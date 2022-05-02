Фотохроника войны в Украине - 02.05.2022

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Сотрудники "Азовстали" покидают Мариуполь, в Украине поминают погибших защитников родины, первомайские демонстрации по всему миру прошли под знаком поддержки подвергшейся российскому нападению страны. Фотогалерея DW.
Смотрите также:
Киев после обстрела, разрушенный храм XIX века, сгоревший музей в Мариуполе, выставка в Конгрессе США. Фотогалерея DW.
В Одессе простились с семьей, погибшей во время ракетного удара; жертвы обстрела Харькова; генсек ООН в Бородянке; стена памяти во Львове; дельфины-беженцы. Фотогалерея DW.
Ирпень и "Герника", похороны в селе Озера, "Ты не убиваешь своего брата и не насилуешь сестру!", волки около посольства РФ, президент принес iPad. Фотогалерея DW.
Эвакуация мирных жителей из Одессы и других городов Украины, годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, акции в поддержку Украины в мире. Фотогалерея DW.
Светлое Христово Воскресенье во время войны. Фотографии из городов и регионов Украины, а также европейских стран, где находятся украинские беженцы.
Рок-музыкант Удо Линденберг известен в Германии и как художник. Сейчас его антивоенные плакаты выставлены на онлайн-аукционе. Собранные средства пойдут на экстренную помощь детям в Украине.
В Германии выходит книга дипломата Рюдигера фон Фрича, написанная буквально по самым актуальным событиям - о войне России против Украины, о том, как она началась и как может закончиться.
Экc-депутат Госдумы Илья Пономарев - об отношении к войне представителей российских элит, путях и перспективах развития России после Путина и своих задачах в Украине.
26 апреля командование РФ назначило в захваченной Херсонской области собственную военную администрацию. Жители региона рассказали корреспонденту DW о том, как живут в оккупации, как бегут от нее и чего боятся.