Война в Украине - 02.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.
Эвакуация сотрудников "Азовстали" из Мариуполя
Жители Мариуполя, прибывшие в село Безыменное в Донбассе. В фотохронике войны в Украине от 1 мая - эвакуация мирного населения с завода "Азовсталь", дни поминовения усопших во Львове, Ирпене и других городах, поддержка Украины участниками первомайских акций по всему миру и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Прибытие беженцев в пункт временного размещения в Донбассе
Сотрудники миссии ООН сопровождают мирных жителей Мариуполя, прибывших в пункт временного размещения Безыменное в Донецкой области. Это село находится под контролем так называемой "ДНР". Вывезенные туда люди рассказывали впоследствии о тяжелых условиях, допросах, проверке телефонов и снятии отпечатков пальцев.
Под контролем "ДНР"
Российские военнослужащие и представители пророссийских сепаратистов Донбасса вблизи пункта временного размещения беженцев Безыменное в Донецкой области. По данным Минобороны РФ, за 30 апреля и 1 мая туда было вывезено около 80 жителей Мариуполя.
Беженцы из Мариуполя в Запорожье
Около ста мирных жителей Мариуполя были также эвакуированы с территории "Азовстали" в Запорожье. В процессе эвакуации участвовали сотрудники Красного Креста и миссии ООН.
Возобновление обстрелов "Азовстали"
Как рассказал помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире украинского телевидения, российские военные возобновили обстрелы завода "Азовсталь" 1 мая, как только автобусы с эвакуируемыми жителями города выехали с его территории.
Дни поминовения усопших
С 1 по 3 мая в Украине проходят так называемые "Гробки". Это дни поминовения усопших, в которые принято посещать могилы близких людей. На фото: жительницы Запорожья Вера Велаканова и Людмила Вондаренко на Капустяном кладбище.
На могиле отца в Ирпене
Между тем по всей Украине продолжают хоронить защитников городов, подвергшихся российскому нападению, и мирных жителей, ставших жертвами войны. На этом снимке десятилетний Савелий у могилы своего отца Игоря, погибшего при защите Ирпеня.
Свежие могилы в Ирпене
Свежие цветы и фото погибших защитников Ирпеня на многочисленных свежих могилах городского кладбища.
На Лычаковском кладбище Львова
Эта женщина, как и многие другие украинки и украинцы, пришла на Лычаковское кладбище Львова, чтобы посетить могилы родных, погибших после начала российского вторжения в Украину.
В память о погибших защитниках Ирпеня
Бойцы территориальной обороны Ирпеня возлагают цветы к мемориалу в память о погибших товарищах на городском кладбище.
На подконтрольных РФ территориях
Город Мелитополь, по заявлениям Минобороны РФ, с середины марта полностью находится под контролем российских военных. На этом фото подросток проезжает на велосипеде мимо дежурящего на улице солдата РФ.
На рынке Мелитополя
Фото, распространяемые российским государственным информагентством ТАСС, призваны показать, что в оккупированном Мелитополе возобновляется мирная жизнь. Здесь: женщины покупают фрукты на центральном рынке. С 1 мая, по распоряжению оккупационных властей, рубль должен приниматься тут в качестве средства оплаты наравне с гривной.
Следы разрушений в результате боев под Луганском
Пожилой мужчина катит велосипед в городе Рубежное, расположенном в Северодонецком районе Луганской области Украины. За его спиной - разрушенные жилые дома.
Весна в Киеве
А на этом фото - молодая жительница украинской столицы, накинув на плечи национальный флаг, радуется солнечному дню. Совсем недавно, 29 апреля, российская сторона произвела ракетный обстрел Киева в то время, когда в городе находился с визитом генсек ООН Антониу Гутерриш.
Вопреки войне
Несмотря на присутствие военнослужащих на улицах города и другие признаки военного времени - такие, как баррикады из мешков с песком - многие жители украинской столицы начинают постепенно возвращаться к своим повседневным делам.
Первомай под знаком поддержки Украине
Во многих странах мира первомайские акции в этом году прошли под знаком поддержки Украины. Музыкант из немецкой группы Nümmes надел для выступления в Берлине куртку в цветах украинского флага.
Нет войне!
Надувной танк, дуло которого завязано в узел: таким оригинальным способом представители Левой партии в городе Цайц в федеральной земле Саксония-Анхальт выразили требование немедленно прекратить военные действия в Украине.
Рим: протест против геноцида
Эта участница демонстрации в поддержку Украины, прошедшей на площади Республики в Риме, требует остановить геноцид.
Барселона: за гуманитарный коридор из Мариуполя
Проживающие в Барселоне граждане Украины и их единомышленники вышли на улицы города с призывом обеспечить дальнейшую работу гуманитарного коридора для эвакуации мирного населения из осажденного российскими войсками Мариуполя.
Колумбийцы против войны в Украине
В столице Колумбии Боготе участники первомайской демонстрации также выступили в поддержку Украины. На одном из их транспарантов написано на испанском языке: "Русские, убирайтесь из Украины".
Надежна на возвращение к мирной жизни
А эта девушка вынесла украинский флаг на улицы чешского Брно и подвела глаза, используя тени голубого и желтого цвета. Как и многие другие, она надеется на скорое возвращение Украины к мирной жизни.
