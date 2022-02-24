 Война в Украине - 07.03.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 07.03.2022

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Украина

Война в Украине - 07.03.2022

Фотографии понедельника и предыдущих дней начала марта - в фотохронике войны в Украине.

  • Киев

    Валерий и Леся планировали свою свадьбу по-другому, но отмечать пришлось во время войны - прямо на блокпосте под Киевом, 6 марта. Среди гостей был Владимир Кличко, но на этом снимке он остался за кадром.

  • Ирпень, 5 марта

    Эвакуация жителей из Ирпеня. Этот город уже стал символом чудовищных разрушений и трагедии мирного населения в ходе так называемой специальной военной операции РФ.

  • Ирпень, 4 марта

    Горящий жилой дом в Ирпене около Киева, 4 марта. Перед началом войны в городе проживало около 60 тысяч человек.

  • Ирпень, 6 марта

    Тела погибших жителей Ирпеня, 6 марта. По данным ООН, с 24 февраля по 4 марта в ходе войны было убито более 350 мирных жителей, более 700 человек получили ранения.

  • Ирпень

    Жители Ирпеня ждут открытия коридора для эвакуации из города, 5 марта.

  • Житомир, 4 марта

    Разрушенная школа в Житомире, 4 марта. По дынным властей Украины, за первые десять дней войны в стране уже разрушено или получили повреждения более двухсот начальных и средних образовательных учреждений.

  • Прага

    Урок в классе с детьми из Украины в одной из школ Праги, 7 марта. До начала войны в Чехии проживало около 180 тысяч украинцев - крупнейшее национальное меньшинство в этой стране. Сейчас чешские власти ожидают прибытия около полумиллиона беженцев.

  • Берлин

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 7 марта встретился в Берлине с беженцами из Одессы - воспитанниками детского дома еврейской общины. Детей, подростков и сопровождающих, всего - 105 человек, разместили в берлинском еврейском центре Chabad.

  • Безыменное, 5 марта

    Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное Донецкой области.

  • Медыка

    Беженцы из Украины в польском приграничном селе Медыка, 6 марта. По данным на понедельник, 7 марта, страну уже покинуло более 1,7 миллиона мирных жителей.

  • Пшемысль

    Спасаясь от войны, люди не бросают своих домашних животных. В ветеринарной клинике польского города Пшемысль животным оказывают бесплатную помощь, 6 марта.

  • Франкфурт-на-Майне, 4 марта

    По всему миру продолжают проходить акции солидарности с Украиной. Видеообращение президента Владимира Зеленского к демонстрантам в немецком Франкфурте-на-Майне, 4 марта.

  • Вашингтон

    Демонстрация перед Белым домом в Вашингтоне с требованием ввести бесполетную зону над Украиной, 6 марта.

  • Москва, 6 марта

    В воскресенье, 6 марта, антивоенные акции прошли в Москве и многих других городах России. По данным ОВД-Инфо, число задержанных по всей стране превысило 5 тысяч человек.

  • Гамбург

    Демонстрация в Гамбурге, 5 марта. Только здесь, по данным полиции, на улицы вышло около 30 тысяч человек.

  • Нью-Йорк

    "Руки прочь от Украины!" - плакат на демонстрации в "Маленькой Одессе" - районе Брайтон-Бич в Нью-Йорке.

  • Одесса

    Жители Одессы возводят баррикады из мешков с песком, 6 марта.

  • Киев, 5 марта

    Участник сил территориальной обороны Украины на блокпосте в Киеве.

  • Киев, 5 марта

    Служащий украинской армии около Киева.

  • Львов, 5 марта

    Добровольцев обучают обращению с автоматическим оружием во Львове.

  • Львов

    Эвакуация произведений искусства из Национального музея имени Андрея Шептицкого во Львове - одного из крупнейших музеев Украины, 4 марта.


  • Киев

    Валерий и Леся планировали свою свадьбу по-другому, но отмечать пришлось во время войны - прямо на блокпосте под Киевом, 6 марта. Среди гостей был Владимир Кличко, но на этом снимке он остался за кадром.

  • Ирпень, 5 марта

    Эвакуация жителей из Ирпеня. Этот город уже стал символом чудовищных разрушений и трагедии мирного населения в ходе так называемой специальной военной операции РФ.

  • Ирпень, 4 марта

    Горящий жилой дом в Ирпене около Киева, 4 марта. Перед началом войны в городе проживало около 60 тысяч человек.

  • Ирпень, 6 марта

    Тела погибших жителей Ирпеня, 6 марта. По данным ООН, с 24 февраля по 4 марта в ходе войны было убито более 350 мирных жителей, более 700 человек получили ранения.

  • Ирпень

    Жители Ирпеня ждут открытия коридора для эвакуации из города, 5 марта.

  • Житомир, 4 марта

    Разрушенная школа в Житомире, 4 марта. По дынным властей Украины, за первые десять дней войны в стране уже разрушено или получили повреждения более двухсот начальных и средних образовательных учреждений.

  • Прага

    Урок в классе с детьми из Украины в одной из школ Праги, 7 марта. До начала войны в Чехии проживало около 180 тысяч украинцев - крупнейшее национальное меньшинство в этой стране. Сейчас чешские власти ожидают прибытия около полумиллиона беженцев.

  • Берлин

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 7 марта встретился в Берлине с беженцами из Одессы - воспитанниками детского дома еврейской общины. Детей, подростков и сопровождающих, всего - 105 человек, разместили в берлинском еврейском центре Chabad.

  • Безыменное, 5 марта

    Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное Донецкой области.

  • Медыка

    Беженцы из Украины в польском приграничном селе Медыка, 6 марта. По данным на понедельник, 7 марта, страну уже покинуло более 1,7 миллиона мирных жителей.

  • Пшемысль

    Спасаясь от войны, люди не бросают своих домашних животных. В ветеринарной клинике польского города Пшемысль животным оказывают бесплатную помощь, 6 марта.

  • Франкфурт-на-Майне, 4 марта

    По всему миру продолжают проходить акции солидарности с Украиной. Видеообращение президента Владимира Зеленского к демонстрантам в немецком Франкфурте-на-Майне, 4 марта.

  • Вашингтон

    Демонстрация перед Белым домом в Вашингтоне с требованием ввести бесполетную зону над Украиной, 6 марта.

  • Москва, 6 марта

    В воскресенье, 6 марта, антивоенные акции прошли в Москве и многих других городах России. По данным ОВД-Инфо, число задержанных по всей стране превысило 5 тысяч человек.

  • Гамбург

    Демонстрация в Гамбурге, 5 марта. Только здесь, по данным полиции, на улицы вышло около 30 тысяч человек.

  • Нью-Йорк

    "Руки прочь от Украины!" - плакат на демонстрации в "Маленькой Одессе" - районе Брайтон-Бич в Нью-Йорке.

  • Одесса

    Жители Одессы возводят баррикады из мешков с песком, 6 марта.

  • Киев, 5 марта

    Участник сил территориальной обороны Украины на блокпосте в Киеве.

  • Киев, 5 марта

    Служащий украинской армии около Киева.

  • Львов, 5 марта

    Добровольцев обучают обращению с автоматическим оружием во Львове.

  • Львов

    Эвакуация произведений искусства из Национального музея имени Андрея Шептицкого во Львове - одного из крупнейших музеев Украины, 4 марта.


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