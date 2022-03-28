Война в Украине - 11.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Антивоенная демонстрация в прошлое воскресенье в Риме. Также в фотохронике войны в Украине от 11 апреля - эксгумация тел из массового захоронения в Буче; кадры из Бузовой, Гостомеля, Харькова, пророссийские демонстрации в Германии и протесты в связи с ними; пацифик из олдтаймеров, "Хочу домой к папе". ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
В конце прошлой недели в Буче начали эксгумацию тел из массового захоронения вблизи храма Андрея Первозванного. Эта фотография сделана в воскресенье, 10 апреля.
"В могиле возле церкви были похоронены ориентировочно 67 человек. Среди них - жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств", - сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
По данным украинских властей, у большинства тел, обнаруженных в этой братской могиле, были зафиксированы огнестрельные и осколочные ранения. В расследовании преступлений в Буче и других населенных пунктах Киевской области будут участвовать иностранные эксперты. 11 апреля в Украину уже прибыли специалисты из Франции.
Среди других таких мест - село Бузовая в Киевской области, где была обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Матери только что сообщили о найденном теле сына.
Один из наиболее сильно пострадавших пригородов Киева - Гостомель, где сейчас идет разбор завалов, разминирование, поиски погибших, а также оказывается помощь местным жителям, пережившим оккупацию.
Наталия Васильевна - 80-летняя жительница Гостомеля в Киевской области. Четыре недели она одна укрывалась дома. Несколько дней назад сюда за матерью смогла добраться дочь вместе со спасателями-добровольцами.
Харьков продолжает подвергаться артиллерийским обстрелам. Фотография этого разрушенного здания сделана 10 апреля. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об обнаружении в городе пластиковых мин замедленного действия.
Сын и мать Олег и Лидия Межиритские посреди развалин своего дома в Харькове в конце прошлой недели. Всего, по данным украинских властей, в целом в Харьковской области за время войны от обстрелов пострадало более 2000 жилых домов.
В самом Харькове, по данным городского совета, разрушены 1617 жилых домов. Российские подразделения продолжают частично блокировать город.
Бомбоубежище в подвале одного из харьковских домов. По данным Пентагона, российская армия на подступах к Харькову дополнительно стянула тысячи военнослужащих. В Минобороны США также предостерегают о возможной высокой интенсивности предстоящих боев в Донбассе.
Накрытое распятие в пострадавшем православном храме в Макарове, Киевская область. По данным местных властей, этот поселок городского типа разрушен на 40 процентов. В конце прошлой недели глава поселка Вадим Токарь сообщил об обнаружении здесь тел 132 убитых мирных жителей.
Части ракеты посреди поля около села Демидов в Киевской области. В этом году в Украине может быть засеяно от 70 до 80 процентов посевной площади. Об этом в понедельник сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Люди возвращаются. Очередь пассажиров на вокзале в польском пограничном городе Пшемысль, ожидающих посадки на поезд в Киев.
10 апреля в бывшем концлагере Бухенвальд прошли мероприятия в связи с очередной годовщиной освобождения. На них присутствовала 96-летняя бывшая узница Освенцима из Украины Анастасия Гулей, бежавшая сейчас в Германию из-за войны, которую ведет Россия. Представителей РФ и Беларуси на церемонию попросили не приезжать.
В прошедшие выходные в некоторых местах в Германии прошли пророссийские демонстрации и автомобильные заезды, заявленные властям как акции против дискриминации русскоговорящих жителей страны. Акции сопровождались протестами - например, во Франкфурте-на-Майне.
Один из участников демонстрации во Франкфурте-на-Майне. Использование знаков "Z" и другие публичные проявления поддержки военной агрессии России в Украине были запрещены.
Протесты против пророссийской акции в Ганновере - столице земли Нижняя Саксония. Автомобильный заезд с флагами РФ проходил здесь под охраной немецкой полиции.
Еще одна акция автомобилистов в Германии, но немного другая - самый большой в мире знак "Peace" - пацифик, составленный из классических машин - олдтаймеров. Рекорд был установлен 10 апреля в бранденбургском городе Кёнигс-Вустерхаузен.
В качестве постскриптума фотохроники войны в Украине от 11 апреля - снимок из польского Кракова: "Хочу домой к папе".
