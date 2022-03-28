Война в Украине - 10.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Подбитый российский танк на обочине дороги около Харькова. Далее в фотохронике войны в Украине от 10 мая - убитые российские солдаты в Ольховке; День Победы в Москве, Киеве, Одессе и Мариуполе; Анналена Бербок в Буче; жители возвращаются в Ирпень; Бранденбургские ворота в цветах флага Украины и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Тела одиннадцати убитых российских солдат в освобожденном ВСУ селе Ольховка Харьковской области, 9 мая.
Президент РФ Владимир Путин на марше "Бессмертного полка" после Парада Победы в Москве, 9 мая.
Мемориальный комплекс в Киеве - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, 9 мая.
Ветеран Советской армии возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата в Киеве, 9 мая.
Плакаты "9 V-мая" на улицах разрушенного и практически полностью оккупированного РФ Мариуполя. Как сообщают украинские СМИ, в этот день защитники города, удерживающие завод "Азовсталь", развернули над ним большой флаг Украины. По городу же пронесли 300-метровую георгиевскую ленту.
Российские военные вторые сутки ведут обстрелы завода "Азовсталь", сообщают представители полка "Азов" и украинские власти 10 мая: "За минувшие сутки на территорию <...> было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия". Спутниковый снимок, 7 мая.
Последствия российского обстрела Одессы, 9 мая. В этот День Победы президент РФ Владимир Путин возложил в Москве красные гвоздики на тумбы с названиями городов-героев около Могилы Неизвестного солдата - в том числе, города-героя Одессы.
Буквы "А" и "Я" на въезде в город Попасная в Луганской области, от которого сейчас после двух месяцев боев отошли украинские военные.
Сам город сейчас выгладит так… Вооруженные силы Украины отошли от Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заблаговременно. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.
Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 мая посетила Бучу. "Буча стала символом. Из-за невообразимых преступлений, пыток, изнасилований, убийств. Невообразимое заставляет это место казаться далеким. А потом стоишь здесь и понимаешь: Буча - вполне нормальный, мирный пригород. Это могло случиться с кем угодно", - написала глава МИД Германии после посещения этого города в своем твиттере.
Анналена Бербок 10 мая также побывала в городе Ирпень под Киевом, куда постепенно возвращаются жители. Эта и несколько следующих фотографий были сделаны в Ирпене накануне. Спальня в сгоревшем доме.
58-летняя жительница Светлана убирается на своей кухне в Ирпене. Во время боев и оккупации здесь было повреждено около половины жилых домов.
Цветущие тюльпаны и металлический забор со следами от шрапнели в Ирпене. Согласно оценкам экспертов, на восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда Ирпеня, а также инфраструктуры этого города понадобится, в пересчете, около миллиарда долларов США.
Четырехлетние сестры-близнецы Саломея и Вероника из Ирпеня, эвакуированные после начала войны и сейчас приехавшие в город вместе с родителями, сидят на свалке сгоревших автомобилей.
Эвакуационный поезд организации "Врачи без границ" для пациентов из восточных регионов Украины во Львов. 64-летняя Елена Ивановна из города Лиман сломала ногу, когда попала под взрывную волну, выбиравшись из убежища в подвале.
Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины, призванный ускорить поставки оружия из США и принятый по аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны. Среди приглашенных на церемонию была Виктория Спартц - американский политик украинского происхождения, член Палаты представителей США.
9 мая Бранденбургские ворота в Берлине были подсвечены в цвета украинского флага. После переговоров сюда приехали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Германия и Франция готовы помогать Украине на ее пути в Европейский Союз, заявил канцлер.
9 мая посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Инцидент произошел во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. В польском МИДе назвали случившееся достойным сожаления и отметили, что наблюдают за ситуацией.
В качестве постскриптума - фотография, сделанная на площади перед Оперным театром во Львове. Теплый весенний день, ребенок, фонтан…
Подбитый российский танк на обочине дороги около Харькова. Далее в фотохронике войны в Украине от 10 мая - убитые российские солдаты в Ольховке; День Победы в Москве, Киеве, Одессе и Мариуполе; Анналена Бербок в Буче; жители возвращаются в Ирпень; Бранденбургские ворота в цветах флага Украины и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Тела одиннадцати убитых российских солдат в освобожденном ВСУ селе Ольховка Харьковской области, 9 мая.
Президент РФ Владимир Путин на марше "Бессмертного полка" после Парада Победы в Москве, 9 мая.
Мемориальный комплекс в Киеве - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, 9 мая.
Ветеран Советской армии возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата в Киеве, 9 мая.
Плакаты "9 V-мая" на улицах разрушенного и практически полностью оккупированного РФ Мариуполя. Как сообщают украинские СМИ, в этот день защитники города, удерживающие завод "Азовсталь", развернули над ним большой флаг Украины. По городу же пронесли 300-метровую георгиевскую ленту.
Российские военные вторые сутки ведут обстрелы завода "Азовсталь", сообщают представители полка "Азов" и украинские власти 10 мая: "За минувшие сутки на территорию <...> было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия". Спутниковый снимок, 7 мая.
Последствия российского обстрела Одессы, 9 мая. В этот День Победы президент РФ Владимир Путин возложил в Москве красные гвоздики на тумбы с названиями городов-героев около Могилы Неизвестного солдата - в том числе, города-героя Одессы.
Буквы "А" и "Я" на въезде в город Попасная в Луганской области, от которого сейчас после двух месяцев боев отошли украинские военные.
Сам город сейчас выгладит так… Вооруженные силы Украины отошли от Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заблаговременно. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.
Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 мая посетила Бучу. "Буча стала символом. Из-за невообразимых преступлений, пыток, изнасилований, убийств. Невообразимое заставляет это место казаться далеким. А потом стоишь здесь и понимаешь: Буча - вполне нормальный, мирный пригород. Это могло случиться с кем угодно", - написала глава МИД Германии после посещения этого города в своем твиттере.
Анналена Бербок 10 мая также побывала в городе Ирпень под Киевом, куда постепенно возвращаются жители. Эта и несколько следующих фотографий были сделаны в Ирпене накануне. Спальня в сгоревшем доме.
58-летняя жительница Светлана убирается на своей кухне в Ирпене. Во время боев и оккупации здесь было повреждено около половины жилых домов.
Цветущие тюльпаны и металлический забор со следами от шрапнели в Ирпене. Согласно оценкам экспертов, на восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда Ирпеня, а также инфраструктуры этого города понадобится, в пересчете, около миллиарда долларов США.
Четырехлетние сестры-близнецы Саломея и Вероника из Ирпеня, эвакуированные после начала войны и сейчас приехавшие в город вместе с родителями, сидят на свалке сгоревших автомобилей.
Эвакуационный поезд организации "Врачи без границ" для пациентов из восточных регионов Украины во Львов. 64-летняя Елена Ивановна из города Лиман сломала ногу, когда попала под взрывную волну, выбиравшись из убежища в подвале.
Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины, призванный ускорить поставки оружия из США и принятый по аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны. Среди приглашенных на церемонию была Виктория Спартц - американский политик украинского происхождения, член Палаты представителей США.
9 мая Бранденбургские ворота в Берлине были подсвечены в цвета украинского флага. После переговоров сюда приехали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Германия и Франция готовы помогать Украине на ее пути в Европейский Союз, заявил канцлер.
9 мая посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Инцидент произошел во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. В польском МИДе назвали случившееся достойным сожаления и отметили, что наблюдают за ситуацией.
В качестве постскриптума - фотография, сделанная на площади перед Оперным театром во Львове. Теплый весенний день, ребенок, фонтан…