 Война в Украине - 05.04.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 05.04.2022

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Украина

Война в Украине - 05.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Мариуполь, 4 апреля

    Разрушенное здание театра в Мариуполе. Также в фотохронике войны в Украине от 5 апреля - другие фотографии из этого осажденного города, братская могила в Мотыжине, убитые жители в Буче, разрушенная "Мрия" в Гостомеле, предупреждение о минах на пляже в Одессе, акции протеста и беженцы. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Мотыжин

    Братская могила в Мотыжине под Киевом, обнаруженная после ухода российских войск. Поездка журналистов в это село была организована МВД Украины 4 апреля. В этом и других местах работают следователи, документирующие факты и доказательства для дальнейших расследований и поисков виновных.

  • Мотыжин

    Как говорится в информации агентства DPA к этой фотографии, в одной из братских могил в Мотыжине были обнаружены тела старосты этого села Ольги Сухенко, рядом - тела мужа Игоря и сына Александра.

  • Буча, 4 апреля

    57-летняя Татьяна Недашковская оплакивает своего мужа, убитого в Буче.

  • Буча, 4 марта

    Ирина Гаврилюк прижимает к груди кошку. Рядом во дворе дома в Буче лежат тела убитых мужа, брата и еще одного человека.

  • Буча, 4 апреля

    Охраняет хозяина. Собака около убитого жителя города Буча.

  • Киевская область, 4 марта

    Шестилетний Влад Танюк около могилы своей матери в окрестностях Киева. Ирина Танюк скончалась во время войны от голода и травматического стресса.

  • Буча, 4 апреля

    Подвал дома в городе Буча, в котором во время ведения боевых действий и временной оккупации скрывалось от обстрелов около четырехсот местных жителей.

  • Мариуполь, 4 апреля

    Убирает осколки и сажает в клумбы тюльпаны. 33-летняя жительница Мариуполя Викторина Мухина, слева на снимке, около своего многоэтажного дома.

  • Мариуполь, 4 апреля

    "В подъезде 7 человек. 2 детей. 4.04.2022" - надпись двери многоквартирного дома в Мариуполе.

  • Мариуполь, 3 апреля

    Житель Мариуполя в подвале дома. По оценкам властей Украины на начало апреля, в городе до сих пор остается более 100 тысяч гражданских.

  • Гостомель, 4 апреля

    Самый большой грузовой самолет в мире - разрушенный Ан-224 "Мрия" на аэродроме в Гостомеле под Киевом после освобождения этого города.

  • Львов, 4 апреля

    Похороны 44-летнего украинского военнослужащего Владимира Терешко во Львове.

  • Одессе, 4 апреля

    "Опасно мины" - предупреждение на пляже в Одессе.

  • Одесса, 4 апреля

    Отец Руслан Мишанин прощается с уезжающей в Польшу 9-летней дочерью на вокзале в Одессе.

  • Медыкуа, 4 апреля

    Дети-беженцы из Украины - 4-летний Костя и 12-летняя Доминика на пограничном пункте в польском селе Медыка.

  • Варшава, 3 апреля

    Дети с флагами Украины играют на улице в столице Польши Варшаве.

  • Неаполь, 4 марта

    Российская прима-балерина Ольга Смирнова (справа), покинувшая Большой театр и переехавшая в Нидерланды, во время подготовки к благотворительному концерту в пользу Красного Креста в итальянском Неаполе - с участием артистов балета из Украины и театра Сан-Карло.

  • Вильнюс, 4 апреля

    Фотографии убитых мирных жителей Украины - в руках участников акции протеста перед зданием посольства России в столице Литвы Вильнюсе.

  • Франкфурт-на-Майне, 4 апреля

    Рука убитой женщины. Проекция фотографии из Бучи на фасаде консульства России во Франкфурте-на-Майне в Германии. Среди других изображений был также призыв на английском языке прекратить покупку энергоносителей: "No Money for Murderers, Stop the Oil and Gas Trade".


