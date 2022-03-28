Война в Украине - 11.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Солдат украинской армии стреляет из миномета по позициям армии РФ под Харьковом. Далее в фотохронике войны в Украине от 11 мая - контрнаступление ВСУ под Харьковом, раненые бойцы в катакомбах "Азовстали", спецпоезд "Врачей без границ" в Днепре и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Украинский солдат рядом с разбитым новейшим российским танком Т-90 "Прорыв" после окончания боев за поселок Старый Салтов, который ВСУ отвоевало у армии РФ в рамках контрнаступательных действий под Харьковом.
Цель контрнаступательных действий ВСУ под Харьковом - отодвинуть артиллерию РФ на расстояние, не позволяющее продолжать обстрелы жилых кварталов. На фото: последствия обстрелов в Харькове
Разрушения в Харькове в результате военных действий через стекло обстрелянной машины
Солдат ВСУ оценивает последствия российского авиаудара в городе Бахмут, Донецкая область
Бойцы ВСУ в Мариуполе продолжают 77-й день оборонять завод "Азовсталь". Фотография одного из военнослужащих полка "Азов"
Раненый военнослужащий полка "Азов" на "Азовстали" в Мариуполе
Оборона "Азовстали" призывает дать возможность эвакуировать не только мирных, но и раненых из фактически оккупированного армией РФ Мариуполя.
Папа Римский 11 мая в Ватикане встретился с женами украинских бойцов на "Азовстали". На фото в центре: Катерина Прокопенко, жена командира "Азов" Дениса Прокопенко, слева - активист, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов
Монахиня помогает мальчику выбраться из воронки, оставленной авиабомбой, которая разорвалась рядом со скитом в честь святителя Иоанна Шанхайского под Славянском
Ручная работа: монахи в Ивано-Франковске шьют одежду и обувь для военнослужащих ВСУ
Украинский КПП на въезде в город Днепр с портретом Владимира Путина с черной полосой, как на надгробии
Медики вывозят раненых и больных из города Днепр на спецпоезде, в котором помощь оказывает в том числе международная организация "Врачи без границ"
Число преждевременных родов в Украине резко возросло после начала войны. На фото: новорожденный в одной из львовских клиник
В столицу Украины Киев частично вернулась мирная жизнь, как для этих влюбленных в парке, провожающих закат. Открылись посольства некоторых западных стран, власти Киева намерены открыть часть детских садов.
Очереди 11 мая на польско-украинской границе: украинцы ввозят в страну автомобили, пользуясь снижением ввозных таможенных пошлин вдвое
Ксения нашла приют в Кёльне. В Германии уже больше 600 тысяч беженцев из Украины
Голос Украины услышали в Турине: украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" вышла в финал "Евровидения-2022"
Солдат украинской армии стреляет из миномета по позициям армии РФ под Харьковом. Далее в фотохронике войны в Украине от 11 мая - контрнаступление ВСУ под Харьковом, раненые бойцы в катакомбах "Азовстали", спецпоезд "Врачей без границ" в Днепре и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Украинский солдат рядом с разбитым новейшим российским танком Т-90 "Прорыв" после окончания боев за поселок Старый Салтов, который ВСУ отвоевало у армии РФ в рамках контрнаступательных действий под Харьковом.
Цель контрнаступательных действий ВСУ под Харьковом - отодвинуть артиллерию РФ на расстояние, не позволяющее продолжать обстрелы жилых кварталов. На фото: последствия обстрелов в Харькове
Разрушения в Харькове в результате военных действий через стекло обстрелянной машины
Солдат ВСУ оценивает последствия российского авиаудара в городе Бахмут, Донецкая область
Бойцы ВСУ в Мариуполе продолжают 77-й день оборонять завод "Азовсталь". Фотография одного из военнослужащих полка "Азов"
Раненый военнослужащий полка "Азов" на "Азовстали" в Мариуполе
Оборона "Азовстали" призывает дать возможность эвакуировать не только мирных, но и раненых из фактически оккупированного армией РФ Мариуполя.
Папа Римский 11 мая в Ватикане встретился с женами украинских бойцов на "Азовстали". На фото в центре: Катерина Прокопенко, жена командира "Азов" Дениса Прокопенко, слева - активист, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов
Монахиня помогает мальчику выбраться из воронки, оставленной авиабомбой, которая разорвалась рядом со скитом в честь святителя Иоанна Шанхайского под Славянском
Ручная работа: монахи в Ивано-Франковске шьют одежду и обувь для военнослужащих ВСУ
Украинский КПП на въезде в город Днепр с портретом Владимира Путина с черной полосой, как на надгробии
Медики вывозят раненых и больных из города Днепр на спецпоезде, в котором помощь оказывает в том числе международная организация "Врачи без границ"
Число преждевременных родов в Украине резко возросло после начала войны. На фото: новорожденный в одной из львовских клиник
В столицу Украины Киев частично вернулась мирная жизнь, как для этих влюбленных в парке, провожающих закат. Открылись посольства некоторых западных стран, власти Киева намерены открыть часть детских садов.
Очереди 11 мая на польско-украинской границе: украинцы ввозят в страну автомобили, пользуясь снижением ввозных таможенных пошлин вдвое
Ксения нашла приют в Кёльне. В Германии уже больше 600 тысяч беженцев из Украины
Голос Украины услышали в Турине: украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" вышла в финал "Евровидения-2022"