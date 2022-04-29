 Война в Украине - 02.05.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 02.05.2022

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Украина

Война в Украине - 02.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Безыменное, Донецкая область, 1 мая 2022 года

    Эвакуация сотрудников "Азовстали" из Мариуполя

    Жители Мариуполя, прибывшие в село Безыменное в Донбассе. В фотохронике войны в Украине от 1 мая - эвакуация мирного населения с завода "Азовсталь", дни поминовения усопших во Львове, Ирпене и других городах, поддержка Украины участниками первомайских акций по всему миру и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Населенный пункт Безыменное, Донбасс, 1 мая 2022 года

    Прибытие беженцев в пункт временного размещения в Донбассе

    Сотрудники миссии ООН сопровождают мирных жителей Мариуполя, прибывших в пункт временного размещения Безыменное в Донецкой области. Это село находится под контролем так называемой "ДНР". Вывезенные туда люди рассказывали впоследствии о тяжелых условиях, допросах, проверке телефонов и снятии отпечатков пальцев.

  • Село Безыменное, 1 мая 2022 года

    Под контролем "ДНР"

    Российские военнослужащие и представители пророссийских сепаратистов Донбасса вблизи пункта временного размещения беженцев Безыменное в Донецкой области. По данным Минобороны РФ, за 30 апреля и 1 мая туда было вывезено около 80 жителей Мариуполя.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Беженцы из Мариуполя в Запорожье

    Около ста мирных жителей Мариуполя были также эвакуированы с территории "Азовстали" в Запорожье. В процессе эвакуации участвовали сотрудники Красного Креста и миссии ООН.

  • Ukraine | Stahlwerk in Mariupol

    Возобновление обстрелов "Азовстали"

    Как рассказал помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире украинского телевидения, российские военные возобновили обстрелы завода "Азовсталь" 1 мая, как только автобусы с эвакуируемыми жителями города выехали с его территории.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Дни поминовения усопших

    С 1 по 3 мая в Украине проходят так называемые "Гробки". Это дни поминовения усопших, в которые принято посещать могилы близких людей. На фото: жительницы Запорожья Вера Велаканова и Людмила Вондаренко на Капустяном кладбище.

  • Ирпень, 2 мая 2022 года

    На могиле отца в Ирпене

    Между тем по всей Украине продолжают хоронить защитников городов, подвергшихся российскому нападению, и мирных жителей, ставших жертвами войны. На этом снимке десятилетний Савелий у могилы своего отца Игоря, погибшего при защите Ирпеня.

  • Ирпень, 1 мая 2022 года

    Свежие могилы в Ирпене

    Свежие цветы и фото погибших защитников Ирпеня на многочисленных свежих могилах городского кладбища.

  • Львов, 1 мая 2022 года

    На Лычаковском кладбище Львова

    Эта женщина, как и многие другие украинки и украинцы, пришла на Лычаковское кладбище Львова, чтобы посетить могилы родных, погибших после начала российского вторжения в Украину.

  • Ирпень,1 мая 2022 года

    В память о погибших защитниках Ирпеня

    Бойцы территориальной обороны Ирпеня возлагают цветы к мемориалу в память о погибших товарищах на городском кладбище.

  • Мелитополь, 1 мая 2022 года

    На подконтрольных РФ территориях

    Город Мелитополь, по заявлениям Минобороны РФ, с середины марта полностью находится под контролем российских военных. На этом фото подросток проезжает на велосипеде мимо дежурящего на улице солдата РФ.

  • Мелитополь, 1 мая 2022 года

    На рынке Мелитополя

    Фото, распространяемые российским государственным информагентством ТАСС, призваны показать, что в оккупированном Мелитополе возобновляется мирная жизнь. Здесь: женщины покупают фрукты на центральном рынке. С 1 мая, по распоряжению оккупационных властей, рубль должен приниматься тут в качестве средства оплаты наравне с гривной.

  • Рубежное, 1 мая 2022 года

    Следы разрушений в результате боев под Луганском

    Пожилой мужчина катит велосипед в городе Рубежное, расположенном в Северодонецком районе Луганской области Украины. За его спиной - разрушенные жилые дома.

