 Война в Украине - 06.05.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 06.05.2022

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Украина

Война в Украине - 06.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Война в Украине

    Разрушенный мост в городе Орехов Запорожской области. Далее в фотохронике войны в Украине от 6 мая - "Азовсталь" под огнем, трагедия в Харьковском экопарке, последствия обстрела Краматорска, пес-сапер Патрон в Гостомеле, "Бесстрашная девочка" в Нью-Йорке и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Мариуполь, 5 мая

    Территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 5 мая. Как сообщает британская разведка, российские войска в Украине несут большие потери при штурме этого завода. "Пока украинское сопротивление на "Азовстали" продолжается, российские потери будут нарастать", - указывает министерство обороны Великобритании, отмечая, что это будет срывать оперативные планы РФ на юге Донбасса.

  • Мариуполь, 5 мая

    Пророссийские подразделения в Мариуполе стреляют из танка по территории комбината "Азовсталь". Из этого города и завода "Азовсталь" удалось вывезти еще почти 500 человек. Об этом 6 мая сообщили генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Харьков, 5 мая

    Эта и несколько следующих фотографий были сделаны 5 мая в Харькове, который продолжают обстреливать российские войска. Сосед по дому в жилом массиве Салтовка пытается тушить пожар в соседней квартире через балкон.

  • Харьков, 5 мая

    Харьков ежедневно подвергается обстрелам с воздуха и земли. Число разрушенных и получивших повреждения жилых домов продолжает увеличиваться. Уже две недели назад оно, согласно данным властей, приблизилось к двум тысячам.

  • Харьков, 5 мая

    В предыдущей фотохронике войны в Украине был опубликован снимок, сделанный во время эвакуации животных из Харьковского экопарка в Полтаву. Позже в ходе этих работ парк попал под очередной обстрел. Животных начали вывозить еще в начале апреля после разрушений инфраструктуры и вольеров.

  • Харьков, 5 мая

    В эвакуации участвовали сотрудники парка и волонтеры. В результате обстрела 5 мая два человека получили ранения. Один из помощников погиб. На этом снимке - раненый волонтер в больнице разговаривает по телефону.

  • Харьков, 5 мая

    5 мая погиб 15-летний волонтер Деннис, помогавший в парке родителям кормить и вывозить животных. Юношу доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений через полчаса.

  • Харьков, 5 мая

    Родителям Денниса только что сообщили о смерти сына... Всего за время войны, по словам владельца Харьковского экопарка Александра Фельдмана, здесь погибли шесть человек, ухаживавших за животными и помогавших при эвакуации.

  • Харьков, 5 мая

    Последний в этой фотохронике кадр из Харькова. Украинские военнослужащие доставляют раненного российского солдата, взятого в плен, в одну из городских больниц для оказания медицинской помощи.

  • Краматорск, 5 мая

    В ночь на четверг, 5 мая, российским ракетным ударам был подвергнут Краматорск. В результате были повреждены девять жилых домов, школа и инфраструктурные объекты в центре этого города в Донецкой области.

  • Краматорск, 5 мая

    По данным властей Краматорска, в результате этих ракетных ударов ранения получили по меньшей мере 25 жителей. Шесть из них были госпитализированы. На фотографии - 59-летняя жительница Краматорска Наталия Руднева, сын которой после ночного обстрела попал в больницу.

  • Краматорск, 5 мая

    Рабочие осматривают кратер от попадания ракеты в центре Краматорска. Согласно заявлению Генштаба Украины, российские войска продолжают обстреливать объекты на востоке страны, стремясь установить "полный контроль" над Луганской и Донецкой областями, а также сохранить сухопутный коридор в Крым.

