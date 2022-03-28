 Война в Украине - 12.04.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 12.04.2022

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Украина

Война в Украине - 12.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Харьков, 11 апреля

    Пожарно-спасательные работы после обстрела Харькова. Также в фотохронике войны в Украине от 12 апреля - свалка сгоревшей военной техники и гражданских машин, снимки из Житомира и Чернигова, эвакуация из Донецкой области, спортзал для беженцев во Львове, бабушка в Польше целует шестимесячного внука из Мелитополя.

  • Харьков, 11 апреля

    Пожарные ищут пострадавших и погибших под обломками здания после очередного обстрела Харькова, 11 апреля.

  • Харьков, 11 апреля

    Искры падают на кровать в доме, попавшем под обстрел в Харькове, во время пожарно-спасательных работ.

  • Харьков, 11 апреля

    Жительница Харькова в убежище на станции метро "Архитектора Бекетова".

  • Ирпень, 11 апреля

    Временная свалка. В городе Ирпень под Киевом продолжается очистка улиц от сгоревшей военной техники российской армии и частных автомобилей.

  • Ирпень, 11 марта

    Украинский солдат на танке. Еще один снимок из Ирпеня.

  • Попасная, 11 апреля

    Разрушенный дом в городе Попасная Луганской области Украины.

  • Донбас, 11 апреля

    Служащие вооруженных сил Украины на линии фронта в Донбассе.

  • Житомир, 11 апреля

    Агентство dpa опубликовало серию фотографий французского журналиста Паскаля Бонье из Житомира. Вот некоторые из них. 67-летний Игорь около своего разрушенного дома, который строил всю жизнь. Уцелела одна лишь "Лада".

  • Житомир, 11 апреля

    Разрушенное жилое здание в Житомире около родильного дома. Город подвергался обстрелам российской армии более двух недель.

  • Житомир, 11 апреля

    В результате обстрела этого здания в Житомире, как сообщает французский журналист, погиб один человек, четыре человека получили серьезные ранения.

  • Житомир, 11 апреля

    Свежие могилы на городском кладбище в Житомире, которое пришлось расширить из-за войны.

  • Чернигов, 9 апреля

    Дом музея украинских древностей Тарновского в Чернигове. Музей размещался здесь в 1902-1925 годах. До разрушения здание использовалось Черниговской областной библиотекой для юношества.

  • Чернигов, 9 апреля

    Многоэтажное жилое здание в Чернигове. В результате обстрелов и бомбардировок Чернигова погибло 700 человек. Об этом несколько дней назад в интервью DW рассказал мэр города Владислав Атрошенко.

  • Чернигов, 9 апреля

    Черно-белая свадебная фотография посреди руин в Чернигове. По словам Владислава Атрошенко, в городе сложилась очень непростая гуманитарная ситуация, так как российскими ракетами и авиабомбами полностью разрушены инфраструктура и тысячи домов.

  • Чернигов, 11 апреля

    Так сейчас выглядит Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина в Чернигове - домашняя арена клуба "Десна" и женской сборной Украины по футболу.

  • Славянск, 11 апреля

    Посадка на эвакуационный поезд из Славянска в западные регионы Украины. Украинские власти на этой неделе увеличили число таких составов для вывоза людей из Донецкой и Луганской областей.

  • Львов, 7 апреля

    Спортивный зал Национального университета "Львовская политехника" стал временным убежищем на триста мест для жителей Киева, Краматорска, Харькова, Мариуполя и других городов и населенных пунктов Украины. Здесь можно остановиться на неделю - получать питание, медицинскую и другую помощь.

  • Медыка, 11 апреля

    Лариса уже десять месяцев работает в Польше. Сейчас сюда наконец-то добрались близкие из Мелитополя. Бабушка целует шестимесячного внука Артема на польском КПП в селе Медыка.

  • Шедува, 11 апреля

    В конце этой и начале следующей недели западные христианские церкви отмечают Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник. Украина будет темой молитв и акций солидарности в разных странах мира. Эта фотография пасхальных яиц в цветах украинского и литовского флагов сделана в Литве в городе Шедува.


