человек, четыре человека получили серьезные ранения.
Свежие могилы на городском кладбище в Житомире, которое пришлось расширить из-за войны.
Дом музея украинских древностей Тарновского в Чернигове. Музей размещался здесь в 1902-1925 годах. До разрушения здание использовалось Черниговской областной библиотекой для юношества.
Многоэтажное жилое здание в Чернигове. В результате обстрелов и бомбардировок Чернигова погибло 700 человек. Об этом несколько дней назад в интервью DW рассказал мэр города Владислав Атрошенко.
Черно-белая свадебная фотография посреди руин в Чернигове. По словам Владислава Атрошенко, в городе сложилась очень непростая гуманитарная ситуация, так как российскими ракетами и авиабомбами полностью разрушены инфраструктура и тысячи домов.
Так сейчас выглядит Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина в Чернигове - домашняя арена клуба "Десна" и женской сборной Украины по футболу.
Посадка на эвакуационный поезд из Славянска в западные регионы Украины. Украинские власти на этой неделе увеличили число таких составов для вывоза людей из Донецкой и Луганской областей.
Спортивный зал Национального университета "Львовская политехника" стал временным убежищем на триста мест для жителей Киева, Краматорска, Харькова, Мариуполя и других городов и населенных пунктов Украины. Здесь можно остановиться на неделю - получать питание, медицинскую и другую помощь.
Лариса уже десять месяцев работает в Польше. Сейчас сюда наконец-то добрались близкие из Мелитополя. Бабушка целует шестимесячного внука Артема на польском КПП в селе Медыка.
В конце этой и начале следующей недели западные христианские церкви отмечают Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник. Украина будет темой молитв и акций солидарности в разных странах мира. Эта фотография пасхальных яиц в цветах украинского и литовского флагов сделана в Литве в городе Шедува.