  • Гостомель, 5 мая

    В Киевской области после освобождения продолжают восстанавливать инфраструктуры, разбирать завалы, собирать неразорвавшиеся боеприпасы и проводить разминирование. Так сейчас выглядят окрестности аэродрома в Гостомеле - аэропорта "Антонов". Здесь был замечен один особенный участник этих работ…

  • Гостомель, 5 мая

    Патрон - украинский пес-сапер. Первые фотографии этого джек-рассел-терьера за работой в Черниговской области появились в середине марта - были опубликованы ГСЧС Украины. Этот снимок сделан в Гостомеле. Пес уже стал звездой соцсетей, где публикуют не только фотографии и истории про Патрона, но и работы разных художников, на которых он изображен. Даже есть статья в Википедии - на семи языках!

  • Львов, 5 мая

    В этой мастерской во Львове на западе Украины ремонтируют и готовят для отправки в районы боевых действий старые и неисправные автомобили, доставленные сюда из-за границы.

  • Львов, 5 мая

    Неразорвавшиеся боеприпасы в Украине представляют и будут еще долго представлять угрозу для населения. Этой теме посвящен специальный семинар во Львове для беженцев из разных регионов страны, чтобы люди знали, на что обращать внимание и как себя вести после возвращения домой.

  • Львов, 5 мая

    53-летняя Оксана Николаева вместе с 21-летним сыном Давидом как раз направляются во Львове на железнодорожный вокзал, откуда на поезде поедут в Киев, вернее - домой в Бучу, где Оксана родилась и жила все время до начала войны.

  • Буффало Гров, 5 мая

    Дом в Буффало Гров - одном из пригородов Чикаго. "Жизнь победит смерть, а свет победит тьму" - переведенная на английский язык цитата из выступления Владимира Зеленского перед Европарламентом в самом начале войны. Позже эти слова были опубликованы на обложке журнала Time.

  • Нью-Йорк, 5 мая

    "Бесстрашная девочка" - бронзовая скульптура около здания Нью-Йоркской фондовой биржи в квартале Манхэттен. Установлена в этом месте несколько лет назад. Была создана по заказу одной крупной компании по управлению активами в рекламных целях. Сейчас она выглядит вот так.


  • Война в Украине

    Разрушенный мост в городе Орехов Запорожской области. Далее в фотохронике войны в Украине от 6 мая - "Азовсталь" под огнем, трагедия в Харьковском экопарке, последствия обстрела Краматорска, пес-сапер Патрон в Гостомеле, "Бесстрашная девочка" в Нью-Йорке и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Мариуполь, 5 мая

    Территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 5 мая. Как сообщает британская разведка, российские войска в Украине несут большие потери при штурме этого завода. "Пока украинское сопротивление на "Азовстали" продолжается, российские потери будут нарастать", - указывает министерство обороны Великобритании, отмечая, что это будет срывать оперативные планы РФ на юге Донбасса.

  • Мариуполь, 5 мая

    Пророссийские подразделения в Мариуполе стреляют из танка по территории комбината "Азовсталь". Из этого города и завода "Азовсталь" удалось вывезти еще почти 500 человек. Об этом 6 мая сообщили генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Харьков, 5 мая

    Эта и несколько следующих фотографий были сделаны 5 мая в Харькове, который продолжают обстреливать российские войска. Сосед по дому в жилом массиве Салтовка пытается тушить пожар в соседней квартире через балкон.

  • Харьков, 5 мая

    Харьков ежедневно подвергается обстрелам с воздуха и земли. Число разрушенных и получивших повреждения жилых домов продолжает увеличиваться. Уже две недели назад оно, согласно данным властей, приблизилось к двум тысячам.

  • Харьков, 5 мая

    В предыдущей фотохронике войны в Украине был опубликован снимок, сделанный во время эвакуации животных из Харьковского экопарка в Полтаву. Позже в ходе этих работ парк попал под очередной обстрел. Животных начали вывозить еще в начале апреля после разрушений инфраструктуры и вольеров.