  • Харьков, 11 апреля

    Пожарно-спасательные работы после обстрела Харькова. Также в фотохронике войны в Украине от 12 апреля - свалка сгоревшей военной техники и гражданских машин, снимки из Житомира и Чернигова, эвакуация из Донецкой области, спортзал для беженцев во Львове, бабушка в Польше целует шестимесячного внука из Мелитополя.

  • Харьков, 11 апреля

    Пожарные ищут пострадавших и погибших под обломками здания после очередного обстрела Харькова, 11 апреля.

  • Харьков, 11 апреля

    Искры падают на кровать в доме, попавшем под обстрел в Харькове, во время пожарно-спасательных работ.

  • Харьков, 11 апреля

    Жительница Харькова в убежище на станции метро "Архитектора Бекетова".

  • Ирпень, 11 апреля

    Временная свалка. В городе Ирпень под Киевом продолжается очистка улиц от сгоревшей военной техники российской армии и частных автомобилей.

  • Ирпень, 11 марта

    Украинский солдат на танке. Еще один снимок из Ирпеня.

  • Попасная, 11 апреля

    Разрушенный дом в городе Попасная Луганской области Украины.

  • Донбас, 11 апреля

    Служащие вооруженных сил Украины на линии фронта в Донбассе.

  • Житомир, 11 апреля

    Агентство dpa опубликовало серию фотографий французского журналиста Паскаля Бонье из Житомира. Вот некоторые из них. 67-летний Игорь около своего разрушенного дома, который строил всю жизнь. Уцелела одна лишь "Лада".

  • Житомир, 11 апреля

    Разрушенное жилое здание в Житомире около родильного дома. Город подвергался обстрелам российской армии более двух недель.

  • Житомир, 11 апреля

    В результате обстрела этого здания в Житомире, как сообщает французский журналист, погиб один человек, четыре человека получили серьезные ранения.

  • Житомир, 11 апреля

    Свежие могилы на городском кладбище в Житомире, которое пришлось расширить из-за войны.

  • Чернигов, 9 апреля

    Дом музея украинских древностей Тарновского в Чернигове. Музей размещался здесь в 1902-1925 годах. До разрушения здание использовалось Черниговской областной библиотекой для юношества.

  • Чернигов, 9 апреля

    Многоэтажное жилое здание в Чернигове. В результате обстрелов и бомбардировок Чернигова погибло 700 человек. Об этом несколько дней назад в интервью DW рассказал мэр города Владислав Атрошенко.

  • Чернигов, 9 апреля

    Черно-белая свадебная фотография посреди руин в Чернигове. По словам Владислава Атрошенко, в городе сложилась очень непростая гуманитарная ситуация, так как российскими ракетами и авиабомбами полностью разрушены инфраструктура и тысячи домов.

  • Чернигов, 11 апреля

    Так сейчас выглядит Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина в Чернигове - домашняя арена клуба "Десна" и женской сборной Украины по футболу.

  • Славянск, 11 апреля

    Посадка на эвакуационный поезд из Славянска в западные регионы Украины. Украинские власти на этой неделе увеличили число таких составов для вывоза людей из Донецкой и Луганской областей.

  • Львов, 7 апреля

    Спортивный зал Национального университета "Львовская политехника" стал временным убежищем на триста мест для жителей Киева, Краматорска, Харькова, Мариуполя и других городов и населенных пунктов Украины. Здесь можно остановиться на неделю - получать питание, медицинскую и другую помощь.

  • Медыка, 11 апреля

    Лариса уже десять месяцев работает в Польше. Сейчас сюда наконец-то добрались близкие из Мелитополя. Бабушка целует шестимесячного внука Артема на польском КПП в селе Медыка.

  • Шедува, 11 апреля

    В конце этой и начале следующей недели западные христианские церкви отмечают Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник. Украина будет темой молитв и акций солидарности в разных странах мира. Эта фотография пасхальных яиц в цветах украинского и литовского флагов сделана в Литве в городе Шедува.


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