 Война в Украине - 11.05.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 11.05.2022

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Украина

Война в Украине - 11.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • На фото: солдат украинской армии под Харьковом стреляет из миномета по позициям армии РФ под Харьковом, 9 мая 2022 года.

    Солдат украинской армии стреляет из миномета по позициям армии РФ под Харьковом. Далее в фотохронике войны в Украине от 11 мая - контрнаступление ВСУ под Харьковом, раненые бойцы в катакомбах "Азовстали", спецпоезд "Врачей без границ" в Днепре и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • На фото 9 мая 2022 года: украинский солдат рядом с разбитым российским танком Т-90. Фото сделано недалеко от поселка Старый Салтов, который ВСУ отвоевало у армии РФ в рамках контрнаступления под Харьковом.

    Украинский солдат рядом с разбитым новейшим российским танком Т-90 "Прорыв" после окончания боев за поселок Старый Салтов, который ВСУ отвоевало у армии РФ в рамках контрнаступательных действий под Харьковом.

  • Фото 10 мая 2022 года: разрушенный и наполовину сгоревший высокоэтажный жилой дом в Харькове.

    Цель контрнаступательных действий ВСУ под Харьковом - отодвинуть артиллерию РФ на расстояние, не позволяющее продолжать обстрелы жилых кварталов. На фото: последствия обстрелов в Харькове

  • Фото 10 мая из Харькова: разрушения в городе через стекло обстрелянной машины

    Разрушения в Харькове в результате военных действий через стекло обстрелянной машины

  • Солдат ВСУ оценивает последствия авиаудара в городе Бахмут, Донецкая область. Фото сделано 10 мая 2022 года

    Солдат ВСУ оценивает последствия российского авиаудара в городе Бахмут, Донецкая область

  • 10 мая. На фото военнослужащий полка Азов, которые продолжают 76-й день оборонять завод Азовсталь в Мариуполе.

    Бойцы ВСУ в Мариуполе продолжают 77-й день оборонять завод "Азовсталь". Фотография одного из военнослужащих полка "Азов"

  • Фото 10 мая 2022 года. Раненый военнослужащий полка Азов на Азовстали в Мариуполе

    Раненый военнослужащий полка "Азов" на "Азовстали" в Мариуполе

  • Фото 10 мая 2022 года двоих раненых защитников Азовстали: у обоих ампутирована одна нога, они стоят на костылях.

    Оборона "Азовстали" призывает дать возможность эвакуировать не только мирных, но и раненых из фактически оккупированного армией РФ Мариуполя.

  • Папа Римский 11 мая в Ватикане встретился с женами украинских бойцов на Азовстали. Фото сделано перед аудиенцией. В центре: Катерина Прокопенко, жена командира Азов Дениса Прокопенко, слева - активист, издатель Медиазоны Петр Верзилов.

    Папа Римский 11 мая в Ватикане встретился с женами украинских бойцов на "Азовстали". На фото в центре: Катерина Прокопенко, жена командира "Азов" Дениса Прокопенко, слева - активист, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов

  • Фото 10 мая в селе Адамовка под Славянском. На фото: монахиня помогает мальчику выбраться из воронки, оставленной авиабомбой, которая разорвалась рядом со скитом в честь святителя Иоанна Шанхайского

    Монахиня помогает мальчику выбраться из воронки, оставленной авиабомбой, которая разорвалась рядом со скитом в честь святителя Иоанна Шанхайского под Славянском

  • Фото без даты: монах из монастыря в Ивано-Франковске держит в руках обувь для военнослужащих ВСУ

    Ручная работа: монахи в Ивано-Франковске шьют одежду и обувь для военнослужащих ВСУ

  • Украинский КПП на въезде в Днепр с портретом Владимира Путина с черной полосой, как на надгробии, 10 мая 2022 года

    Украинский КПП на въезде в город Днепр с портретом Владимира Путина с черной полосой, как на надгробии

  • Фото 10 мая 2022 года. На фото: медик везет пациента в коляске по перрону рядом со спецпоездом на вокзале Днепра.

    Медики вывозят раненых и больных из города Днепр на спецпоезде, в котором помощь оказывает в том числе международная организация "Врачи без границ"

  • Число преждевременных родов в Украине резко возросло после начала войны. На фото: новорожденный в одной из львовских клиник. Фото 28 апреля 2022 года

    Число преждевременных родов в Украине резко возросло после начала войны. На фото: новорожденный в одной из львовских клиник

  • На фото 10 мая 2022 года: парочка влюбленных, Степан и Анастасия, провожает закат в одном из парков Киева

    В столицу Украины Киев частично вернулась мирная жизнь, как для этих влюбленных в парке, провожающих закат. Открылись посольства некоторых западных стран, власти Киева намерены открыть часть детских садов.

  • Очередь 11 мая из частных автомобилей на польско-украинской границе

    Очереди 11 мая на польско-украинской границе: украинцы ввозят в страну автомобили, пользуясь снижением ввозных таможенных пошлин вдвое

  • На фото без даты: украинская беженка Ксения стоит на балконе одной из квартир в Кёльне

    Ксения нашла приют в Кёльне. В Германии уже больше 600 тысяч беженцев из Украины

  • На фото 10 мая в Турине: украинцы празднуют выход группы Kalush Orchestra в финал Евровидения-2022

    Голос Украины услышали в Турине: украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" вышла в финал "Евровидения-2022"


  • На фото: солдат украинской армии под Харьковом стреляет из миномета по позициям армии РФ под Харьковом, 9 мая 2022 года.