  • Мариуполь, 4 апреля

    Разрушенное здание театра в Мариуполе. Также в фотохронике войны в Украине от 5 апреля - другие фотографии из этого осажденного города, братская могила в Мотыжине, убитые жители в Буче, разрушенная "Мрия" в Гостомеле, предупреждение о минах на пляже в Одессе, акции протеста и беженцы. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Мотыжин

    Братская могила в Мотыжине под Киевом, обнаруженная после ухода российских войск. Поездка журналистов в это село была организована МВД Украины 4 апреля. В этом и других местах работают следователи, документирующие факты и доказательства для дальнейших расследований и поисков виновных.

  • Мотыжин

    Как говорится в информации агентства DPA к этой фотографии, в одной из братских могил в Мотыжине были обнаружены тела старосты этого села Ольги Сухенко, рядом - тела мужа Игоря и сына Александра.

  • Буча, 4 апреля

    57-летняя Татьяна Недашковская оплакивает своего мужа, убитого в Буче.

  • Буча, 4 марта

    Ирина Гаврилюк прижимает к груди кошку. Рядом во дворе дома в Буче лежат тела убитых мужа, брата и еще одного человека.

  • Буча, 4 апреля

    Охраняет хозяина. Собака около убитого жителя города Буча.

  • Киевская область, 4 марта

    Шестилетний Влад Танюк около могилы своей матери в окрестностях Киева. Ирина Танюк скончалась во время войны от голода и травматического стресса.

  • Буча, 4 апреля

    Подвал дома в городе Буча, в котором во время ведения боевых действий и временной оккупации скрывалось от обстрелов около четырехсот местных жителей.

  • Мариуполь, 4 апреля

    Убирает осколки и сажает в клумбы тюльпаны. 33-летняя жительница Мариуполя Викторина Мухина, слева на снимке, около своего многоэтажного дома.

  • Мариуполь, 4 апреля

    "В подъезде 7 человек. 2 детей. 4.04.2022" - надпись двери многоквартирного дома в Мариуполе.

  • Мариуполь, 3 апреля

    Житель Мариуполя в подвале дома. По оценкам властей Украины на начало апреля, в городе до сих пор остается более 100 тысяч гражданских.

  • Гостомель, 4 апреля

    Самый большой грузовой самолет в мире - разрушенный Ан-224 "Мрия" на аэродроме в Гостомеле под Киевом после освобождения этого города.

  • Львов, 4 апреля

    Похороны 44-летнего украинского военнослужащего Владимира Терешко во Львове.

  • Одессе, 4 апреля

    "Опасно мины" - предупреждение на пляже в Одессе.

  • Одесса, 4 апреля

    Отец Руслан Мишанин прощается с уезжающей в Польшу 9-летней дочерью на вокзале в Одессе.

  • Медыкуа, 4 апреля

    Дети-беженцы из Украины - 4-летний Костя и 12-летняя Доминика на пограничном пункте в польском селе Медыка.

  • Варшава, 3 апреля

    Дети с флагами Украины играют на улице в столице Польши Варшаве.

  • Неаполь, 4 марта

    Российская прима-балерина Ольга Смирнова (справа), покинувшая Большой театр и переехавшая в Нидерланды, во время подготовки к благотворительному концерту в пользу Красного Креста в итальянском Неаполе - с участием артистов балета из Украины и театра Сан-Карло.

  • Вильнюс, 4 апреля

    Фотографии убитых мирных жителей Украины - в руках участников акции протеста перед зданием посольства России в столице Литвы Вильнюсе.

  • Франкфурт-на-Майне, 4 апреля

    Рука убитой женщины. Проекция фотографии из Бучи на фасаде консульства России во Франкфурте-на-Майне в Германии. Среди других изображений был также призыв на английском языке прекратить покупку энергоносителей: "No Money for Murderers, Stop the Oil and Gas Trade".


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