  • Киев, 1 мая 2022 года

    Весна в Киеве

    А на этом фото - молодая жительница украинской столицы, накинув на плечи национальный флаг, радуется солнечному дню. Совсем недавно, 29 апреля, российская сторона произвела ракетный обстрел Киева в то время, когда в городе находился с визитом генсек ООН Антониу Гутерриш.

  • Киев, 1 мая 2022 года

    Вопреки войне

    Несмотря на присутствие военнослужащих на улицах города и другие признаки военного времени - такие, как баррикады из мешков с песком - многие жители украинской столицы начинают постепенно возвращаться к своим повседневным делам.

  • Берлин, 1 мая 2022 года

    Первомай под знаком поддержки Украине

    Во многих странах мира первомайские акции в этом году прошли под знаком поддержки Украины. Музыкант из немецкой группы Nümmes надел для выступления в Берлине куртку в цветах украинского флага.

  • Цайц,1 мая 2022 года

    Нет войне!

    Надувной танк, дуло которого завязано в узел: таким оригинальным способом представители Левой партии в городе Цайц в федеральной земле Саксония-Анхальт выразили требование немедленно прекратить военные действия в Украине.

  • Рим, 1 мая 2022 года

    Рим: протест против геноцида

    Эта участница демонстрации в поддержку Украины, прошедшей на площади Республики в Риме, требует остановить геноцид.

  • Барселона, 1 мая 2022 года

    Барселона: за гуманитарный коридор из Мариуполя

    Проживающие в Барселоне граждане Украины и их единомышленники вышли на улицы города с призывом обеспечить дальнейшую работу гуманитарного коридора для эвакуации мирного населения из осажденного российскими войсками Мариуполя.

  • Богота, 1 мая 2022 года

    Колумбийцы против войны в Украине

    В столице Колумбии Боготе участники первомайской демонстрации также выступили в поддержку Украины. На одном из их транспарантов написано на испанском языке: "Русские, убирайтесь из Украины".

  • Брно, 1 мая 2022 года

    Надежна на возвращение к мирной жизни

    А эта девушка вынесла украинский флаг на улицы чешского Брно и подвела глаза, используя тени голубого и желтого цвета. Как и многие другие, она надеется на скорое возвращение Украины к мирной жизни.


  • Безыменное, Донецкая область, 1 мая 2022 года

    Эвакуация сотрудников "Азовстали" из Мариуполя

    Жители Мариуполя, прибывшие в село Безыменное в Донбассе. В фотохронике войны в Украине от 1 мая - эвакуация мирного населения с завода "Азовсталь", дни поминовения усопших во Львове, Ирпене и других городах, поддержка Украины участниками первомайских акций по всему миру и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Населенный пункт Безыменное, Донбасс, 1 мая 2022 года

    Прибытие беженцев в пункт временного размещения в Донбассе

    Сотрудники миссии ООН сопровождают мирных жителей Мариуполя, прибывших в пункт временного размещения Безыменное в Донецкой области. Это село находится под контролем так называемой "ДНР". Вывезенные туда люди рассказывали впоследствии о тяжелых условиях, допросах, проверке телефонов и снятии отпечатков пальцев.

  • Село Безыменное, 1 мая 2022 года

    Под контролем "ДНР"

    Российские военнослужащие и представители пророссийских сепаратистов Донбасса вблизи пункта временного размещения беженцев Безыменное в Донецкой области. По данным Минобороны РФ, за 30 апреля и 1 мая туда было вывезено около 80 жителей Мариуполя.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Беженцы из Мариуполя в Запорожье

    Около ста мирных жителей Мариуполя были также эвакуированы с территории "Азовстали" в Запорожье. В процессе эвакуации участвовали сотрудники Красного Креста и миссии ООН.

  • Ukraine | Stahlwerk in Mariupol

    Возобновление обстрелов "Азовстали"

    Как рассказал помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире украинского телевидения, российские военные возобновили обстрелы завода "Азовсталь" 1 мая, как только автобусы с эвакуируемыми жителями города выехали с его территории.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Дни поминовения усопших

    С 1 по 3 мая в Украине проходят так называемые "Гробки". Это дни поминовения усопших, в которые принято посещать могилы близких людей. На фото: жительницы Запорожья Вера Велаканова и Людмила Вондаренко на Капустяном кладбище.

