 Война в Украине - 11.03.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 11.03.2022

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Украина

Война в Украине - 11.03.2022

Первый поезд с помощью Украине из Германии, Мариуполь ровняют с землей, первый обстрел Днепра, украинские цвета на "Формуле-1"…

  • Член правления Deutsche Bahn Зигрид Никутта (Sigrid Nikutta) на грузовой станции Зеддин в Бранденбурге

    Пятница - сейчас не день перед началом выходных. Дни недели для миллионов людей потеряли свой смысл - пока идет эта война. Разрушения, погибшие, раненые, защитники, беженцы... Каждый день наполняет историю страшными кадрами, но и моментами надежды, солидарности. 11 марта из Германии в Украину ушел первый состав регулярной линии Deutsche Bahn по доставке гуманитарной помощи.

  • Мариуполь

    Самая тяжелая ситуация сейчас - в Мариуполе. Он окружен, город ровняют с землей. Украинский солдат фотографирует поврежденный храм, 10 марта.

  • Мариуполь

    Бомбардировка детской больницы и родильного дома в этом городе, произошедшая вечером 9 марта, вызвала шок и возмущение во всем мире. Кадры из Мариуполя были уже в предыдущей фотохронике. Эта фотография сделана на следующий день во время разборки завалов и спасательных работ.

  • Гоголев, 10 марта

    Погибшая во время обстрела пожилая женщина в городе Гоголев Киевской области. Число смертельных жертв среди населения увеличивается каждый день войны. По данным ООН на 10 марта, с начала вооруженного конфликта в Украине погибли 549 мирных жителей.

  • Харьков, 9 марта

    Разрушенное административное здание в Харькове. По данным мэра этого украинского города Игоря Терехова, по состоянию на 10 марта здесь уже разрушено 400 жилых многоэтажных домов.

  • Днепр

    Утром 11 марта впервые за время войны были нанесены удары по жилым кварталам Днепра - четвертого по численности населения города Украины после Киева, Харькова и Одессы. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасатели тушат пожар в Новокодакском районе. Фотографии были распространены ГСЧС.

  • Одесса

    Так сейчас выглядит памятник дюку де Ришельё в Одессе. Город подготовился к обороне. "Жемчужина у моря" может стать следующей целью разрушительных ударов.

  • Киевская область

    Детский сад в одном из районов около Киева, ставший убежищем для почти шестидесяти пожилых людей, эвакуированных из Ирпеня, Гостомеля и Бородянки.

  • Сирет, 10 марта

    Пожилая женщина была вынуждена бежать из Украины. В отеле румынского города Сирет на украинской границе она нашла временное убежище.

  • Люнебург

    По состоянию на утро, 11 марта, в Германии зарегистрировано более 109 тысяч беженцев из Украины. Эта фотография сделана в небольшом немецком городе Люнебург, где в детском доме приняли около 30 сирот из Украины. Никита - один из них.

  • Троген

    В Швейцарии тоже принимают людей из Украины. В одной только Детской деревне Песталоцци в городе Троген уже разместили почти шестьдесят человек. Идея создания этой деревни для страдающих детей была высказана в 1944 году во время Второй мировой войны.

  • Харскамп

    В Нидерландах с детьми из Украины встретилась королева Максима - супруга короля Виллема-Александра. Она посетила центр временного размещения беженцев из разных стран мира в деревне Харскамп.

  • Чехия

    Обувь для беженцев на складе гуманитарной помощи в Чехии. Помимо передачи одежды и других вещей по всей Европе люди делают частные денежные пожертвования в разные благотворительные фонды - на специально созданные для этого счета. Один из немецких фондов, например, выпустил наклейки солидарности за 5 евро, которые распространяют добровольные помощники.

  • Лондон

    Маленькая Амаль ("Little Amal") принесла цветы к посольству Украины в Лондоне. Эта кукла олицетворяет собой судьбу сирийского ребенка, ищущего свою маму, и является главным действующим лицом театрального проекта "The Walk". Проект стартовал летом 2021 года на юге Турции, неподалеку от границы с Сирией, откуда Амаль начала свое путешествие по Европе.

  • Бахрейн

    Шлем немецкого гонщика "Формулы-1" Себастьяна Феттеля на тренировочных заездах в Бахрейне, 11 марта. Ранее "Формула-1" разорвала контракт на показ гонок в России, а также отменила Гран-при 2022 года в Сочи.


