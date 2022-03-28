Война в Украине - 10.05.2022

Подбитый российский танк на обочине дороги около Харькова. Далее в фотохронике войны в Украине от 10 мая - убитые российские солдаты в Ольховке; День Победы в Москве, Киеве, Одессе и Мариуполе; Анналена Бербок в Буче; жители возвращаются в Ирпень; Бранденбургские ворота в цветах флага Украины и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.