Война в Украине - 11.05.2022

Солдат украинской армии стреляет из миномета по позициям армии РФ под Харьковом. Далее в фотохронике войны в Украине от 11 мая - контрнаступление ВСУ под Харьковом, раненые бойцы в катакомбах "Азовстали", спецпоезд "Врачей без границ" в Днепре и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.