Эвакуация сотрудников "Азовстали" из Мариуполя
Жители Мариуполя, прибывшие в село Безыменное в Донбассе. В фотохронике войны в Украине от 1 мая - эвакуация мирного населения с завода "Азовсталь", дни поминовения усопших во Львове, Ирпене и других городах, поддержка Украины участниками первомайских акций по всему миру и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Прибытие беженцев в пункт временного размещения в Донбассе
Сотрудники миссии ООН сопровождают мирных жителей Мариуполя, прибывших в пункт временного размещения Безыменное в Донецкой области. Это село находится под контролем так называемой "ДНР". Вывезенные туда люди рассказывали впоследствии о тяжелых условиях, допросах, проверке телефонов и снятии отпечатков пальцев.
Под контролем "ДНР"
Российские военнослужащие и представители пророссийских сепаратистов Донбасса вблизи пункта временного размещения беженцев Безыменное в Донецкой области. По данным Минобороны РФ, за 30 апреля и 1 мая туда было вывезено около 80 жителей Мариуполя.
Беженцы из Мариуполя в Запорожье
Около ста мирных жителей Мариуполя были также эвакуированы с территории "Азовстали" в Запорожье. В процессе эвакуации участвовали сотрудники Красного Креста и миссии ООН.
Возобновление обстрелов "Азовстали"
Как рассказал помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире украинского телевидения, российские военные возобновили обстрелы завода "Азовсталь" 1 мая, как только автобусы с эвакуируемыми жителями города выехали с его территории.
Дни поминовения усопших
С 1 по 3 мая в Украине проходят так называемые "Гробки". Это дни поминовения усопших, в которые принято посещать могилы близких людей. На фото: жительницы Запорожья Вера Велаканова и Людмила Вондаренко на Капустяном кладбище.
На могиле отца в Ирпене
Между тем по всей Украине продолжают хоронить защитников городов, подвергшихся российскому нападению, и мирных жителей, ставших жертвами войны. На этом снимке десятилетний Савелий у могилы своего отца Игоря, погибшего при защите Ирпеня.
Свежие могилы в Ирпене
Свежие цветы и фото погибших защитников Ирпеня на многочисленных свежих могилах городского кладбища.
На Лычаковском кладбище Львова
Эта женщина, как и многие другие украинки и украинцы, пришла на Лычаковское кладбище Львова, чтобы посетить могилы родных, погибших после начала российского вторжения в Украину.
В память о погибших защитниках Ирпеня
Бойцы территориальной обороны Ирпеня возлагают цветы к мемориалу в память о погибших товарищах на городском кладбище.
На подконтрольных РФ территориях
Город Мелитополь, по заявлениям Минобороны РФ, с середины марта полностью находится под контролем российских военных. На этом фото подросток проезжает на велосипеде мимо дежурящего на улице солдата РФ.
На рынке Мелитополя
Фото, распространяемые российским государственным информагентством ТАСС, призваны показать, что в оккупированном Мелитополе возобновляется мирная жизнь. Здесь: женщины покупают фрукты на центральном рынке. С 1 мая, по распоряжению оккупационных властей, рубль должен приниматься тут в качестве средства оплаты наравне с гривной.
Следы разрушений в результате боев под Луганском
Пожилой мужчина катит велосипед в городе Рубежное, расположенном в Северодонецком районе Луганской области Украины. За его спиной - разрушенные жилые дома.
Весна в Киеве
А на этом фото - молодая жительница украинской столицы, накинув на плечи национальный флаг, радуется солнечному дню. Совсем недавно, 29 апреля, российская сторона произвела ракетный обстрел Киева в то время, когда в городе находился с визитом генсек ООН Антониу Гутерриш.
Вопреки войне
Несмотря на присутствие военнослужащих на улицах города и другие признаки военного времени - такие, как баррикады из мешков с песком - многие жители украинской столицы начинают постепенно возвращаться к своим повседневным делам.
Первомай под знаком поддержки Украине
Во многих странах мира первомайские акции в этом году прошли под знаком поддержки Украины. Музыкант из немецкой группы Nümmes надел для выступления в Берлине куртку в цветах украинского флага.
Нет войне!
Надувной танк, дуло которого завязано в узел: таким оригинальным способом представители Левой партии в городе Цайц в федеральной земле Саксония-Анхальт выразили требование немедленно прекратить военные действия в Украине.
Рим: протест против геноцида
Эта участница демонстрации в поддержку Украины, прошедшей на площади Республики в Риме, требует остановить геноцид.
Барселона: за гуманитарный коридор из Мариуполя
Проживающие в Барселоне граждане Украины и их единомышленники вышли на улицы города с призывом обеспечить дальнейшую работу гуманитарного коридора для эвакуации мирного населения из осажденного российскими войсками Мариуполя.
Колумбийцы против войны в Украине
В столице Колумбии Боготе участники первомайской демонстрации также выступили в поддержку Украины. На одном из их транспарантов написано на испанском языке: "Русские, убирайтесь из Украины".
Надежна на возвращение к мирной жизни
А эта девушка вынесла украинский флаг на улицы чешского Брно и подвела глаза, используя тени голубого и желтого цвета. Как и многие другие, она надеется на скорое возвращение Украины к мирной жизни.