Антивоенная демонстрация в прошлое воскресенье в Риме. Также в фотохронике войны в Украине от 11 апреля - эксгумация тел из массового захоронения в Буче; кадры из Бузовой, Гостомеля, Харькова, пророссийские демонстрации в Германии и протесты в связи с ними; пацифик из олдтаймеров, "Хочу домой к папе". ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
В конце прошлой недели в Буче начали эксгумацию тел из массового захоронения вблизи храма Андрея Первозванного. Эта фотография сделана в воскресенье, 10 апреля.
"В могиле возле церкви были похоронены ориентировочно 67 человек. Среди них - жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств", - сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
По данным украинских властей, у большинства тел, обнаруженных в этой братской могиле, были зафиксированы огнестрельные и осколочные ранения. В расследовании преступлений в Буче и других населенных пунктах Киевской области будут участвовать иностранные эксперты. 11 апреля в Украину уже прибыли специалисты из Франции.
Среди других таких мест - село Бузовая в Киевской области, где была обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Матери только что сообщили о найденном теле сына.
Один из наиболее сильно пострадавших пригородов Киева - Гостомель, где сейчас идет разбор завалов, разминирование, поиски погибших, а также оказывается помощь местным жителям, пережившим оккупацию.
Наталия Васильевна - 80-летняя жительница Гостомеля в Киевской области. Четыре недели она одна укрывалась дома. Несколько дней назад сюда за матерью смогла добраться дочь вместе со спасателями-добровольцами.
Харьков продолжает подвергаться артиллерийским обстрелам. Фотография этого разрушенного здания сделана 10 апреля. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об обнаружении в городе пластиковых мин замедленного действия.
Сын и мать Олег и Лидия Межиритские посреди развалин своего дома в Харькове в конце прошлой недели. Всего, по данным украинских властей, в целом в Харьковской области за время войны от обстрелов пострадало более 2000 жилых домов.
В самом Харькове, по данным городского совета, разрушены 1617 жилых домов. Российские подразделения продолжают частично блокировать город.
Бомбоубежище в подвале одного из харьковских домов. По данным Пентагона, российская армия на подступах к Харькову дополнительно стянула тысячи военнослужащих. В Минобороны США также предостерегают о возможной высокой интенсивности предстоящих боев в Донбассе.
Накрытое распятие в пострадавшем православном храме в Макарове, Киевская область. По данным местных властей, этот поселок городского типа разрушен на 40 процентов. В конце прошлой недели глава поселка Вадим Токарь сообщил об обнаружении здесь тел 132 убитых мирных жителей.
Части ракеты посреди поля около села Демидов в Киевской области. В этом году в Украине может быть засеяно от 70 до 80 процентов посевной площади. Об этом в понедельник сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Люди возвращаются. Очередь пассажиров на вокзале в польском пограничном городе Пшемысль, ожидающих посадки на поезд в Киев.
10 апреля в бывшем концлагере Бухенвальд прошли мероприятия в связи с очередной годовщиной освобождения. На них присутствовала 96-летняя бывшая узница Освенцима из Украины Анастасия Гулей, бежавшая сейчас в Германию из-за войны, которую ведет Россия. Представителей РФ и Беларуси на церемонию попросили не приезжать.
В прошедшие выходные в некоторых местах в Германии прошли пророссийские демонстрации и автомобильные заезды, заявленные властям как акции против дискриминации русскоговорящих жителей страны. Акции сопровождались протестами - например, во Франкфурте-на-Майне.
Один из участников демонстрации во Франкфурте-на-Майне. Использование знаков "Z" и другие публичные проявления поддержки военной агрессии России в Украине были запрещены.
Протесты против пророссийской акции в Ганновере - столице земли Нижняя Саксония. Автомобильный заезд с флагами РФ проходил здесь под охраной немецкой полиции.
Еще одна акция автомобилистов в Германии, но немного другая - самый большой в мире знак "Peace" - пацифик, составленный из классических машин - олдтаймеров. Рекорд был установлен 10 апреля в бранденбургском городе Кёнигс-Вустерхаузен.
В качестве постскриптума фотохроники войны в Украине от 11 апреля - снимок из польского Кракова: "Хочу домой к папе".