  • Член правления Deutsche Bahn Зигрид Никутта (Sigrid Nikutta) на грузовой станции Зеддин в Бранденбурге

    Пятница - сейчас не день перед началом выходных. Дни недели для миллионов людей потеряли свой смысл - пока идет эта война. Разрушения, погибшие, раненые, защитники, беженцы... Каждый день наполняет историю страшными кадрами, но и моментами надежды, солидарности. 11 марта из Германии в Украину ушел первый состав регулярной линии Deutsche Bahn по доставке гуманитарной помощи.

  • Мариуполь

    Самая тяжелая ситуация сейчас - в Мариуполе. Он окружен, город ровняют с землей. Украинский солдат фотографирует поврежденный храм, 10 марта.

  • Мариуполь

    Бомбардировка детской больницы и родильного дома в этом городе, произошедшая вечером 9 марта, вызвала шок и возмущение во всем мире. Кадры из Мариуполя были уже в предыдущей фотохронике. Эта фотография сделана на следующий день во время разборки завалов и спасательных работ.

  • Гоголев, 10 марта

    Погибшая во время обстрела пожилая женщина в городе Гоголев Киевской области. Число смертельных жертв среди населения увеличивается каждый день войны. По данным ООН на 10 марта, с начала вооруженного конфликта в Украине погибли 549 мирных жителей.

  • Харьков, 9 марта

    Разрушенное административное здание в Харькове. По данным мэра этого украинского города Игоря Терехова, по состоянию на 10 марта здесь уже разрушено 400 жилых многоэтажных домов.

  • Днепр

    Утром 11 марта впервые за время войны были нанесены удары по жилым кварталам Днепра - четвертого по численности населения города Украины после Киева, Харькова и Одессы. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасатели тушат пожар в Новокодакском районе. Фотографии были распространены ГСЧС.

  • Одесса

    Так сейчас выглядит памятник дюку де Ришельё в Одессе. Город подготовился к обороне. "Жемчужина у моря" может стать следующей целью разрушительных ударов.

  • Киевская область

    Детский сад в одном из районов около Киева, ставший убежищем для почти шестидесяти пожилых людей, эвакуированных из Ирпеня, Гостомеля и Бородянки.

  • Сирет, 10 марта

    Пожилая женщина была вынуждена бежать из Украины. В отеле румынского города Сирет на украинской границе она нашла временное убежище.

  • Люнебург

    По состоянию на утро, 11 марта, в Германии зарегистрировано более 109 тысяч беженцев из Украины. Эта фотография сделана в небольшом немецком городе Люнебург, где в детском доме приняли около 30 сирот из Украины. Никита - один из них.

  • Троген

    В Швейцарии тоже принимают людей из Украины. В одной только Детской деревне Песталоцци в городе Троген уже разместили почти шестьдесят человек. Идея создания этой деревни для страдающих детей была высказана в 1944 году во время Второй мировой войны.

  • Харскамп

    В Нидерландах с детьми из Украины встретилась королева Максима - супруга короля Виллема-Александра. Она посетила центр временного размещения беженцев из разных стран мира в деревне Харскамп.

  • Чехия

    Обувь для беженцев на складе гуманитарной помощи в Чехии. Помимо передачи одежды и других вещей по всей Европе люди делают частные денежные пожертвования в разные благотворительные фонды - на специально созданные для этого счета. Один из немецких фондов, например, выпустил наклейки солидарности за 5 евро, которые распространяют добровольные помощники.

  • Лондон

    Маленькая Амаль ("Little Amal") принесла цветы к посольству Украины в Лондоне. Эта кукла олицетворяет собой судьбу сирийского ребенка, ищущего свою маму, и является главным действующим лицом театрального проекта "The Walk". Проект стартовал летом 2021 года на юге Турции, неподалеку от границы с Сирией, откуда Амаль начала свое путешествие по Европе.

  • Бахрейн

    Шлем немецкого гонщика "Формулы-1" Себастьяна Феттеля на тренировочных заездах в Бахрейне, 11 марта. Ранее "Формула-1" разорвала контракт на показ гонок в России, а также отменила Гран-при 2022 года в Сочи.


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