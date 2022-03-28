Война в Украине - 08.04.2022

Несколько десятков человек погибло и более 100 ранено в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске 8 апреля. Президент Украины обвинил Россию. Как сообщил начальник военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, на момент обстрела на вокзале и рядом находилось несколько тысяч человек, ожидавших эвакуации.