Война в Украине - 05.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Разрушенное здание театра в Мариуполе. Также в фотохронике войны в Украине от 5 апреля - другие фотографии из этого осажденного города, братская могила в Мотыжине, убитые жители в Буче, разрушенная "Мрия" в Гостомеле, предупреждение о минах на пляже в Одессе, акции протеста и беженцы. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Братская могила в Мотыжине под Киевом, обнаруженная после ухода российских войск. Поездка журналистов в это село была организована МВД Украины 4 апреля. В этом и других местах работают следователи, документирующие факты и доказательства для дальнейших расследований и поисков виновных.
Как говорится в информации агентства DPA к этой фотографии, в одной из братских могил в Мотыжине были обнаружены тела старосты этого села Ольги Сухенко, рядом - тела мужа Игоря и сына Александра.
57-летняя Татьяна Недашковская оплакивает своего мужа, убитого в Буче.
Ирина Гаврилюк прижимает к груди кошку. Рядом во дворе дома в Буче лежат тела убитых мужа, брата и еще одного человека.
Охраняет хозяина. Собака около убитого жителя города Буча.
Шестилетний Влад Танюк около могилы своей матери в окрестностях Киева. Ирина Танюк скончалась во время войны от голода и травматического стресса.
Подвал дома в городе Буча, в котором во время ведения боевых действий и временной оккупации скрывалось от обстрелов около четырехсот местных жителей.
Убирает осколки и сажает в клумбы тюльпаны. 33-летняя жительница Мариуполя Викторина Мухина, слева на снимке, около своего многоэтажного дома.
"В подъезде 7 человек. 2 детей. 4.04.2022" - надпись двери многоквартирного дома в Мариуполе.
Житель Мариуполя в подвале дома. По оценкам властей Украины на начало апреля, в городе до сих пор остается более 100 тысяч гражданских.
Самый большой грузовой самолет в мире - разрушенный Ан-224 "Мрия" на аэродроме в Гостомеле под Киевом после освобождения этого города.
Похороны 44-летнего украинского военнослужащего Владимира Терешко во Львове.
"Опасно мины" - предупреждение на пляже в Одессе.
Отец Руслан Мишанин прощается с уезжающей в Польшу 9-летней дочерью на вокзале в Одессе.
Дети-беженцы из Украины - 4-летний Костя и 12-летняя Доминика на пограничном пункте в польском селе Медыка.
Дети с флагами Украины играют на улице в столице Польши Варшаве.
Российская прима-балерина Ольга Смирнова (справа), покинувшая Большой театр и переехавшая в Нидерланды, во время подготовки к благотворительному концерту в пользу Красного Креста в итальянском Неаполе - с участием артистов балета из Украины и театра Сан-Карло.
Фотографии убитых мирных жителей Украины - в руках участников акции протеста перед зданием посольства России в столице Литвы Вильнюсе.
Рука убитой женщины. Проекция фотографии из Бучи на фасаде консульства России во Франкфурте-на-Майне в Германии. Среди других изображений был также призыв на английском языке прекратить покупку энергоносителей: "No Money for Murderers, Stop the Oil and Gas Trade".
Разрушенное здание театра в Мариуполе. Также в фотохронике войны в Украине от 5 апреля - другие фотографии из этого осажденного города, братская могила в Мотыжине, убитые жители в Буче, разрушенная "Мрия" в Гостомеле, предупреждение о минах на пляже в Одессе, акции протеста и беженцы. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Братская могила в Мотыжине под Киевом, обнаруженная после ухода российских войск. Поездка журналистов в это село была организована МВД Украины 4 апреля. В этом и других местах работают следователи, документирующие факты и доказательства для дальнейших расследований и поисков виновных.
Как говорится в информации агентства DPA к этой фотографии, в одной из братских могил в Мотыжине были обнаружены тела старосты этого села Ольги Сухенко, рядом - тела мужа Игоря и сына Александра.
57-летняя Татьяна Недашковская оплакивает своего мужа, убитого в Буче.
Ирина Гаврилюк прижимает к груди кошку. Рядом во дворе дома в Буче лежат тела убитых мужа, брата и еще одного человека.
Охраняет хозяина. Собака около убитого жителя города Буча.
Шестилетний Влад Танюк около могилы своей матери в окрестностях Киева. Ирина Танюк скончалась во время войны от голода и травматического стресса.
Подвал дома в городе Буча, в котором во время ведения боевых действий и временной оккупации скрывалось от обстрелов около четырехсот местных жителей.
Убирает осколки и сажает в клумбы тюльпаны. 33-летняя жительница Мариуполя Викторина Мухина, слева на снимке, около своего многоэтажного дома.
"В подъезде 7 человек. 2 детей. 4.04.2022" - надпись двери многоквартирного дома в Мариуполе.
Житель Мариуполя в подвале дома. По оценкам властей Украины на начало апреля, в городе до сих пор остается более 100 тысяч гражданских.
Самый большой грузовой самолет в мире - разрушенный Ан-224 "Мрия" на аэродроме в Гостомеле под Киевом после освобождения этого города.
Похороны 44-летнего украинского военнослужащего Владимира Терешко во Львове.
"Опасно мины" - предупреждение на пляже в Одессе.
Отец Руслан Мишанин прощается с уезжающей в Польшу 9-летней дочерью на вокзале в Одессе.
Дети-беженцы из Украины - 4-летний Костя и 12-летняя Доминика на пограничном пункте в польском селе Медыка.
Дети с флагами Украины играют на улице в столице Польши Варшаве.
Российская прима-балерина Ольга Смирнова (справа), покинувшая Большой театр и переехавшая в Нидерланды, во время подготовки к благотворительному концерту в пользу Красного Креста в итальянском Неаполе - с участием артистов балета из Украины и театра Сан-Карло.
Фотографии убитых мирных жителей Украины - в руках участников акции протеста перед зданием посольства России в столице Литвы Вильнюсе.
Рука убитой женщины. Проекция фотографии из Бучи на фасаде консульства России во Франкфурте-на-Майне в Германии. Среди других изображений был также призыв на английском языке прекратить покупку энергоносителей: "No Money for Murderers, Stop the Oil and Gas Trade".