  • Харьков, 5 мая

    В эвакуации участвовали сотрудники парка и волонтеры. В результате обстрела 5 мая два человека получили ранения. Один из помощников погиб. На этом снимке - раненый волонтер в больнице разговаривает по телефону.

  • Харьков, 5 мая

    5 мая погиб 15-летний волонтер Деннис, помогавший в парке родителям кормить и вывозить животных. Юношу доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений через полчаса.

  • Харьков, 5 мая

    Родителям Денниса только что сообщили о смерти сына... Всего за время войны, по словам владельца Харьковского экопарка Александра Фельдмана, здесь погибли шесть человек, ухаживавших за животными и помогавших при эвакуации.

  • Харьков, 5 мая

    Последний в этой фотохронике кадр из Харькова. Украинские военнослужащие доставляют раненного российского солдата, взятого в плен, в одну из городских больниц для оказания медицинской помощи.

  • Краматорск, 5 мая

    В ночь на четверг, 5 мая, российским ракетным ударам был подвергнут Краматорск. В результате были повреждены девять жилых домов, школа и инфраструктурные объекты в центре этого города в Донецкой области.

  • Краматорск, 5 мая

    По данным властей Краматорска, в результате этих ракетных ударов ранения получили по меньшей мере 25 жителей. Шесть из них были госпитализированы. На фотографии - 59-летняя жительница Краматорска Наталия Руднева, сын которой после ночного обстрела попал в больницу.

  • Краматорск, 5 мая

    Рабочие осматривают кратер от попадания ракеты в центре Краматорска. Согласно заявлению Генштаба Украины, российские войска продолжают обстреливать объекты на востоке страны, стремясь установить "полный контроль" над Луганской и Донецкой областями, а также сохранить сухопутный коридор в Крым.

  • Гостомель, 5 мая

    В Киевской области после освобождения продолжают восстанавливать инфраструктуры, разбирать завалы, собирать неразорвавшиеся боеприпасы и проводить разминирование. Так сейчас выглядят окрестности аэродрома в Гостомеле - аэропорта "Антонов". Здесь был замечен один особенный участник этих работ…

  • Гостомель, 5 мая

    Патрон - украинский пес-сапер. Первые фотографии этого джек-рассел-терьера за работой в Черниговской области появились в середине марта - были опубликованы ГСЧС Украины. Этот снимок сделан в Гостомеле. Пес уже стал звездой соцсетей, где публикуют не только фотографии и истории про Патрона, но и работы разных художников, на которых он изображен. Даже есть статья в Википедии - на семи языках!

  • Львов, 5 мая

    В этой мастерской во Львове на западе Украины ремонтируют и готовят для отправки в районы боевых действий старые и неисправные автомобили, доставленные сюда из-за границы.

  • Львов, 5 мая

    Неразорвавшиеся боеприпасы в Украине представляют и будут еще долго представлять угрозу для населения. Этой теме посвящен специальный семинар во Львове для беженцев из разных регионов страны, чтобы люди знали, на что обращать внимание и как себя вести после возвращения домой.

  • Львов, 5 мая

    53-летняя Оксана Николаева вместе с 21-летним сыном Давидом как раз направляются во Львове на железнодорожный вокзал, откуда на поезде поедут в Киев, вернее - домой в Бучу, где Оксана родилась и жила все время до начала войны.

  • Буффало Гров, 5 мая

    Дом в Буффало Гров - одном из пригородов Чикаго. "Жизнь победит смерть, а свет победит тьму" - переведенная на английский язык цитата из выступления Владимира Зеленского перед Европарламентом в самом начале войны. Позже эти слова были опубликованы на обложке журнала Time.

  • Нью-Йорк, 5 мая

    "Бесстрашная девочка" - бронзовая скульптура около здания Нью-Йоркской фондовой биржи в квартале Манхэттен. Установлена в этом месте несколько лет назад. Была создана по заказу одной крупной компании по управлению активами в рекламных целях. Сейчас она выглядит вот так.


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