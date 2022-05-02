Фотохроника войны в Украине - 02.05.2022

Война в Украине - 02.05.2022

Эвакуация сотрудников "Азовстали" из Мариуполя

Жители Мариуполя, прибывшие в село Безыменное в Донбассе. В фотохронике войны в Украине от 1 мая - эвакуация мирного населения с завода "Азовсталь", дни поминовения усопших во Львове, Ирпене и других городах, поддержка Украины участниками первомайских акций по всему миру и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.