Война в Украине - 11.03.2022

Первый поезд с помощью Украине из Германии, Мариуполь ровняют с землей, первый обстрел Днепра, украинские цвета на "Формуле-1"…
Пятница - сейчас не день перед началом выходных. Дни недели для миллионов людей потеряли свой смысл - пока идет эта война. Разрушения, погибшие, раненые, защитники, беженцы... Каждый день наполняет историю страшными кадрами, но и моментами надежды, солидарности. 11 марта из Германии в Украину ушел первый состав регулярной линии Deutsche Bahn по доставке гуманитарной помощи.
Самая тяжелая ситуация сейчас - в Мариуполе. Он окружен, город ровняют с землей. Украинский солдат фотографирует поврежденный храм, 10 марта.
Бомбардировка детской больницы и родильного дома в этом городе, произошедшая вечером 9 марта, вызвала шок и возмущение во всем мире. Кадры из Мариуполя были уже в предыдущей фотохронике. Эта фотография сделана на следующий день во время разборки завалов и спасательных работ.
Погибшая во время обстрела пожилая женщина в городе Гоголев Киевской области. Число смертельных жертв среди населения увеличивается каждый день войны. По данным ООН на 10 марта, с начала вооруженного конфликта в Украине погибли 549 мирных жителей.
Разрушенное административное здание в Харькове. По данным мэра этого украинского города Игоря Терехова, по состоянию на 10 марта здесь уже разрушено 400 жилых многоэтажных домов.
Утром 11 марта впервые за время войны были нанесены удары по жилым кварталам Днепра - четвертого по численности населения города Украины после Киева, Харькова и Одессы. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасатели тушат пожар в Новокодакском районе. Фотографии были распространены ГСЧС.
Так сейчас выглядит памятник дюку де Ришельё в Одессе. Город подготовился к обороне. "Жемчужина у моря" может стать следующей целью разрушительных ударов.
Детский сад в одном из районов около Киева, ставший убежищем для почти шестидесяти пожилых людей, эвакуированных из Ирпеня, Гостомеля и Бородянки.
Пожилая женщина была вынуждена бежать из Украины. В отеле румынского города Сирет на украинской границе она нашла временное убежище.
По состоянию на утро, 11 марта, в Германии зарегистрировано более 109 тысяч беженцев из Украины. Эта фотография сделана в небольшом немецком городе Люнебург, где в детском доме приняли около 30 сирот из Украины. Никита - один из них.
В Швейцарии тоже принимают людей из Украины. В одной только Детской деревне Песталоцци в городе Троген уже разместили почти шестьдесят человек. Идея создания этой деревни для страдающих детей была высказана в 1944 году во время Второй мировой войны.
В Нидерландах с детьми из Украины встретилась королева Максима - супруга короля Виллема-Александра. Она посетила центр временного размещения беженцев из разных стран мира в деревне Харскамп.
Обувь для беженцев на складе гуманитарной помощи в Чехии. Помимо передачи одежды и других вещей по всей Европе люди делают частные денежные пожертвования в разные благотворительные фонды - на специально созданные для этого счета. Один из немецких фондов, например, выпустил наклейки солидарности за 5 евро, которые распространяют добровольные помощники.
Маленькая Амаль ("Little Amal") принесла цветы к посольству Украины в Лондоне. Эта кукла олицетворяет собой судьбу сирийского ребенка, ищущего свою маму, и является главным действующим лицом театрального проекта "The Walk". Проект стартовал летом 2021 года на юге Турции, неподалеку от границы с Сирией, откуда Амаль начала свое путешествие по Европе.
Шлем немецкого гонщика "Формулы-1" Себастьяна Феттеля на тренировочных заездах в Бахрейне, 11 марта. Ранее "Формула-1" разорвала контракт на показ гонок в России, а также отменила Гран-при 2022 года в Сочи.
Пятница - сейчас не день перед началом выходных. Дни недели для миллионов людей потеряли свой смысл - пока идет эта война. Разрушения, погибшие, раненые, защитники, беженцы... Каждый день наполняет историю страшными кадрами, но и моментами надежды, солидарности. 11 марта из Германии в Украину ушел первый состав регулярной линии Deutsche Bahn по доставке гуманитарной помощи.
Самая тяжелая ситуация сейчас - в Мариуполе. Он окружен, город ровняют с землей. Украинский солдат фотографирует поврежденный храм, 10 марта.
Бомбардировка детской больницы и родильного дома в этом городе, произошедшая вечером 9 марта, вызвала шок и возмущение во всем мире. Кадры из Мариуполя были уже в предыдущей фотохронике. Эта фотография сделана на следующий день во время разборки завалов и спасательных работ.
Погибшая во время обстрела пожилая женщина в городе Гоголев Киевской области. Число смертельных жертв среди населения увеличивается каждый день войны. По данным ООН на 10 марта, с начала вооруженного конфликта в Украине погибли 549 мирных жителей.
Разрушенное административное здание в Харькове. По данным мэра этого украинского города Игоря Терехова, по состоянию на 10 марта здесь уже разрушено 400 жилых многоэтажных домов.
Утром 11 марта впервые за время войны были нанесены удары по жилым кварталам Днепра - четвертого по численности населения города Украины после Киева, Харькова и Одессы. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасатели тушат пожар в Новокодакском районе. Фотографии были распространены ГСЧС.
Так сейчас выглядит памятник дюку де Ришельё в Одессе. Город подготовился к обороне. "Жемчужина у моря" может стать следующей целью разрушительных ударов.
Детский сад в одном из районов около Киева, ставший убежищем для почти шестидесяти пожилых людей, эвакуированных из Ирпеня, Гостомеля и Бородянки.
Пожилая женщина была вынуждена бежать из Украины. В отеле румынского города Сирет на украинской границе она нашла временное убежище.
По состоянию на утро, 11 марта, в Германии зарегистрировано более 109 тысяч беженцев из Украины. Эта фотография сделана в небольшом немецком городе Люнебург, где в детском доме приняли около 30 сирот из Украины. Никита - один из них.
В Швейцарии тоже принимают людей из Украины. В одной только Детской деревне Песталоцци в городе Троген уже разместили почти шестьдесят человек. Идея создания этой деревни для страдающих детей была высказана в 1944 году во время Второй мировой войны.
В Нидерландах с детьми из Украины встретилась королева Максима - супруга короля Виллема-Александра. Она посетила центр временного размещения беженцев из разных стран мира в деревне Харскамп.
Обувь для беженцев на складе гуманитарной помощи в Чехии. Помимо передачи одежды и других вещей по всей Европе люди делают частные денежные пожертвования в разные благотворительные фонды - на специально созданные для этого счета. Один из немецких фондов, например, выпустил наклейки солидарности за 5 евро, которые распространяют добровольные помощники.
Маленькая Амаль ("Little Amal") принесла цветы к посольству Украины в Лондоне. Эта кукла олицетворяет собой судьбу сирийского ребенка, ищущего свою маму, и является главным действующим лицом театрального проекта "The Walk". Проект стартовал летом 2021 года на юге Турции, неподалеку от границы с Сирией, откуда Амаль начала свое путешествие по Европе.
Шлем немецкого гонщика "Формулы-1" Себастьяна Феттеля на тренировочных заездах в Бахрейне, 11 марта. Ранее "Формула-1" разорвала контракт на показ гонок в России, а также отменила Гран-при 2022 года в Сочи.