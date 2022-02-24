Война в Украине - 07.03.2022

Урок в классе с детьми из Украины в одной из школ Праги, 7 марта. До начала войны в Чехии проживало около 180 тысяч украинцев - крупнейшее национальное меньшинство в этой стране. Сейчас чешские власти ожидают прибытия около полумиллиона беженцев.