    Солдат украинской армии стреляет из миномета по позициям армии РФ под Харьковом. Далее в фотохронике войны в Украине от 11 мая - контрнаступление ВСУ под Харьковом, раненые бойцы в катакомбах "Азовстали", спецпоезд "Врачей без границ" в Днепре и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • На фото 9 мая 2022 года: украинский солдат рядом с разбитым российским танком Т-90. Фото сделано недалеко от поселка Старый Салтов, который ВСУ отвоевало у армии РФ в рамках контрнаступления под Харьковом.

    Украинский солдат рядом с разбитым новейшим российским танком Т-90 "Прорыв" после окончания боев за поселок Старый Салтов, который ВСУ отвоевало у армии РФ в рамках контрнаступательных действий под Харьковом.

  • Фото 10 мая 2022 года: разрушенный и наполовину сгоревший высокоэтажный жилой дом в Харькове.

    Цель контрнаступательных действий ВСУ под Харьковом - отодвинуть артиллерию РФ на расстояние, не позволяющее продолжать обстрелы жилых кварталов. На фото: последствия обстрелов в Харькове

  • Фото 10 мая из Харькова: разрушения в городе через стекло обстрелянной машины

    Разрушения в Харькове в результате военных действий через стекло обстрелянной машины

  • Солдат ВСУ оценивает последствия авиаудара в городе Бахмут, Донецкая область. Фото сделано 10 мая 2022 года

    Солдат ВСУ оценивает последствия российского авиаудара в городе Бахмут, Донецкая область

  • 10 мая. На фото военнослужащий полка Азов, которые продолжают 76-й день оборонять завод Азовсталь в Мариуполе.

    Бойцы ВСУ в Мариуполе продолжают 77-й день оборонять завод "Азовсталь". Фотография одного из военнослужащих полка "Азов"

  • Фото 10 мая 2022 года. Раненый военнослужащий полка Азов на Азовстали в Мариуполе

    Раненый военнослужащий полка "Азов" на "Азовстали" в Мариуполе

  • Фото 10 мая 2022 года двоих раненых защитников Азовстали: у обоих ампутирована одна нога, они стоят на костылях.

    Оборона "Азовстали" призывает дать возможность эвакуировать не только мирных, но и раненых из фактически оккупированного армией РФ Мариуполя.

  • Папа Римский 11 мая в Ватикане встретился с женами украинских бойцов на Азовстали. Фото сделано перед аудиенцией. В центре: Катерина Прокопенко, жена командира Азов Дениса Прокопенко, слева - активист, издатель Медиазоны Петр Верзилов.

    Папа Римский 11 мая в Ватикане встретился с женами украинских бойцов на "Азовстали". На фото в центре: Катерина Прокопенко, жена командира "Азов" Дениса Прокопенко, слева - активист, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов

  • Фото 10 мая в селе Адамовка под Славянском. На фото: монахиня помогает мальчику выбраться из воронки, оставленной авиабомбой, которая разорвалась рядом со скитом в честь святителя Иоанна Шанхайского

    Монахиня помогает мальчику выбраться из воронки, оставленной авиабомбой, которая разорвалась рядом со скитом в честь святителя Иоанна Шанхайского под Славянском

  • Фото без даты: монах из монастыря в Ивано-Франковске держит в руках обувь для военнослужащих ВСУ

    Ручная работа: монахи в Ивано-Франковске шьют одежду и обувь для военнослужащих ВСУ

  • Украинский КПП на въезде в Днепр с портретом Владимира Путина с черной полосой, как на надгробии, 10 мая 2022 года

    Украинский КПП на въезде в город Днепр с портретом Владимира Путина с черной полосой, как на надгробии

  • Фото 10 мая 2022 года. На фото: медик везет пациента в коляске по перрону рядом со спецпоездом на вокзале Днепра.

    Медики вывозят раненых и больных из города Днепр на спецпоезде, в котором помощь оказывает в том числе международная организация "Врачи без границ"

  • Число преждевременных родов в Украине резко возросло после начала войны. На фото: новорожденный в одной из львовских клиник. Фото 28 апреля 2022 года

    Число преждевременных родов в Украине резко возросло после начала войны. На фото: новорожденный в одной из львовских клиник

  • На фото 10 мая 2022 года: парочка влюбленных, Степан и Анастасия, провожает закат в одном из парков Киева

    В столицу Украины Киев частично вернулась мирная жизнь, как для этих влюбленных в парке, провожающих закат. Открылись посольства некоторых западных стран, власти Киева намерены открыть часть детских садов.

  • Очередь 11 мая из частных автомобилей на польско-украинской границе

    Очереди 11 мая на польско-украинской границе: украинцы ввозят в страну автомобили, пользуясь снижением ввозных таможенных пошлин вдвое

  • На фото без даты: украинская беженка Ксения стоит на балконе одной из квартир в Кёльне

    Ксения нашла приют в Кёльне. В Германии уже больше 600 тысяч беженцев из Украины

  • На фото 10 мая в Турине: украинцы празднуют выход группы Kalush Orchestra в финал Евровидения-2022

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