  • Ирпень, 2 мая 2022 года

    На могиле отца в Ирпене

    Между тем по всей Украине продолжают хоронить защитников городов, подвергшихся российскому нападению, и мирных жителей, ставших жертвами войны. На этом снимке десятилетний Савелий у могилы своего отца Игоря, погибшего при защите Ирпеня.

  • Ирпень, 1 мая 2022 года

    Свежие могилы в Ирпене

    Свежие цветы и фото погибших защитников Ирпеня на многочисленных свежих могилах городского кладбища.

  • Львов, 1 мая 2022 года

    На Лычаковском кладбище Львова

    Эта женщина, как и многие другие украинки и украинцы, пришла на Лычаковское кладбище Львова, чтобы посетить могилы родных, погибших после начала российского вторжения в Украину.

  • Ирпень,1 мая 2022 года

    В память о погибших защитниках Ирпеня

    Бойцы территориальной обороны Ирпеня возлагают цветы к мемориалу в память о погибших товарищах на городском кладбище.

  • Мелитополь, 1 мая 2022 года

    На подконтрольных РФ территориях

    Город Мелитополь, по заявлениям Минобороны РФ, с середины марта полностью находится под контролем российских военных. На этом фото подросток проезжает на велосипеде мимо дежурящего на улице солдата РФ.

  • Мелитополь, 1 мая 2022 года

    На рынке Мелитополя

    Фото, распространяемые российским государственным информагентством ТАСС, призваны показать, что в оккупированном Мелитополе возобновляется мирная жизнь. Здесь: женщины покупают фрукты на центральном рынке. С 1 мая, по распоряжению оккупационных властей, рубль должен приниматься тут в качестве средства оплаты наравне с гривной.

  • Рубежное, 1 мая 2022 года

    Следы разрушений в результате боев под Луганском

    Пожилой мужчина катит велосипед в городе Рубежное, расположенном в Северодонецком районе Луганской области Украины. За его спиной - разрушенные жилые дома.

  • Киев, 1 мая 2022 года

    Весна в Киеве

    А на этом фото - молодая жительница украинской столицы, накинув на плечи национальный флаг, радуется солнечному дню. Совсем недавно, 29 апреля, российская сторона произвела ракетный обстрел Киева в то время, когда в городе находился с визитом генсек ООН Антониу Гутерриш.

  • Киев, 1 мая 2022 года

    Вопреки войне

    Несмотря на присутствие военнослужащих на улицах города и другие признаки военного времени - такие, как баррикады из мешков с песком - многие жители украинской столицы начинают постепенно возвращаться к своим повседневным делам.

  • Берлин, 1 мая 2022 года

    Первомай под знаком поддержки Украине

    Во многих странах мира первомайские акции в этом году прошли под знаком поддержки Украины. Музыкант из немецкой группы Nümmes надел для выступления в Берлине куртку в цветах украинского флага.

  • Цайц,1 мая 2022 года

    Нет войне!

    Надувной танк, дуло которого завязано в узел: таким оригинальным способом представители Левой партии в городе Цайц в федеральной земле Саксония-Анхальт выразили требование немедленно прекратить военные действия в Украине.

  • Рим, 1 мая 2022 года

    Рим: протест против геноцида

    Эта участница демонстрации в поддержку Украины, прошедшей на площади Республики в Риме, требует остановить геноцид.

  • Барселона, 1 мая 2022 года

    Барселона: за гуманитарный коридор из Мариуполя

    Проживающие в Барселоне граждане Украины и их единомышленники вышли на улицы города с призывом обеспечить дальнейшую работу гуманитарного коридора для эвакуации мирного населения из осажденного российскими войсками Мариуполя.

  • Богота, 1 мая 2022 года

    Колумбийцы против войны в Украине

    В столице Колумбии Боготе участники первомайской демонстрации также выступили в поддержку Украины. На одном из их транспарантов написано на испанском языке: "Русские, убирайтесь из Украины".

  • Брно, 1 мая 2022 года

    Надежна на возвращение к мирной жизни

    А эта девушка вынесла украинский флаг на улицы чешского Брно и подвела глаза, используя тени голубого и желтого цвета. Как и многие другие, она надеется на скорое возвращение Украины к мирной жизни.


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